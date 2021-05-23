У багатьох країнах світу пройшли акції солідарності з білорусами

У багатьох країнах світу в суботу, 29 травня, пройшли акції на підтриму білорусів та проти режиму Олександра Лукашенка. В Мінську десятки людей вийшли на марш із забороненими в Білорусі біло-червоно-білими прапорами з вимогою звільнити політичних в'язнів.

Акція відбулася в річницю затримання відомого білоруського блогера Сергія Тихановського. Він планував взяти участь в президентських виборах, після його арешту свою кандидатуру в президенти Білорусі висунула його дружина Світлана.

Акція солідарності з білорусами відбулась і в Києві. В ній взяли участь близько 100 людей, передає агенція AP. Аналогічний захід відбувся і в Одесі, повідомило видання "Думська".

Мітинг солідарності з білорусами пройшов також у Варшаві. За даними видання "Білоруський партизан", у ньому взяли участь близько 500 людей, зокрема батьки затриманого в Білорусі опозиційного активіста і журналіста Романа Протасевича.

Акція протесту в Києві

В Берліні акцію організував засновник об'єднання Razam Антон Нядзелька. Її учасники зібрались на Потсдамській площі та пройшлися до представництв Європарламенту та Єврокомісії. Вони тримали в руках біло-червоно-білі прапори та саморобні плакати. На багатьох з них було написано: "Ми/Я - Роман Протасевич" і "Ми/Я - Софія Сапега".

Марш у Берліні

Мітингарі вимагали від ЄС запровадити більш жорсткі санкції проти Олександра Лукашенка. За даними телеграм-каналу Nexta, акції на підтримку білорусів відбулись також у багатьох інших країнах.

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