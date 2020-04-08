 Мінськ здався перед коронавірусом і запровадив широкі обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Мінськ здався перед коронавірусом і запровадив широкі обмеження

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що не бачить, як літає коронавірус, і називав ситуацію з його поширенням психозом.

В Мінську запровадили широкі обмеження через коронавірус

В Мінську запровадили широкі обмеження через коронавірус

Міська адміністрація Мінська ухвалила широкий пакет заходів з профілактики і боротьби з гострими респіраторними інфекціями, у тому числі з атиповою пневмонією COVID-19, що викликається новим коронавірусом SARS-CoV-2. Ці заходи ухвалені 7 квітня і набули чинності після їх опублікування. На відміну від колишніх, нинішні заходи з боротьби з коронавірусом мають не рекомендаційний, а обов'язковий характер.

Відтепер підприємствам і організаціям заборонено допускати до роботи працівників з ознаками застуди, наради та семінари повинні проводитися з використанням аудіо- та відеоконференцій. Відрядження скасовуються. У біліотеках припиняють роботу читальні зали, в музеях забороняються масові заходи, скасовуються всі виставки та презентації.

Дитсадки і школи продовжать працювати

Дитячі садки та школи в Мінську продовжать працювати, але батьки можуть самі вирішувати, чи відправляти туди своїх дітей. У дитсадках будуть вжиті заходи, спрямовані на "роз'єднання дітей", а в школах дітям можна перебувати лише у своєму класі. Всім іншим освітнім установам рекомендовано перейти на дистанційне навчання.

Читайте також: Лукашенко заявив, що Росія "палахтить" від коронавірусу, та образився на закриття кордону

У будинках для літніх та людей з інвалідністю запроваджується заборона на відвідування. У готелях заселення повинно проводитися з максимальним віддаленням, гостям щодня вимірюватимуть температуру.

Заклади громадського харчування

Їдальні, кафе і ресторани також продовжать роботу, але столи в закладах громадського харчування повинні стояти не ближче 1,5 метра один від одного. У торгових центрах і магазинах забороняється проводити групові презентації та рекламні акції, співробітники повинні бути в масках.

Перукарні та салони краси можуть працювати лише за попереднім записом з інтервалом між клієнтами не менше 5 хвилин. Персонал повинен бути в масках. Подальша робота дискотек, нічних клубів, боулінгу, більярдних і комп'ютерних клубів поки під питанням.

У храмах дезінфікують ікони

У церквах і монастирях наказано забезпечити регулярне миття рук, прибирання приміщень з використанням деззасобів, провітрювання і дезінфекцію дверних ручок, ікон, до яких прикладаються парафіяни.

Під'їзди житлових будинків прибиратимуть з використанням дезінфекуючих засобів, обов'язкову дезінфекцію повинен проходити і громадський транспорт.

Читайте також: ЄС може продовжити заборону на в'їзд громадянам третіх країн до 15 травня

Раніше аналогічні заходи вже були запроваджені в регіонах Білорусі. За даними Університету Джонса Хопкінса, у Білорусі зараз налічується 1066 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 13 - з летальним наслідком.

Як повідомлялося, раніше білоруська влада відмовлялася вважати поширення коронавірусної інфекції серйозною проблемою. У той час, коли інші країни вводили жорсткі обеження, спрямовані на соціальне дістанціювання мільйонів людей, у Білорусі тривав чемпіонат країни з футболу. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що не бачить, як літає коронавірус, і називав ситуацію з поширенням COVID-19 психозом. 

Дивитись відео 06:42

Коронавірус у Білорусі: чи справді Лукашенко не боїться епідемії (06.04.2020)

 

Також за темою

Репетиція параду в Мінську. Коронавірус? Ні, не чули (08.04.2020) 08.04.2020

Попри епідемію COVID-19 у Мінську готуються до параду 9 травня. Це цілком в дусі президента Лукашенка, який радить лікуватися від коронавірусу роботою, горілкою та лазнею.

Weißrussland Präsident Lukashenko

Коронавірус в Білорусі: що приховує Лукашенко (відео) 07.04.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що "не бачить" коронавірус і вважає ситуацію з COVID-19 психозом. Тим часом незалежні журналісти і блогери повідомляють про "переповнені лікарні" у Вітебську.

Коронавірус у Білорусі: чи справді Лукашенко не боїться епідемії (06.04.2020) 06.04.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що не бачить, як літає коронавірус, і вважає ситуацію з поширенням COVID-19 психозом. Тим часом активісти б'ють на сполох: лікарні у Вітебську переповнені! То що приховує Лукашенко? Дивіться у репортажі DW.

Реклама

Докладно

Канцлер Австрії Себастіан Курц

Різні шляхи пом'якшення карантину в Європі

Що відкривати раніше: ресторани чи школи, універмаги чи бутіки? DW порівняла плани Австрії, Данії, Чехії та Німеччини.  

На заводах японсько-німецького виробника електропроводок для автомобілів в Україні працюють сім тисяч робітників

"Витратили два мільйони на маски й дезінфектори"

Постачальник кабелів для німецької автопромисловості SE Bordnetze Ukraine - про роботу в умовах каратину.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  