 Батьки Романа Протасевича просять допомоги у Анґели Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Батьки Романа Протасевича просять допомоги у Анґели Меркель

"Кожна година коштує життя невинним, у тому числі дітям", - наголосили батьки Романа Протасевича в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

Роман Протасевич під час інтерв'ю білоруському держтелеканалу ОНТ

Роман Протасевич під час "інтерв'ю" білоруському держтелеканалу ОНТ

Батьки білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, ув'язненого в Мінську, попросили канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel) заступитися за нього та інших політичних в'язнів в Білорусі. Це прохання вони висловили в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому в суботу, 12 червня.

"Ми дуже просимо вас допомогти нам, щоб всі невинні вийшли з тюрем на волю (...) Кожен новий день, ні, кожна година коштує життя невинним, у тому числі дітям", - сказали Наталя і Дмитро Протасевич, звертаючись через німецьких журналістів до глави уряду ФРН.

"Будь ласка, зупиніть Лукашенка", - закликали Меркель батьки Протасевича. Десять місяців тому вони вимушено виїхали з Білорусі до Польщі після погроз через роботу їхнього сина.

Затримання Протасевича

Колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину, росіянку Софію Сапегу, затримали в Мінську 23 травня. Перед цим диспетчери мінського аеропорту примусили пілотів пасажирського лайнера  авіакомпанії Ryanair рейсом Афіни-Вільнюс, на борту якого перебувала пара, здійснити посадку під приводом нібито наявної у них інформації про мінування літака.

Бомби на борту літака не виявили. Пізніше представники сервісу електронної пошти Protonmail заявили, що повідомлення, про яке йшла мова, відправили після того, як пілотів Ryanair примусили здійснити посадку в Мінську.

"Інтерв'ю" і "визнання" Романа Протасевича

3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав в ефірі названу "інтерв'ю" з Протасевичем, в якому він визнає себе винним у підготовці масових заворушень і говорить про те, що поважає правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

Крім того, Протасевич обіцяє, що більше не займатиметься політикою, і плаче. Колишній кандидат в президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановська, з якою в еміграції в Литві працював Протасевич, заявила, що він зробив ці заяви після тортур.

Так зване "інтерв'ю", яке, найімовірніше, зробили під тиском, викликало обурення громадськості і багатьох політиків по всьому світу, також у Німеччині.

Читайте також: Політолог Шрайбман, якого назвав Протасевич, залишив Білорусь

Дивитись відео 07:22

Припинення авіасполучення з Білоруссю: як це вплине на українців (26.05.2021)

Також за темою

Blogger Roman Protassewitsch

Політолог Шрайбман, якого назвав Протасевич, залишив Білорусь 05.06.2021

Артем Шрайбман залишив Білорусь після того, як затриманий у Мінську блогер Роман Протасевич сказав, що політолог був причетний до чату Love Hata, який називають координатором протестів в Білорусі.

Bildgalerie 50 Jahre Römische Verträge I Fahnenmasten mit den Flaggen der EU-Staaten wehen vor dem Gebäude des Europaparlaments in Strasbourg

Європарламент виступив за жорсткі економічні санкції щодо Мінська 10.06.2021

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Білорусі і інциденту з літаком Ryanair, де закликав ЄС ввести жорсткі економічні санкції проти "кримінального" режиму Олександра Лукашенка.

Belarus Minsk Prozess Roman Protasevich 2017

Хто такий Роман Протасевич, літак з яким посадили в Мінську 26.05.2021

Що відомо про Романа Протасевича, затриманого 23 травня в мінському аеропорту після примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair? Портрет білоруського блогера - у DW.

Реклама

Докладно

Форма національної збірної України на Євро-2020

Заборона УЄФА гасла "Героям слава!" лише згуртує українців

І для Києва, і для Москви будь-який елемент у формі української збірної має принципове значення, пише Сергій Руденко.  

В Україні теж потрібні сезонні працівники

Заробітки вдома замість Польщі (відео)

Невже українські фермери надають гідні умови праці та зарплати? Репортаж DW з Херсонщини.  