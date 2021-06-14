Білорусь: Протасевича перевели з СІЗО під домашній арешт

Колишній головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега, затримані в Мінську після екстреної посадки літака Ryanair, переведені з СІЗО під домашній арешт. Про це повідомили батьки Протасевича і Сапеги в інтерв'ю російській службі британської медіакомпанії ВВС у п'ятницю, 25 червня.

За їхніми даними, Протасевич і Сапега нині живуть у різних орендованих квартирах в Мінську. Вітчим Сапеги Сергій Дудич зазначив, що для родичів переведення Софії Сапеги і Романа Протасевича під домашній арешт було несподіванкою. "Ми в шоці", - сказав він.

Читайте також: У закритому режимі під камерами держЗМІ. За що в Білорусі судять Тихановського

Зі свого боку батько Романа Протасевича Дмитро пояснив, що йому важко коментувати те, що відбувається. "Мені складно коментувати дії влади, які у неї цілі. Може, він втягнутий в якусь політичну гру", - сказав Дмитро Протасевич. За його даними, обвинувачення з його сина та Софії не зняті. "Якщо змінили запобіжний захід, це поліпшення їх побутових умов. Решта, що буде далі, невідомо", - додав він.

Обвинувачення з Протасевича і Сапеги не зняті

Адвокат Сапеги - Антон Гашинський в ефірі телеканалу "Дождь" підтвердив інформацію про те, що дівчину перевели під домашній арешт. За його словами, у його підзахисної є можливість зустрічатися з батьками - напередодні вони обідали в ресторані. Гашинський пов'язав переведення з СІЗО під домашній арешт із зустріччю президентів Росії та Білорусі: "Завдяки цьому і подальша доля Софії буде, певно, позитивної. Думаю, вона буде вдома", - повідомив Гашинський.

Читайте також: Що варто знати про четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі

Посольство Росії в Білорусі також підтвердило, що росіянку перевели під домашній арешт. 23 червня білоруський опозиційний блогер Антон Мотолько опублікував в своєму Telegram-каналі фотографії, на яких імовірно Протасевич і Сапега вільно гуляють в одному з парків Мінська і дають інтерв'ю на камеру якимось журналістам.

Влада Білорусі обвинувачує Романа Протасевича за трьома статтями Кримінального кодексу: 130 (розпалювання соціальної ворожнечі і ворожнечі), 293 (організація масових заворушень) і 342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок). Росіянці Софії Сапезі закидають підозри у розпалюванні соціальної ворожнечі і ворожнечі та участі у масових заворушеннях.