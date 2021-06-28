 ″Спецоперація в Білорусі″: Лукашенко хоче висунути претензії до ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2021

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Новини

"Спецоперація в Білорусі": Лукашенко хоче висунути претензії до ФРН

Олександр Лукашенко заявив про завершення в Білорусі масштабної антитерористичної операції, за підсумками якої він хоче висунути ФРН претензії.

Олександр Лукашенко (архівне фото)

Олександр Лукашенко (архівне фото)

У Білорусі проведена "масштабна антитерористична операція". Про це заявив білоруський правитель Олександр Лукашенко на церемонії вручення державних нагород у Палаці Незалежності в п'ятницю, 2 липня.

Водночас він пообіцяв, що за підсумками операції "пред'явить претензії" керівництву Німеччини. "Після сьогоднішнього закінчення заходів за лінією контррозвідки ми вже не якомусь Гайко Маасу (Heiko Maas), міністру закордонних справ Німеччини, висунемо претензії, але до самого канцлера і декому з керівництва Німеччини", - цитує його слова агентство БЕЛТА. "Про це пізніше", - додав Лукашенко. Подробиць операції він не навів.

"Нам здавалося, що вони (Захід. - Ред.) економічно будуть нас душити", - зазначив він. "Ні. Триває в більш масштабних розмірах терор всередині країни проти людей і об'єктів", додав білоруський правитель, не пояснивши, проте, з чим пов'язані такі твердження.

Представники уряду ФРН відмовилися від коментарів

Представники уряду ФРН - Андреа Зассе (Andrea Sasse) з німецького МЗС і Мартіна Фіц (Martina Fietz) з відомства федеральної канцлерки - відмовилися коментувати заяви Лукашенка.

Санкції ЄС щодо Білорусі

Євросоюз 24 червня схвалив нові економічні санкції проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Брюссель, зокрема, заборонив імпортувати з цієї країни нафтопродукти і калійні добрива.

У заяві пресслужби Ради ЄС зазначалося, що Брюссель запровадив нові санкції у відповідь на "ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі, насильницькі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року і подальше затримання журналіста Романа Протасевича і Софії Сапеги".

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Білорусь призупинила участь в "Східному партнерстві"

У МЗС Білорусі 28 червня повідомили, що Мінськ призупиняє участь в ініціативі Європейського Союзу "Східне партнерство".

Білорусь також заборонила в'їзд на свою територію "представникам євроструктур і особам з країн Європейського союзу, які сприяли введенню обмежувальних заходів", і заявила, що продовжить підготовку інших заходів у відповідь, в тому числі економічних.

Гете-Інститут і DAAD призупинили роботу в Білорусі

Міністерство закордонних справ ФРН 30 червня заявило про призупинення роботи в Білорусі Гете-Інституту та Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Рішення прийнято після відповідної вимоги влади в Мінську, йшлося в повідомленні.

"Ми дуже жалкуємо про бажання білоруського уряду і сподіваємося, що в майбутньому зможемо продовжити роботу в Білорусі", - підкреслив генеральний секретар Гете-Інституту Йоганнес Еберт (Johannes Ebert).

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