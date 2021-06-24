 Білорусь виходить зі ″Східного партнерства″ через санкції ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2021

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Білорусь виходить зі "Східного партнерства" через санкції ЄС

У МЗС Білорусі заявили про вихід із "Східного партнерства" та відкликання свого посла при ЄС до Мінська для консультацій після запровадження Євросоюзом економічних санкцій.

Будівля МЗС Білорусі у Мінську

Будівля МЗС Білорусі у Мінську (фото з архіву)

Білорусь призупиняє свою участь в ініціативі Євросоюзу "Східне партнерство" через запровадження Брюсселем економічних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Про відповідне рішення у понеділок, 28 червня, заявили у білоруському міністерстві закордонних справ.

Згідно з оприлюдненою на сайті відомства заявою, постійного представника Республіки Білорусь при ЄС відкликають у Мінськ для консультацій. При цьому главі представництва Євросоюзу в країні також запропоновано виїхати в Брюссель для консультацій, аби донести "своєму керівництву" позицію білоруської сторони щодо "неприпустимості тиску і санкцій".

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Білорусь знову погрожує ЄС нелегальними мігрантами

Білорусь також розпочинає процедуру призупинення дії угоди про реадмісію з ЄС. "Ми не можемо виконувати свої зобов'язання в рамках цієї угоди в умовах запроваджених Євросоюзом санкцій та обмежень", - зазначають у МЗС Білорусі, "з глибоким сумом" додаючи, що це негативно відіб'ється на взаємодії з Євросоюзом у сфері боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Білорусь також заборонить в'їзд в країну представникам європейських структур і особам з країн ЄС, які сприяли запровадженню санкцій. Також у МЗС зазначили, що білоруська сторона продовжує напрацювання інших кроків у відповідь, "зокрема економічного характеру".

Санкції ЄС проти Білорусі

Рада ЄС 24 червня ухвалила пакет секторальних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. У пресслужбі Ради ЄС зазначили, що рішення було ухвалене у відповідь на "ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі, насильницькі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року та подальше затримання журналіста Романа Протасевича і (його подруги. - Ред.) Софії Сапеги".

Нові економічні санкції поширюються на низку секторів білоруської економіки. "Торгівля продуктами нафтопереробки, хлоридом калію та продуктами, які використовуються для виробництва та випуску тютюнових виробів обмежені", - йдеться у пресрелізі. ЄС також запровадив обмеження на доступ до своїх ринків капіталу.

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