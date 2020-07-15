Коментар: Шефство над білоруською опозицією - слушна ідея

Преса охоче іменує главу білоруської держави Олександра Лукашенка "останнім диктатором Європи". Звучить це майже банально, якщо подумати про порушення верховенства права та переслідування опозиціонерів у країнах самого ЄС, як-от в Угорщині або Польщі. Натомість владу Польщі,або угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, або правителя з Босфору, турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, ми, журналісти, радше називаємо "автократами". Звучить теж недобре, але все ж таки не так погано, як "диктатор".

Лукашенко ж єдиний, диктатор. 9 серпня він має намір переобратися на посаді, і ця перемога йому майже гарантована. Залізною рукою він керує Білоруссю з 1994 року. Його найперспективнішого конкурента Віктора Бабаріка заарештовано. Під час протестів останніми днями у Мінську затримали тисячу осіб. Не в останню чергу главі держави закидають провальне управління кризою коронавірусу. Він навідріз відкидав небезпеку пандемії, і у цьому полягає його спільність з іншими деспотами, як-от з президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Об'єктивні зовнішні загрози, які можна подолати тільки розсудливими діями та міжнародною співпрацею, не пасують іміджеві таких правителів.

Читайте також: Виборів ще не було, а репресії вже є: німецькі експерти про методи Лукашенка

Більше ніж символічність

Тому слушно, що парламентарії з усієї Європи, як і німецькі "зелені" Марґарете Баузе (Margarete Bause) і Мануель Саррацин (Manuel Sarrazin), беруть на себе шефство над політичними в'язнями Білорусі. Те, що це має бути не просто символічний і порожній жест, демонструє справа білоруського соціал-демократа Миколи Статкевича, який після міжнародних протестів вийшов на волю 2015 року, а тепер знову опинився в ув'язненні. Баузе перебрала на себе шефство над опозиціонером.

Оглядач DW Єнс Турау

Підтягується і федеральний уряд (Німеччини - Ред.), який висловив глибоке занепокоєння щодо прозорості і чесності проведення виборів. Білоруського посла у Берліні викликали до міністерства закордонних справ ФРН на розмову.

Шефство добре ще тому, що у часи коронавірусу важче, ніж раніше, дивитись далі власних кордонів. Якщо країни ЄС спрямовуватимуть усі зусилля на подолання пандемії, ухвалюючи об'ємні програми допомоги, то інші проблемні теми ризикують відійти на другий план. А це стало б подарунком для деспотів та автократів, за чиїми діями менше стежитимуть.

Читайте також: Коментар: Фінальна гра для білоруського диктатора Лукашенка?

Зовнішній тиск

Однак не варто плекати ілюзій щодо реальних можливостей Німеччини допомогти переслідуваним білорусам. І все ж, якщо шефством вдасться практично допомогти хоча б одному опозиціонерові, це означатиме, що зусилля не були марними.

