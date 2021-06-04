Політолог Шрайбман, якого назвав Протасевич, залишив Білорусь

Політичний аналітик Артем Шрайбман покинув Білорусь після заяви затриманого блогера Романа Протасевича про нього в "інтерв'ю", яке показали на дежавному каналі ОНТ. Про це Шрайбман повідомив у своєму Telegram-каналі у суботу, 5 червня.

"Іронічно вийшло. Вранці 3 червня виходить випуск проєкту "Редакція", який завершується моїми словами про те, що я не відчуваю прямої загрози і тому не їду з Білорусі, а вже ввечері я поспіхом збираю речі і вибираюся з країни", - написав він.

За словами Шрайбмана, причиною його рішення стала заява Протасевича про те, що політолог допомагав порадами в чаті Love Hata, який називають координаційним штабом протестів в Білорусі.

"Можу тільки здогадуватися, чому і чи за своєю волею, але Рома перебільшив мою участь у процесі. Я дійсно до кінця осені 2020 року був у цьому чаті, який починався як прості онлайн-збори блогерів, але під час наростання протестів, ця тема ставала основною в обговореннях", - підтвердив Шрайбман.

За його словами, його інтерес полягав у спостереженні "вживу, як спілкуються ті, кого до серпня стали називати координаторами білоруської революції". "Далеко не всі в чаті підходили під цей опис, та й саме обговорення деталей майбутніх акцій для безпеки відбувалося по телефону. З цих же міркувань безпеки ні в одному з таких телефонних дзвінків я так і не взяв участь", - запевнив політолог.

"Довелося ухвалити дуже некомфортне рішення - виїхати"

Він написав, що не знає, чи загрожує йому арешт, але додав, що є чутки про відкриття кримінальної справи щодо нього, "однак їх складно підтвердити".

"Спокійно жити і працювати в країні (...) далі було б складно. Тому довелося ухвалити дуже некомфортне рішення - виїхати. Обидві альтернативи - СІЗО і щоденне очікування СІЗО - були ще гірше, як для мене, так і для близьких", - підсумував він.

Шрайбман додав, що продовжує працювати та не ображається на Протасевича. "Ми не знаємо, який підвал у ЛНР і яку долю для його дівчини йому описали в разі відмови від цього інтерв'ю. Заручників не судять", - наголосив він.

Згодом в інтерв'ю виданню "Наша ніва" політолог повідомив, що перебуває в Україні.

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Посадка літака Ryanair в Мінську і санкції ЄС

Білоруська влада 23 травня примусила екстрено приземлитися в Мінську літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Літак посадили після повідомлення про його мінування, яке виявилося хибним. Натомість силовики затримали двох пасажирів - колишнього редактора протестного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.Учасники саміту Євросоюзу 24 травня погодили санкції, які забороняють білоруським авіалініям використовувати повітряний простір та аеропорти ЄС. Рада ЄС закликала європейські авіакомпанії уникати перельотів над територією Білорусі. Санкції ЄС щодо Мінська через вимушену посадку літака Ryanair набрали чинності 5 червня. Літакам держкомпаній Білорусі забороняється літати над країнами ЄС і приземлятися в їхніх аеропортах. Україна закрила свій авіапростір для білоруських літаків з 29 травня. З 26 травня була ухвалена заборона прямого авіасполучення з Білоруссю.

Глави МЗС країн "великої сімки" і верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудили арешт Протасевича. Колишній співголова німецької партії "Союз-90 / Зелені", голова комітету Бундестагу з транспорту і цифрової інфраструктури Джем Ездемір (Cem Özdemir) взяв шефство над затриманим в аеропорту Мінська блогером.

Дивитись відео 07:22 Поділитись Припинення авіасполучення з Білоруссю: як це вплине на українців (26.05.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3tzfD Припинення авіасполучення з Білоруссю: як це вплине на українців (26.05.2021)