 У Німеччині заборонили діяльність ″Хезболли″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2020

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Новини

У Німеччині заборонили діяльність "Хезболли"

МВС Німеччини заборонив діяльність шиїтського ліванського терористичного угруповання "Хезболла". Поліція Німеччини вже провела декілька обшуків в угрупованнях, які пов'язані "Хезболлою".

Вранці 30 квітня поліція ФРН проводить спецоперацію щодо Хезболли в країні

Вранці 30 квітня поліція ФРН проводить спецоперацію щодо "Хезболли" в країні

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заборонив діяльність ліванського шиїтського  терористичного угруповання "Хезболла" на території країни. Про це у середу, 30 квітня, повідомив речник міністра Стів Альтер (Steve Alter) у соцмережі Twitter.

"Федеральний міністр Зеегофер сьогодні заборонив діяльність шиїтської терористичної організації "Хезболла" у Німеччині. Зранку поліція одночасно проводить обшуки в декількох федеральних землях", - написав речник.

Правоохоронці вважають, що у Німеччині мешкають близько 1050 людей, які належать до екстремістського крила "Хезболли", передає інформагенція Reuters.

У грудні 2019 року члени Бундестагу підтримали заяву, в якій закликали уряд Німеччини заборонити діяльність "Хезболли" на території країни. Уряд закликали відмовитися від дотеперішньої практики, коли робився чіткий розподіл між воєнізованим угрупованням "Хезболла" та його політичним крилом у Лівані. Така вимога пояснюється особливою відповідальністю Німеччини за безпеку Ізраїлю.

У Лівані політичне крило "Хезболли" має своїх представників у парламенті та донедавна брало участь у формуванні уряду. "Хезболла" практично цілком контролює населений шиїтами південь Лівану.

"Хезболла" з усіма її структурами визнана терористичною організацією Ізраїлем, США, Канадою, а з березня 2019 року й Великобританією. У Євросоюзі та Австралії вважають терористичною організацією лише парамілітарну частину "Хезболли".

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