Марґарете Баузе має рацію: переслідуваних може захистити лише громадянське суспільство. Оскільки такого у Білорусі практично немає, то мусить прокинутися закордон. В іншому разі такі противники режиму, як Статкевич, взагалі зникнуть з радарів. Допускати цього не можна.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Що треба знати про вибори президента Білорусі П'ятірка кандидатів у президенти За посаду президента Білорусі боротимуться п'ять осіб - стільки кандидатів зареєструвала ЦВК 14 липня після перевірки необхідних документів. Це дружина блогера-опозиціонера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутатка Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Громада" Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Без Бабарика та Цепкала Колишнього банкіра Віктора Бабарика, якого вважали одним з головних конкурентів Лукашенка, а також ексголову Парку високих технологій Валерія Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти. Голова ЦВК Лідія Єрмошина (на фото) зачитала листа з Комітету державного контролю, у якому стверджувалось, що Бабарико керував злочинним угрупованням, що відмивало гроші. Бабарико такі закиди спростовує.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Протести і затримання 14 липня у всій країні відбулися несанкціоновані акції на підтримку Бабарика і Цепкала. Люди вийшли на вулиці Мінська, Пружан, Гомеля, Бреста, Солігорська, Бобруйська, Стовбців і Гродна. Під час розгону акцій міліціонери часто застосовували силу, били людей палицями й ногами. За даними центру "Весна", у білоруській столиці затримали 173 людей, у інших містах - ще кілька десятків осіб.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Підписи зібрали не всі Спершу у президентських перегонах брали участь 15 осіб. Необхідні для висування у кандидати в президенти 100 тисяч підписів виборців зібрали групи шести претендентів. Ексголова Парку високих технологій Валерій Цепкало, за даними ЦВК, не зібрав потрібної кількості підписів. При цьому група Цепкала здала 160 тисяч підписів і має намір оскаржити відмову в реєстрації у суді.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Особливості виборів-2020 Найбільший сюрприз цієї виборчої кампанії - участь у ній двох вихідців з номенклатури: вже згаданих Віктора Бабарика та Валерія Цепкала (на фото). Президент Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, балотується вже вшосте. Під час кампанії він неодноразово заявляв, що "країну ми їм не віддамо" - не уточнюючи, кому саме.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Вибори на тлі поширення коронавірусу Серйозний відбиток на кампанію наклала пандемія COVID-19. Ставлення до неї у Лукашенка та його опонентів прямо протилежне. Глава держави неодноразово намагався применшити небезпеку пандемії, переконував, що найкраще від вірусу захищає горілка, баня й трактор, а на початку липня заявив, що вірус переможений. Його опоненти підкреслено дотримувались дистанції та носили маски.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Без соціології - "Психо3%" Уперше вибори президента Білорусі відбуваються за відсутності інформації про електоральні рейтинги їхніх учасників. Деякі онлайн-ресурси провели нерепрезентативні опитування своїх відвідувачів. Лукашенко в них отримував близько 3%, сильно поступаючись і Бабарику, і Цепкалу. Влада опитування заборонила, а суперники президента зробили цифру 3% мемом.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Без статусної опозиції Уперше за всю історію незалежної Білорусі традиційна опозиція не висунула свого представника на президентських виборах. Когорта партій і рухів намагалися шляхом праймеріз визначити так званого єдиного кандидата від демократичних сил. Ця процедура, у якій взяли участь п'ять претендентів, супроводжувалася скандалами, пов'язаними з голосуванням. А потім її зовсім скасували через пандемію.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Арешт та кримінальна справа Тихановського З початку кампанії здійснюються прогнози, що влада діятиме на цих виборах за силовим сценарієм - максимального тиску на опонентів. 29 травня у Гродні під час протесту затримали відеоблогера Сергія Тихановського. Він хотів сам брати участь у виборах, але його групу ЦВК не зареєструвала - на відміну від групи його дружини Світлани. Після арешту щодо Тихановського порушили дві кримінальні справи.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Арешт та кримінальна справа Бабарика 18 червня затримали Віктора Бабарика та його сина Едуарда, голову виборчого штабу ексбанкіра. 19 червня пройшли акції солідарності з ними, близько 100 людей були затримані. 21 червня Віктору й Едуарду Бабарикам оголосили обвинувачення, конкретні статті КК не називали. Правозахисна організація Amnesty International визнала обох Бабариків та Сергія Тихановського в'язнями сумління.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Борсання Лукашенка Президент Олександр Лукашенко заявив, що якщо він "поведеться демократично", то втратить країну та його "проклянуть". Кампанія Лукашенка, відзначають аналітики, сповнена протиріч. Він та його соратники звинувачують Росію у втручанні у вибори та говорять про "ляльководів з "Газпрому" й вище". Паралельно з такими заявами Лукашенко вже двічі зустрічався з Путіним.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Нові технології - Telegram і відеоблогери Вибори-2020 дуже відрізняються від попередніх активним використанням цифрових технологій. Членів ініціативних груп набирали у мережі, там же домовлялися, де й коли можна поставити підпис за потенційного кандидата. Із зустрічей з ними, пікетів та акцій протесту проводилися прямі трансляції в YouTube, у Telegram розгорнулася справжня "війна" зливів, витоків, фейків та їхніх спростувань.

Що треба знати про вибори президента Білорусі Європа закликає дотримуватись закону Вибори призначені на 9 серпня. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Мінськ припинити "травлю та переслідування" кандидатів від опозиції та дозволити їм реалізувати їхні громадянські та політичні права. Після відмови у реєстрації Бабарика та Цепкала Боррель заявив, що цей крок Мінська "обмежив можливість громадян країни виявити свою волю та підриває демократичність виборів". Автор: Володимир Дорохов, Катерина Крижановська

