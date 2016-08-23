  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Микола Статкевич

Тема

Микола Статкевич - білоруський опозиційний політик.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Білорусь, ґрати, знак "піс"

Де зараз екскандидати у президенти Білорусі?

Де зараз екскандидати у президенти Білорусі?

Де зараз ті, хто рік тому наважився скласти конкуренцію Олександру Лукашенку на виборах президента Білорусі.
Політика8 серпня 2021 р.
Сергій Тихановський під час інтерв'ю DW

За що в Білорусі судять Сергія Тихановського

За що в Білорусі судять Сергія Тихановського

У СІЗО Гомеля в закритому режимі почався процес у справі відеоблогера Сергія Тихановського та інших опозиціонерів.
Політика24 червня 2021 р.
Кадри затримання бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусі

РФ відкидає зв'язок бойовиків "Вагнера" з опозицією Білорусі

РФ відкидає зв'язок бойовиків "Вагнера" з опозицією Білорусі

За словами консула Росії у Мінську, влада Білорусі закидає бойовикам ПВК "Вагнер" зв'язки з білоруською опозицією.
Політика1 серпня 2020 р.
Білоруські міліціонери (фото з архіву)

У Білорусі масово затримують активістів

У Білорусі масово затримують активістів

У Білорусі в день пікетів зі збором підписів за висунення в президенти опозиціонерів відбуваться затриманя активістів.
Політика31 травня 2020 р.
Затримання активістів у Мінську. 25 березня 2018 року

День волі у Мінську розпочався із затримань десятків осіб

День волі у Мінську розпочався із затримань десятків осіб

Білоруські правозахисники повідомляють про затримання 30 осіб у Мінську, включаючи опозиційного політика Статкевича.
Політика25 березня 2018 р.
Статкевич: ЄС не збереже стабільність у Білорусі

Опозиціонер про Білорусь після скасування санкцій ЄС

Опозиціонер про Білорусь після скасування санкцій ЄС

Екс-політв'язень Микола Статкевич - про ситуацію в Білорусі та курс Брюсселя щодо Мінська.
23 серпня 2016 р.
Показати більше