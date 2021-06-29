 Берлін шкодує, що Мінськ вимагає припинити діяльність Ґете-Інституту в Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Берлін шкодує, що Мінськ вимагає припинити діяльність Ґете-Інституту в Білорусі

Мінськ вимагає припинити діяльність німецьких інституцій - Ґете-Інституту та DAAD - у Білорусі. У Берліні шкодують про таке рішення і вважають, що це означатиме подальшу міжнародну ізоляцію країни.

Будівля МЗС Німеччини у Берліні

Будівля МЗС Німеччини у Берліні

У Берліні шкодують про вимогу Мінська припинити діяльність німецьких інституцій - мережі культурних центрів Ґете-Інститут (Goethe-Institut) і Німецької служби академічних обмінів (DAAD) - у Білорусі. Цей крок "сприятиме подальшій міжнародній ізоляції Білорусі", і від нього "постраждають білоруські громадяни, яких позбавлять можливостей суспільної та культурної співпраці". Про це заявив речник МЗС Німеччини в середу, 30 червня.

Речник зазначив, що Ґете-Інститут і DAAD десятиліттями уможливлюють культурні й академічні зв'язки між Німеччиною, Європою та Білоруссю, і ця робота зближувала Німеччину й Білорусь на суспільному й культурному рівнях. "Уряд Німеччини і надалі працюватиме над тим, аби зберігати культурну й суспільну співпрацю між нашими країнами у майбутньому", - ідеться в заяві МЗС.

Речник міністерства додав, що Німеччина та Євросоюз "перебувають на боці білоруського населення і підтримують його дії та прагнення до поваги його базових політичних прав". МЗС Німеччини закликає білоруську владу "розпочати серйозний та інклюзивний національний ділог та погодитися з легітимними вимогами протестного руху".

Білорусь відмовилася від "Східного партнерства"

Раніше також стало відомо, що Білорусь призупиняє свою участь у ініціативі "Східне партнерство", не виконуватиме угоду про реадмісію з ЄС та відкликає посла з Брюсселя. Ці заходи 28 червня оголосив МЗС Білорусі та назвав їх "вимушеним реагуванням" на санкції Євросоюзу.

Читайте також: Білорусь призупиняє членство у "Східному партнерстві": які наслідки?

Рада ЄС 24 червня ухвалила секторальні санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Це рішення ухвалили у відповідь на "ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі, насильницькі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року та подальше затримання журналіста Романа Протасевича і Софії Сапеги", - пояснили у пресслужбі Ради ЄС.

Нові економічні санкції ЄС поширюються на низку секторів білоруської економіки. "Торгівля продуктами нафтопереробки, хлоридом калію та продуктами, які використовуються для виробництва та випуску тютюнових виробів обмежені", - йдеться у пресрелізі. ЄС також запровадив обмеження на доступ до своїх ринків капіталу.

Дивитись відео 01:17

Безсмертний про загрозу з боку Білорусі (29.06.2021)

Також за темою

Weißrussland Außenministerium

Білорусь виходить зі "Східного партнерства" через санкції ЄС 28.06.2021

У МЗС Білорусі заявили про вихід із "Східного партнерства" та відкликання свого посла при ЄС до Мінська для консультацій після запровадження Євросоюзом економічних санкцій.

Heiko Maas, Bundesminister des Auswärtigen

Очільник МЗС Німеччини вважає неуникними нові санкції ЄС щодо Білорусі 21.06.2021

Гайко Маас назвав недостатніми штрафні заходи ЄС щодо Білорусі, що зачіпають компанії і особи в оточенні Олександра Лукашенка. Глава МЗС ФРН закликав розширити санкції на сектори білоруської економіки.

Europäische Flagge

ЄС: Відмова від "Східного партнерства" є подальшою ізоляцією Мінська 29.06.2021

У Брюсселі висловлюють жаль з приводу рішення режиму Лукашенка призупинити участь Білорусі в "Східному партнерстві", але обіцяють білоруському народу подальшу підтримку.

Реклама

Докладно

Військовослужбовець Бундесверу в Афганістані

Підсумки місії Бундесверу в Афганістані

Присутність німецьких військових у Афганістані коштувала Берліну 18 мільярдів євро і 59 загиблих військовослужбовців.  

У Житомирі сподіваються, що вже 2022 року місцевий аеропорт зможе приймати міжнародні рейси

Аеропорт "Житомир" прийматиме міжнародні рейси

Уряд України схвалив відкриття аеропорту "Житомир" для міжнародних рейсів.  