 У закритому режимі під камерами держЗМІ. За що в Білорусі судять Тихановського | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.06.2021

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Європа

У закритому режимі під камерами держЗМІ. За що в Білорусі судять Тихановського

У СІЗО Гомеля в закритому режимі почався процес у справі відеоблогера Сергія Тихановського та інших білоруських опозиціонерів. У чому саме обвинувачують Тихановського - в матеріалі DW.

Сергій Тихановський під час інтерв'ю DW

Сергій Тихановський під час інтерв'ю DW (фото з архіву)

Більше року потребувала білоруська влада, щоб довести до суду справу блогера, автора Youtube-каналу "Країна для життя" ("Страна для жизни") Сергія Тихановського. У четвер, 24 червня, розпочався процес у його справі. За цією справою проходять і інші опозиційні активісти, яких правозахисники визнали політв'язнями: Ігор Лосик, Дмитро Попов, Артем Саков, Микола Статкевич і Володимир Циганович. Цей судовий процес - найважливіший у "справі Тихановського", яка стала однією з наймасштабніших кримінальних справ у 2020-2021 роках у Білорусі. Більшість фігурантів (за даними правозахисників, близько 30 осіб) засуджені.

Закритий процес під камерами державних ЗМІ?

Попри резонанс, суд триватиме в закритому режимі в СІЗО міста Гомеля. Так вирішив Гомельський обласний суд. Перед початком процесу слідчі взяли зобов'язання про нерозголошення в адвокатів. Адвокатам заборонили повідомляти навіть про статті обвинувачення, яке висунули підсудним. Перед початком засідання суду будівлю ізолятора взяли в кільце. До СІЗО приїхали європейські дипломати і працівники державних медіа.

Микола Статкевич

Для Миколи Статкевича це не перший процес. Його вже визнавали політв'язнем

За словами влади, суд над Тихановським зробили закритим "із метою забезпечення безпеки учасників процесу і захисту таємниці, яка охороняється законом". Юристка фонду "Країна для життя" Марина Нікандріна пояснює, що практика виїзних судів не нова для Білорусі. Для цього може бути кілька причин: або показовий процес, або, навпаки, бажання втаємничити суд, адже в ізоляторах процеси проводять у виняткових випадках за великої кількості фігурантів та за особливо тяжкими статтями КК. "СІЗО вважається режимним об'єктом, отже, навіть на оголошення вироку буде майже неможливо потрапити родичам або просто тим, хто співчуває", - пояснила Нікандріна в Телеграм-каналі фонду "Країна для життя".

Родичів у будівлю СІЗО не впустили, однак на слуханнях справи присутні працівники державних ЗМІ. Працівниця "СБ Білорусь Сьогодні" Людмила Гладка у своєму Телеграм-каналі опублікувала кілька відео з СІЗО. На відео видно, що коли до зали завели Миколу Статкевича, він вигукнув: "Жыве Беларусь!" Потім привели Сергія Тихановського. Він побачив журналістів із камерами і сказав: "Нормальний закритий процес".

Тихановського обвинувачують за чотирма статтями КК

Нагадаємо, що діяльність Сергія Тихановського навесні 2020 року без перебільшення стала несподіванкою для на той момент політично пасивного білоруського суспільства.Тихановський їздив регіонами, спілкувався з місцевими мешканцями і розповідав у своєму відеоблозі "Країна для життя" про проблеми глибинки. 

Сергій Тихановський на зустрічі з мешканцями Мінська

На зустрічі з Сергієм Тихановським до його арешту приходили тисячі людей

У травні 2020 року він оголосив про бажання брати участь у президентських виборах 9 серпня. Тихановського не зареєстрували. Замість нього кандидаткою у президента стала його дружина Світлана. Тихановського затримали 29 травня на пікеті у Гродно на підтримку висування кандидаткою у президенти Світлани Тихановської.

Адвокати фігурантів справи через зобов‘язання про нерозголошення нічого не можуть повідомляти ЗМІ. Однак напередодні суду керівник слідчої групи на сайті Слідчого комітету (СК) сам детально описав подробиці справи. За цими даними, блогера офіційно обвинувачують за чотирма статтями КК: "Організація масових заворушень" (ст. 293), "Організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок" (ст. 342), "Розпалювання соціальної ворожнечі" (ст. 130) та "Перешкоджання роботі ЦВК" (ст. 191).

Які дії інкримінують Тихановському?

За версією слідства, обвинувачені близько року активно займалися підготовкою й організацією вуличних заворушень у Білорусі.Як розповів заступник керівника Головного слідчого управління (ГСУ) СК Олександр Агафонов, спершу Микола Статкевич „розробив план за методичкою Шарпа і опублікував його на сайті "Народной грамады" (партія, яку очолює Статкевич. - Ред.). "Мовляв, під виглядом пікетів зі збирання підписів треба проводити незаконні заходи. Вуличними "лідерами" мали стати Тихановський, Северинець, Афнагель", - вказано на сайті СК.

Як повідомляє СК, сам Тихановський "їздив країною, вербував агентів і вишукував співучасників, які створювали в регіонах місцеві дворові та інші чати й канали, аналоги Телеграм-каналу "Країна для життя"". Далі, за версією слідства, співучасники блогера за допомогою "закордонних центрів" поширювали заклики брати участь у вуличних заворушеннях і координували дії учасників.

"Головне завдання - зібрати, мобілізувати натовп, накопичити агресію, а потім спрямувати цю силу активної радикально налаштованої меншості на конкретні цілі, проти псевдоворога: керівників підприємств, держорганів, правоохоронців, громадян, які підтримують внутрішню та зовнішню політику сучасної Білорусі", - вказав слідчий Агафонов. Окрім того, Тихановського обвинувачують у тому, що він перешкоджав роботі Центрвиборчкому: "Погрожував голові комісії Лідії Єрмошиній увірватися в її дім". Маються на увазі слова Тихановського на одному з пікетів, що "біля дому Єрмошиної в Мінську буде чудовий пікет, заодно і в гості зайдемо".

Тихановський відкидає всі звинувачення

Усього, як вважають в СК, до "групи Тихановського" входили 25 людей. За допомогою інтернет-ресурсів ("Країна для життя", Телеграм-канал "Білорусь головного мозку" Лосика, Youtube-канал "МозгON" Цигановича) вони, як стверджує обвинувачення, розпалювали соціальну ворожнечу й закликали до насилля щодо держорганів.

"Зібрано докази, що фігуранти були пов‘язані з екстремістськими Телеграм-каналами і через них маніпулювали суспільною свідомістю. Що в підсумку? Сотні людей різного віку, надихнувшись брехливими закликами та повіривши у свою безкарність, брали активну участь у діях, які грубо порушують громадський порядок, вуличних заворушеннях, застосовували насилля щодо працівників органів внутрішніх справ", - ідеться на сайті СК.

Слідство оцінило збитки, завдані Тихановським і співучасниками, у понад 3,5 мільйона рублів. Майно і грошові статки обвинувачених арештували, у тому числі понад 900 тисяч доларів, які знайшли в Тихановського під час обшуку. У нещодавньому інтерв'ю для DW із в‘язниці Сергій Тихановський заявив, що категорично не визнає обвинувачення, які висунули проти нього: "Вважаю їх надуманими й політично мотивованими".

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

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  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

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  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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Сергій Тихановський під час інтерв'ю DW

За що в Білорусі судять Сергія Тихановського

У СІЗО Гомеля в закритому режимі почався процес у справі відеоблогера Сергія Тихановського та інших опозиціонерів.  

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