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Микола Статкевич
Тема
Микола Статкевич - білоруський опозиційний політик.
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Докладно
Де зараз екскандидати у президенти Білорусі?
Де зараз екскандидати у президенти Білорусі?
Де зараз ті, хто рік тому наважився скласти конкуренцію Олександру Лукашенку на виборах президента Білорусі.
Політика
08.08.2021
8 серпня 2021 р.
За що в Білорусі судять Сергія Тихановського
За що в Білорусі судять Сергія Тихановського
У СІЗО Гомеля в закритому режимі почався процес у справі відеоблогера Сергія Тихановського та інших опозиціонерів.
Політика
24.06.2021
24 червня 2021 р.
РФ відкидає зв'язок бойовиків "Вагнера" з опозицією Білорусі
РФ відкидає зв'язок бойовиків "Вагнера" з опозицією Білорусі
За словами консула Росії у Мінську, влада Білорусі закидає бойовикам ПВК "Вагнер" зв'язки з білоруською опозицією.
Політика
01.08.2020
1 серпня 2020 р.
У Білорусі масово затримують активістів
У Білорусі масово затримують активістів
У Білорусі в день пікетів зі збором підписів за висунення в президенти опозиціонерів відбуваться затриманя активістів.
Політика
31.05.2020
31 травня 2020 р.
День волі у Мінську розпочався із затримань десятків осіб
День волі у Мінську розпочався із затримань десятків осіб
Білоруські правозахисники повідомляють про затримання 30 осіб у Мінську, включаючи опозиційного політика Статкевича.
Політика
25.03.2018
25 березня 2018 р.
Опозиціонер про Білорусь після скасування санкцій ЄС
Опозиціонер про Білорусь після скасування санкцій ЄС
Екс-політв'язень Микола Статкевич - про ситуацію в Білорусі та курс Брюсселя щодо Мінська.
23.08.2016
23 серпня 2016 р.
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