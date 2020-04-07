ЄС може продовжити заборону на в'їзд громадянам третіх країн до 15 травня

Єврокомісія у середу, 8 квітня, в рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції рекомендувала продовжити заборону на в'їзд до Євросоюзу з третіх країн до 15 травня, повідомляє агенція новин AFP.

"Відповідне рішення кожна країна ЄС має право ухвалювати сама. Водночас досвід показує, що такі заходи стають ефективними, якщо всі країни діють узгоджено на зовнішніх кордонах Євросоюзу", - йдеться в заяві Єврокомісії. На думку відомства, 30 днів недостатньо для ефективної боротьби з пандемією коронавірусу в Європі.

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"Хоча ми бачимо обнадійливі перші результати, продовження обмеження на поїздки необхідно для зниження ризику подальшого поширення хвороби", - цитує агенція віцепрезидента Єврокомісї Маргарітіс Шинаса.

Попередня заборона на здійснення громадянами третіх країн поїздок до ЄС, що не є вкрай необхідними, за рекомендацію Єврокомісії, була ухвалена в середині березня терміном на 30 днів всіма країнами ЄC, а також Швейцарією, Норвегією, Ліхтенштейном та Ісландією, що входять до так званої "зони ЄС+". Обмеження не поширюються на медперсонал, дипломатів і громадян країн ЄС, які повертаються додому. Також виняток зробили для людей, які доїжджають на роботу через кордон, та тих, хто транспортує важливі товари.