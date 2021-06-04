Політолог Шрайбман, якого назвав Протасевич, залишив Білорусь

Політичний аналітик Артем Шрайбман покинув Білорусь після заяви затриманого блогера Романа Протасевича про нього в "інтерв'ю", яке показали на дежавному каналі ОНТ. Про це Шрайбман повідомив у своєму Telegram-каналі у суботу, 5 червня.
"Іронічно вийшло. Вранці 3 червня виходить випуск проєкту "Редакція", який завершується моїми словами про те, що я не відчуваю прямої загрози і тому не їду з Білорусі, а вже ввечері я поспіхом збираю речі і вибираюся з країни", - написав він.
За словами Шрайбмана, причиною його рішення стала заява Протасевича про те, що політолог допомагав порадами в чаті Love Hata, який називають координаційним штабом протестів в Білорусі.
"Можу тільки здогадуватися, чому і чи за своєю волею, але Рома перебільшив мою участь у процесі. Я дійсно до кінця осені 2020 року був у цьому чаті, який починався як прості онлайн-збори блогерів, але під час наростання протестів, ця тема ставала основною в обговореннях", - підтвердив Шрайбман.
За його словами, його інтерес полягав у спостереженні "вживу, як спілкуються ті, кого до серпня стали називати координаторами білоруської революції". "Далеко не всі в чаті підходили під цей опис, та й саме обговорення деталей майбутніх акцій для безпеки відбувалося по телефону. З цих же міркувань безпеки ні в одному з таких телефонних дзвінків я так і не взяв участь", - запевнив політолог.
"Довелося ухвалити дуже некомфортне рішення - виїхати"
Він написав, що не знає, чи загрожує йому арешт, але додав, що є чутки про відкриття кримінальної справи щодо нього, "однак їх складно підтвердити".
"Спокійно жити і працювати в країні (...) далі було б складно. Тому довелося ухвалити дуже некомфортне рішення - виїхати. Обидві альтернативи - СІЗО і щоденне очікування СІЗО - були ще гірше, як для мене, так і для близьких", - підсумував він.
Шрайбман додав, що продовжує працювати та не ображається на Протасевича. "Ми не знаємо, який підвал у ЛНР і яку долю для його дівчини йому описали в разі відмови від цього інтерв'ю. Заручників не судять", - наголосив він.
Згодом в інтерв'ю виданню "Наша ніва" політолог повідомив, що перебуває в Україні.
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Посадка літака Ryanair в Мінську і санкції ЄС
Білоруська влада 23 травня примусила екстрено приземлитися в Мінську літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Літак посадили після повідомлення про його мінування, яке виявилося хибним. Натомість силовики затримали двох пасажирів - колишнього редактора протестного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.Учасники саміту Євросоюзу 24 травня погодили санкції, які забороняють білоруським авіалініям використовувати повітряний простір та аеропорти ЄС. Рада ЄС закликала європейські авіакомпанії уникати перельотів над територією Білорусі. Санкції ЄС щодо Мінська через вимушену посадку літака Ryanair набрали чинності 5 червня. Літакам держкомпаній Білорусі забороняється літати над країнами ЄС і приземлятися в їхніх аеропортах. Україна закрила свій авіапростір для білоруських літаків з 29 травня. З 26 травня була ухвалена заборона прямого авіасполучення з Білоруссю.
Глави МЗС країн "великої сімки" і верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудили арешт Протасевича. Колишній співголова німецької партії "Союз-90 / Зелені", голова комітету Бундестагу з транспорту і цифрової інфраструктури Джем Ездемір (Cem Özdemir) взяв шефство над затриманим в аеропорту Мінська блогером.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова