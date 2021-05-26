 Парламент Данії схвалив суперечливий закон щодо біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Парламент Данії схвалив суперечливий закон щодо біженців

Копенгаген хоче, щоб мігранти на період розгляду їхніх заявок про надання притулку були в третіх країнах.

Парламент Данії, архівне фото

Парламент Данії, архівне фото

Парламент Данії у четвер, 3 червня, схвалив закон щодо прийому біженців і мігрантів. Його підтримали 70 депутатів, а 24 - виступили проти, повідомляє агентство AFP. Серед депутатів, які за нього проголосували, було багато представників ультраправих сил.

Закон передбачає, що іноземців після подання клопотання про притулок, повинні перенаправити в центр прийому біженців, що розташований за межами ЄС. Винятки можливі лише в окремих випадках, наприклад за наявності тяжких захворювань.

Шукачі притулку мають перебувати у подібних закладах під час розгляду їхніх заявок. Наразі Данія веде переговори з третіми країнами щодо створення таких центрів. У разі їхньої згоди, Копенгаген фінансуватиме ці центри, але ці країни координуватимуть роботу центрів. Якщо особі відмовлять у наданні притулку, вона муситиме залишити третю країну.

Данія веде переговори з Ефіопією, Єгиптом і Руандою

За даними агентства AFP, переговори ведуться з кількома країнами (від п'яти до десяти), зокрема з Ефіопією, Єгиптом і Руандою. Поки жодна з них не погодилася на ініціативу. У квітні данський міністр з питань інтеграції та імміграції Маттіас Тесфає літав в Руанду. Тоді сторони підписали угоду про співпрацю в питаннях міграції та надання притулку.

На думку експертів ЄС, цей крок Данії - ще один приклад відходу Копенгагена від зусиль Брюсселя розробити однакову і цілісну систему надання притулку в країнах європейської спільноти. Рішення також критикують в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.

Читайте також: У Європі зникли безвісти понад 18 тисяч дітей-біженців у 2018-2020 роках - розслідування

Копенгаген посилив міграційне законодавство

У травні 2016 року парламент Данії посилив міграційне законодавство. Відповідно до реформи, у біженців, які прибули в країну, повинні забирати готівку і коштовності, вартість яких перевищує 10 тисяч крон (1340 євро). На ці кошти фінансують перебування мігрантів в Данії. Після виборів до парламенту в червні 2019 року країною керують соціал-демократи. 

Дивитись відео 25:55

Смертельно небезпечний шлях до Європи - "Європа у фокусі" (14.12.2020)

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


Також за темою

Belarus Minsk | Rede Alexander Lukashenko im parlament

Лукашенко погрожує країнам Заходу "наркотиками і мігрантами" 26.05.2021

Під час промови в парламенті Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні країни тепер самостійно мають боротися з контрабандою наркотиків і нелегальною міграцією.

Dänemark Ghetto Klage

Данія проти "гетто": Не західного походження? До побачення! 01.04.2021

Уряд Данії хоче посилити так званий закон проти "гетто", аби частка жителів "не західного походження" у депресивних районах не перевищувала 30 відсотків.

Abschiebeflug Abschiebung Symbolbild

У Німеччині у 2020 році більш ніж удвічі скоротилася кількість депортацій 03.03.2021

Упродовж 2020 року з Німеччини було вислано 10,8 тисячі іноземців, що більш ніж удвічі менше ніж за 2019 рік, наголошують у МВС ФРН. Найбільше депортованих відправили до Грузії.

Реклама

Докладно

Мутації коронавірусу

Чому коронавірусів так багато й чому вони небезпечні?

Важливо, аби справді ефективні препарати були якомога швидше доступні в усьому світі.  

Жінки при владі - як це впливає на громаду?

Жінки при владі: матріархат у селі Великі Копані (відео)

У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади - у жінок. Куди поділись чоловіки та як жінки розвивають громаду?  