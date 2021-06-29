Берлін шкодує, що Мінськ вимагає припинити діяльність Ґете-Інституту в Білорусі

У Берліні шкодують про вимогу Мінська припинити діяльність німецьких інституцій - мережі культурних центрів Ґете-Інститут (Goethe-Institut) і Німецької служби академічних обмінів (DAAD) - у Білорусі. Цей крок "сприятиме подальшій міжнародній ізоляції Білорусі", і від нього "постраждають білоруські громадяни, яких позбавлять можливостей суспільної та культурної співпраці". Про це заявив речник МЗС Німеччини в середу, 30 червня.

Речник зазначив, що Ґете-Інститут і DAAD десятиліттями уможливлюють культурні й академічні зв'язки між Німеччиною, Європою та Білоруссю, і ця робота зближувала Німеччину й Білорусь на суспільному й культурному рівнях. "Уряд Німеччини і надалі працюватиме над тим, аби зберігати культурну й суспільну співпрацю між нашими країнами у майбутньому", - ідеться в заяві МЗС.

Речник міністерства додав, що Німеччина та Євросоюз "перебувають на боці білоруського населення і підтримують його дії та прагнення до поваги його базових політичних прав". МЗС Німеччини закликає білоруську владу "розпочати серйозний та інклюзивний національний ділог та погодитися з легітимними вимогами протестного руху".

Білорусь відмовилася від "Східного партнерства"

Раніше також стало відомо, що Білорусь призупиняє свою участь у ініціативі "Східне партнерство", не виконуватиме угоду про реадмісію з ЄС та відкликає посла з Брюсселя. Ці заходи 28 червня оголосив МЗС Білорусі та назвав їх "вимушеним реагуванням" на санкції Євросоюзу.

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Рада ЄС 24 червня ухвалила секторальні санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Це рішення ухвалили у відповідь на "ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі, насильницькі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року та подальше затримання журналіста Романа Протасевича і Софії Сапеги", - пояснили у пресслужбі Ради ЄС.

Нові економічні санкції ЄС поширюються на низку секторів білоруської економіки. "Торгівля продуктами нафтопереробки, хлоридом калію та продуктами, які використовуються для виробництва та випуску тютюнових виробів обмежені", - йдеться у пресрелізі. ЄС також запровадив обмеження на доступ до своїх ринків капіталу.