Мінськ здався перед коронавірусом і запровадив широкі обмеження

Міська адміністрація Мінська ухвалила широкий пакет заходів з профілактики і боротьби з гострими респіраторними інфекціями, у тому числі з атиповою пневмонією COVID-19, що викликається новим коронавірусом SARS-CoV-2. Ці заходи ухвалені 7 квітня і набули чинності після їх опублікування. На відміну від колишніх, нинішні заходи з боротьби з коронавірусом мають не рекомендаційний, а обов'язковий характер.

Відтепер підприємствам і організаціям заборонено допускати до роботи працівників з ознаками застуди, наради та семінари повинні проводитися з використанням аудіо- та відеоконференцій. Відрядження скасовуються. У біліотеках припиняють роботу читальні зали, в музеях забороняються масові заходи, скасовуються всі виставки та презентації.

Дитсадки і школи продовжать працювати

Дитячі садки та школи в Мінську продовжать працювати, але батьки можуть самі вирішувати, чи відправляти туди своїх дітей. У дитсадках будуть вжиті заходи, спрямовані на "роз'єднання дітей", а в школах дітям можна перебувати лише у своєму класі. Всім іншим освітнім установам рекомендовано перейти на дистанційне навчання.

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У будинках для літніх та людей з інвалідністю запроваджується заборона на відвідування. У готелях заселення повинно проводитися з максимальним віддаленням, гостям щодня вимірюватимуть температуру.

Заклади громадського харчування

Їдальні, кафе і ресторани також продовжать роботу, але столи в закладах громадського харчування повинні стояти не ближче 1,5 метра один від одного. У торгових центрах і магазинах забороняється проводити групові презентації та рекламні акції, співробітники повинні бути в масках.

Перукарні та салони краси можуть працювати лише за попереднім записом з інтервалом між клієнтами не менше 5 хвилин. Персонал повинен бути в масках. Подальша робота дискотек, нічних клубів, боулінгу, більярдних і комп'ютерних клубів поки під питанням.

У храмах дезінфікують ікони

У церквах і монастирях наказано забезпечити регулярне миття рук, прибирання приміщень з використанням деззасобів, провітрювання і дезінфекцію дверних ручок, ікон, до яких прикладаються парафіяни.

Під'їзди житлових будинків прибиратимуть з використанням дезінфекуючих засобів, обов'язкову дезінфекцію повинен проходити і громадський транспорт.

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Раніше аналогічні заходи вже були запроваджені в регіонах Білорусі. За даними Університету Джонса Хопкінса, у Білорусі зараз налічується 1066 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 13 - з летальним наслідком.

Як повідомлялося, раніше білоруська влада відмовлялася вважати поширення коронавірусної інфекції серйозною проблемою. У той час, коли інші країни вводили жорсткі обеження, спрямовані на соціальне дістанціювання мільйонів людей, у Білорусі тривав чемпіонат країни з футболу. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що не бачить, як літає коронавірус, і називав ситуацію з поширенням COVID-19 психозом.