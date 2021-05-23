 У багатьох країнах світу пройшли акції солідарності з білорусами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2021

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Новини

У багатьох країнах світу пройшли акції солідарності з білорусами

Учасники мітингів, проведених в річницю затримання білоруського блогера Сергія Тихановського в багатьох країнах світу, вимагали звільнити політв'язнів у Білорусі та посилити санкції проти Олександра Лукашенка.

Марш на підтримку білорусів у Берліні

Марш на підтримку білорусів у Берліні

У багатьох країнах світу в суботу, 29 травня, пройшли акції на підтриму білорусів та проти режиму Олександра Лукашенка. В Мінську десятки людей вийшли на марш із забороненими в Білорусі біло-червоно-білими прапорами з вимогою звільнити політичних в'язнів.

Акція відбулася в річницю затримання відомого білоруського блогера Сергія Тихановського. Він планував взяти участь в президентських виборах, після його арешту свою кандидатуру в президенти Білорусі висунула його дружина Світлана.

Акція солідарності з білорусами відбулась і в Києві. В ній взяли участь близько 100 людей, передає агенція AP. Аналогічний захід відбувся і в Одесі, повідомило видання "Думська". 

Мітинг солідарності з білорусами пройшов також у Варшаві. За даними видання "Білоруський партизан", у ньому взяли участь близько 500 людей, зокрема батьки затриманого в Білорусі опозиційного активіста і журналіста Романа Протасевича.

Акція протесту в Києві

Акція протесту в Києві

В Берліні акцію організував засновник об'єднання Razam Антон Нядзелька. Її учасники зібрались на Потсдамській площі та пройшлися до представництв Європарламенту та Єврокомісії. Вони тримали в руках біло-червоно-білі прапори та саморобні плакати. На багатьох з них було написано: "Ми/Я - Роман Протасевич" і "Ми/Я - Софія Сапега".

Марш у Берліні

Марш у Берліні

Мітингарі вимагали від ЄС запровадити більш жорсткі санкції проти Олександра Лукашенка. За даними телеграм-каналу Nexta, акції на підтримку білорусів відбулись також у багатьох інших країнах.

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Припинення авіасполучення з Білоруссю: як це вплине на українців (26.05.2021)

  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    "Марш героїв" іде в гості до Лукашенка

    Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.

  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


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