Романа Протасевича привели на брифінг МЗС Білорусі

Білоруського опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича, затриманого 23 травня в Мінську, привели на брифінг МЗС Білорусі в понеділок, 14 червня. За версією прессекретаря відомства Анатолія Глаза, зміни до складу учасників були внесені у зв'язку з "бажанням Романа поспілкуватися зі ЗМІ".

Присутня на пресконференції журналістка інформагентства БелаПАН Тетяна Коровєнкова звернулася безпосередньо до блогера. "Романе, я вам щиро співчуваю (...) Припускаю, що з вами могли зробити (...) Жодному вашому слову я не вірю. Просто тримайтеся, просто переживіть це", - сказала вона.

Журналісти британської телерадіомовної корпорації ВВС пішли з події. Кореспондент Джона Фішер пояснив у соцмережі Twitter, що не буде присутнім на брифінгу, оскільки Протасевич "явно перебуває там з примусу".

Опозиційного журналіста завели в приміщення національного пресцентру Білорусі буквально в останню хвилину. Йому поставили кілька запитань щодо його самопочуття. Твердження про те, що в СІЗО його особисто бив білоруський правитель Олександр Лукашенко, Протасевич назвав "жартом" і додав, що "це - просто смішно".

Протасевич назвав "заручниками" свою дівчину і батьків

Затриманий опозиційний блогер переконував, що "прекрасно почувається" і "не має ніяких скарг". Натомість "справжніми заручниками" ситуації Протасевич назвав свою дівчину, громадянку РФ Софію Сапегу, затриману разом з ним в Мінську, та своїх батьків, які були вимушені переїхати за кордон.

Силовики під час брифінгу уточнили, що Протасевича звинувачують за трьома статтями: про організацію діяльності груп, що грубо порушують громадський порядок, про організацію масових заворушень і розпалювання соціальної ворожнечі.

В ЄС посадку лайнера Ryanair назвали "захопленням" літака

Командувач Військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони ЗС Ігор Голуб під час брифінгу виступив з твердженням, що "ніякого перехоплення, примусового розвороту від держкордону і примусової посадки літака Ryanair не було".

Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель називав примусову посадку авіалайнера "захопленням" літака і дією, що свідчить про те, що тоді перетнули "багато червоних ліній". "Це не тільки поставило під загрозу більше 100 пасажирів, але також кинуло виклик міжнародним правилам повітряних перевезень", - підкреслював Боррель.

"Інтерв'ю" Протасевича після затримання

Раніше, 3 червня, державний телеканал ОНТ показав "інтерв'ю" білоруського блогера Романа Протасевича після його затримання. Блогера помістили в СІЗО КДБ Білорусі. Його батьки говорили, що на обличчі сина після затримання в Мінську були видні сліди побоїв. Політв'язні, які в минулому були у СІЗО КДБ Білорусі, розповідали про різні форми тортур, які до них застосовували.

Ситуація з лайнером Ryanair і санкції Євросоюзу

Як повідомлялося, літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлився в Мінську 23 травня. Лайнер сів після повідомлення про мінування повітряного судна, що опинилося неправдивим. При цьому у Мінську затримали двох пасажирів - Романа Протасевича і його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Згодом Рада ЄС закликала європейських авіаперевізників уникати перельотів над територією Білорусі.

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5 червня Євросоюз ввів санкції щодо державних авіакомпаній Білорусі. Їм заборонено користуватися повітряним простором і аеропортами ЄС. Крім того, свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній закрили Україна і Японія.