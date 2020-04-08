Білорусь просить ЄС про допомогу через коронавірус - Боррель

Білорусь звернулася до ЄС з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків кризи коронавірусу. Про це у середу, 8 квітня, на пресконференції за підсумками відеонаради міністрів у справах допомоги розвитку країн ЄС заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Він додав, що, ЄС надасть фінансову допомогу Білорусі для подолання кризи через епідемію коронавірусу у відповідь на її прохання. "Ми зараз вивчаємо, як можемо виконати це прохання, приділивши особливу увагу економічній підтримці системи охорони здоров'я та громадянського суспільства. Загальний розмір цієї допомоги поки не визначений, але імовірно він буде близько 60 мільйонів євро", - сказав Боррель.

Читайте також: Боротьба з коронавірусом: ЄС виділить 15 мільярдів євро країнам-партнерам

"Сигнал простий і зрозумілий. ЄС готовий підтримати наших партнерів і сусідів в цей дуже важкий час, настільки, наскільки це можливо, відповідаючи на прохання про допомогу, звідки б вони не були", - заявив Боррель.

Місія ВООЗ у Білорусі

Тим часом, як повідомили у в пресслужбі міністерства охорони здоров'я країни, до Білорусі ввечері 7 квітня прибула місія Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"До складу делегації увійшли три експерти. Офіційна робота місії розпочнеться завтра і продовжиться до суботи - 11 Квітня. Делегація прибула до Білорусі на запрошення глави білоруської держави", - йдеться в повідомленні.

Експертам буде надана можливість на місці оцінити реальну ситуацію, адекватність вжитих заходів, проаналізувати підходи до надання медичної допомоги. Планується, що фахівці відвідають заклади охорони здоров'я Мінська, а також Мінської та Вітебської областей.

Як повідомлялося, міська адміністрація Мінська ухвалила широкий пакет заходів з профілактики і боротьби з гострими респіраторними інфекціями, у тому числі з атиповою пневмонією COVID-19, що викликається новим коронавірусом SARS-CoV-2. Ці заходи ухвалені 7 квітня і набули чинності після їх опублікування. На відміну від колишніх, нинішні заходи з боротьби з коронавірусом мають не рекомендаційний, а обов'язковий характер.

Раніше білоруська влада відмовлялася вважати поширення коронавірусної інфекції серйозною проблемою. У той час, коли інші країни запроваджували жорсткі обеження, спрямовані на соціальне дістанціювання мільйонів людей, у Білорусі тривав чемпіонат країни з футболу. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що не бачить, як літає коронавірус, і називав ситуацію з поширенням COVID-19 психозом.