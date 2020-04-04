У ЄС почали приймати дітей-біженців із грецьких островів

58 дітей-біженців із грецьких островів очікують 18 квітня в Німеччині. Про це в четвер, 16 квітня, повідомила речниця уряду федеральної землі Нижня Саксонія, куди дітей доставлять літаком. За попередніми даними, всі діти, які прибудуть до Німеччини з Греції, за віком молодші 14-ти років.

Напередодні перших дітей із таборів для біженців на грецьких островах прийняв Люксембург. Туди привезли 12 неповнолітніх, які потрапили до Греції без супроводу дорослих. Ще 20 дітей за кілька днів прийме Швейцарія.

Усього з грецьких таборів для біженців планують забрати 1600 неповнолітніх. Міжнародна організація з міграції і дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ у спільній заяві назвали ці заходи "обнадійливим початком".

Загалом у Греції перебувають близько п'яти тисяч самотніх дітей-біженців. Грецію неодноразово критикували за те, що вони не мають належних умов для проживання.

За різними оцінками, нині у Греції перебувають близько 100 тисяч шукачів притулку. Найбільш переповненими є табори для біженців на островах поблизу Туреччини. Ситуація загострюється через спалахи коронавірусу в таборах та той факт, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно оголосив відкритим кордон із європейськими країнами для мігрантів.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Гори тканини і море роботи Халілю 13 років, він родом з Дамаска. П'ять днів на тиждень підліток працює в кравецькій майстерні, розташованій у підвалі житлового будинку в робітничому районі Стамбула. Такі майстерні тут знайдеш практично на кожній вулиці. І чи не в кожній з них працюють однолітки Халіля.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Праця замість школи Кравецькі машини строчать без угаву. Четверо з 15 працівників цієї текстильної міні-фабрики - діти, і всі вони родом із Сирії. Турецька легка промисловість - галузь, де широко використовується праця нелегальних робітників. До неї нерідко залучають дітей - дешеву, невибагливу та мовчазну робочу силу.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Сум за школою "Про майбутнє я не думаю", - каже 13-річний Халіль, розкладаючи відрізи бавовняної тканини. Його товариш, віком дещо старший за Халіля, шиє з цієї тканини жіноче спіднє. Розкласти тканину, розрізати, зшити - всі дії доведено до автоматизму. У Сирії Халіль навчався в третьому класі, але потім спалахнула війна і його родині довелося тікати - відтоді він не ходить до школи.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Експлуатація чи допомога? Дитяча праця заборонена турецьким законодавством. Той, хто наймає дітей віком молодше 15 років, ризикує відповісти перед законом. Про це відомо й власнику кравецької майстерні, тож він воліє не називати свого імені. "Я даю дітям роботу, щоб вони не жебракували. Знаю, що це заборонено, але, з іншого боку, я допомагаю родинам, котрі мають якось виживати", - запевняє він.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині "Сподіваюсь повернутись додому" Мусі теж минає 13-й рік. Так само, як і багато робітників цієї кравецької майстерні, він родом з населеної переважно курдами північної сирійської провінції Афрін. Як Муса проводить своє дозвілля? "Граю у футбол, - відповідає хлопчина. - Сподіваюся, в Сирії скоро настане мир і ми зможемо повернутися додому. Там я хочу вивчитися та стати лікарем".

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Таємниця дешевизни Щодня тут шиють тисячі жіночих трусиків - різного розміру, кольору та фасону. Потім їх продаватимуть на базарах за ціною кілька турецьких лір за штуку. Мета - випускати дешевше, ніж конкуренти з Китаю. Діти у майстерні заробляють в перерахунку менше 50 євроцентів за годину, а дорослі - десь вдвічі більше.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Батрачити по 12 годин на добу 11-річна Арас працює в цій майстерні вже четвертий місяць. Її мама вагітна, батько сам працює на текстильній фабриці. Робочий день Арас розпочинається о 8-ій годині ранку, і працює вона часом по 12 годин. За день лише двічі вона має право на перерву. За все це дівчинка заробляє 700 турецьких лір на місяць, що в перерахунку - десь 153 євро.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Навчання - розкіш Через те, що вона працює з понеділка до п'ятниці, Арас не може відвідувати державну школу. Щоб отримати хоч якусь освіту, по вихідних вона відвідує заняття, котрі проводить сирійська доброчинна організація. У навчальному плані математика, арабська та турецька мови. Вчителюють тут сирійки, котрі самі втекли до Туреччини, рятуючись від війни на батьківщині.

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині Школа як місце відпочинку Щодня невеличку сирійську школу відвідують близько 70 дітей у віці від чотирьох до 18 років. Іноді самі вчительки приходять додому до родин та переконують батьків, щоб ті хоч по деяких днях відправляли дітей до школи. Адже це дасть їм можливість мати бодай якусь надію на майбутнє та бути тими, ким вони є - дітьми. Автор: Юлія Хан, Валерій Сааков

