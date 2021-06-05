Батьки Романа Протасевича просять допомоги у Анґели Меркель

Батьки білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, ув'язненого в Мінську, попросили канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel) заступитися за нього та інших політичних в'язнів в Білорусі. Це прохання вони висловили в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому в суботу, 12 червня.

"Ми дуже просимо вас допомогти нам, щоб всі невинні вийшли з тюрем на волю (...) Кожен новий день, ні, кожна година коштує життя невинним, у тому числі дітям", - сказали Наталя і Дмитро Протасевич, звертаючись через німецьких журналістів до глави уряду ФРН.

"Будь ласка, зупиніть Лукашенка", - закликали Меркель батьки Протасевича. Десять місяців тому вони вимушено виїхали з Білорусі до Польщі після погроз через роботу їхнього сина.

Затримання Протасевича

Колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину, росіянку Софію Сапегу, затримали в Мінську 23 травня. Перед цим диспетчери мінського аеропорту примусили пілотів пасажирського лайнера авіакомпанії Ryanair рейсом Афіни-Вільнюс, на борту якого перебувала пара, здійснити посадку під приводом нібито наявної у них інформації про мінування літака.

Бомби на борту літака не виявили. Пізніше представники сервісу електронної пошти Protonmail заявили, що повідомлення, про яке йшла мова, відправили після того, як пілотів Ryanair примусили здійснити посадку в Мінську.

"Інтерв'ю" і "визнання" Романа Протасевича

3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав в ефірі названу "інтерв'ю" з Протасевичем, в якому він визнає себе винним у підготовці масових заворушень і говорить про те, що поважає правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

Крім того, Протасевич обіцяє, що більше не займатиметься політикою, і плаче. Колишній кандидат в президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановська, з якою в еміграції в Литві працював Протасевич, заявила, що він зробив ці заяви після тортур.

Так зване "інтерв'ю", яке, найімовірніше, зробили під тиском, викликало обурення громадськості і багатьох політиків по всьому світу, також у Німеччині.

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