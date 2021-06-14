Білорусь: Протасевича перевели з СІЗО під домашній арешт
Про це BBC повідомив батько екскерівника білоруського Telegram-каналу Nexta. Обвинувачення з Романа Протасевича при цьому не зняті.
Роман Протасевич
Колишній головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега, затримані в Мінську після екстреної посадки літака Ryanair, переведені з СІЗО під домашній арешт. Про це повідомили батьки Протасевича і Сапеги в інтерв'ю російській службі британської медіакомпанії ВВС у п'ятницю, 25 червня.
За їхніми даними, Протасевич і Сапега нині живуть у різних орендованих квартирах в Мінську. Вітчим Сапеги Сергій Дудич зазначив, що для родичів переведення Софії Сапеги і Романа Протасевича під домашній арешт було несподіванкою. "Ми в шоці", - сказав він.
Зі свого боку батько Романа Протасевича Дмитро пояснив, що йому важко коментувати те, що відбувається. "Мені складно коментувати дії влади, які у неї цілі. Може, він втягнутий в якусь політичну гру", - сказав Дмитро Протасевич. За його даними, обвинувачення з його сина та Софії не зняті. "Якщо змінили запобіжний захід, це поліпшення їх побутових умов. Решта, що буде далі, невідомо", - додав він.
Обвинувачення з Протасевича і Сапеги не зняті
Адвокат Сапеги - Антон Гашинський в ефірі телеканалу "Дождь" підтвердив інформацію про те, що дівчину перевели під домашній арешт. За його словами, у його підзахисної є можливість зустрічатися з батьками - напередодні вони обідали в ресторані. Гашинський пов'язав переведення з СІЗО під домашній арешт із зустріччю президентів Росії та Білорусі: "Завдяки цьому і подальша доля Софії буде, певно, позитивної. Думаю, вона буде вдома", - повідомив Гашинський.
Посольство Росії в Білорусі також підтвердило, що росіянку перевели під домашній арешт. 23 червня білоруський опозиційний блогер Антон Мотолько опублікував в своєму Telegram-каналі фотографії, на яких імовірно Протасевич і Сапега вільно гуляють в одному з парків Мінська і дають інтерв'ю на камеру якимось журналістам.
Влада Білорусі обвинувачує Романа Протасевича за трьома статтями Кримінального кодексу: 130 (розпалювання соціальної ворожнечі і ворожнечі), 293 (організація масових заворушень) і 342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок). Росіянці Софії Сапезі закидають підозри у розпалюванні соціальної ворожнечі і ворожнечі та участі у масових заворушеннях.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.