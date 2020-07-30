РФ відкидає зв'язок бойовиків ПВК "Вагнер" з опозицією Білорусі

Консул Російської Федерації у Мінську Кирило Плетньов заявляє, що затриманим у Білорусі бойовикам приватної військової компанії (ПВК) закидають змову із білоруськими опозиціонерами Сергієм Тихановським та Миколою Статкевичем. Про це дипломат заявив у суботу, 1 серпня, в ефірі російського телеканалу "Росія 24".

Із відповідною заявою Плетньов виступив після зустрічі із затриманими росіянами. Кожному з них, за його словами, пред'явили постанову про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У цих документах, наголосив консул, "явно простежується тенденційна спрямованість дій білоруської влади".

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"Зокрема, хотілося б відзначити, що вказується на умисні дії групи осіб за попередньою змовою спільно з Тихановським і Статкевичем, що, на наш погляд, є абсолютно надуманою і недійсною позицією", - заявив Плетньов. Він уточнив, що зустріч з 33 затриманими відбулася напередодні ввечері в одній з білоруських в'язниць. У ній брали участь завідувач консульським відділом і консул.

Затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі

29 липня у Мінську повідомили про затримання нібито 32 бойовиків ПВК "Вагнер", які ймовірно прибули "для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії" в країні, та про затримання ще однієї особи у Гомельській області. Також повідомлялося, що проти затриманих було відкрито справу про підготовку терактів.

Згодом президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки країни через затримання росіян. Після неї державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков заявив, що частина затриманих у країні росіян була на Донбасі.

Засідання Ради безпеки Білорусі за участі президента країни Олександра Лукашенка

Своєю чергою, Служба безпеки України вже повідомила, що звернеться з клопотанням про екстрадицію частини затриманих напередодні у Білорусі бойовиків-росіян ПВК "Вагнер". Їх, згідно з позицією СБУ, підозрюють у скоєнні воєнних злочинів.

Між тим Москва пояснила появу згаданої групи росіян у Білорусі тим, що вони запізнилися на рейс із Мінська, що мав відбути до Стамбула. За словами посла РФ у Білорусі, затримані росіяни не причетні до подій, пов'язаних з суспільно-політичною ситуацією в Білорусі.

Білоруські опозиціонери Тихановський і Статкевич

Один з представників білоруської опозиції Сергій Тихановський - блогер та чоловік кандидатки на посаду президента Білорусі Світлани Тихановської - зараз перебуває під адміністративним арештом. Його звинуватили у порушенні закону про масові заходи під час збору підписів за дружину. Він сам планував взяти участь у виборах, однак не зміг зареєструватись для участі у перегонах.

Микола Статкевич є лідером незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії "Народна Грамада". Він був кандидатом у президенти Білорусі у 2010 році, однак після заворушень на Площі Незалежності у Мінську він був заарештований і засуджений за звинуваченнями у організації масових заворушень. У серпні 2015 року президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував його.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня.

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