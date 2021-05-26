Парламент Данії схвалив суперечливий закон щодо біженців

Парламент Данії у четвер, 3 червня, схвалив закон щодо прийому біженців і мігрантів. Його підтримали 70 депутатів, а 24 - виступили проти, повідомляє агентство AFP. Серед депутатів, які за нього проголосували, було багато представників ультраправих сил.

Закон передбачає, що іноземців після подання клопотання про притулок, повинні перенаправити в центр прийому біженців, що розташований за межами ЄС. Винятки можливі лише в окремих випадках, наприклад за наявності тяжких захворювань.

Шукачі притулку мають перебувати у подібних закладах під час розгляду їхніх заявок. Наразі Данія веде переговори з третіми країнами щодо створення таких центрів. У разі їхньої згоди, Копенгаген фінансуватиме ці центри, але ці країни координуватимуть роботу центрів. Якщо особі відмовлять у наданні притулку, вона муситиме залишити третю країну.

Данія веде переговори з Ефіопією, Єгиптом і Руандою

За даними агентства AFP, переговори ведуться з кількома країнами (від п'яти до десяти), зокрема з Ефіопією, Єгиптом і Руандою. Поки жодна з них не погодилася на ініціативу. У квітні данський міністр з питань інтеграції та імміграції Маттіас Тесфає літав в Руанду. Тоді сторони підписали угоду про співпрацю в питаннях міграції та надання притулку.

На думку експертів ЄС, цей крок Данії - ще один приклад відходу Копенгагена від зусиль Брюсселя розробити однакову і цілісну систему надання притулку в країнах європейської спільноти. Рішення також критикують в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.

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Копенгаген посилив міграційне законодавство

У травні 2016 року парламент Данії посилив міграційне законодавство. Відповідно до реформи, у біженців, які прибули в країну, повинні забирати готівку і коштовності, вартість яких перевищує 10 тисяч крон (1340 євро). На ці кошти фінансують перебування мігрантів в Данії. Після виборів до парламенту в червні 2019 року країною керують соціал-демократи.