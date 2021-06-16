 Очільник МЗС Німеччини вважає неуникними нові санкції ЄС щодо Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2021

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Новини

Очільник МЗС Німеччини вважає неуникними нові санкції ЄС щодо Білорусі

Гайко Маас назвав недостатніми штрафні заходи ЄС щодо Білорусі, що зачіпають компанії і особи в оточенні Олександра Лукашенка. Глава МЗС ФРН закликав розширити санкції на сектори білоруської економіки.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вважає "неуникними" нові санкції Євросоюзу щодо Білорусі. Попередніх штрафних заходів, що зачіпають конкретні компанії та представників влади в оточенні правителя країни Олександра Лукашенка, вже недостатньо, підкреслив він в інтерв'ю виданню Die Welt, опублікованому в понеділок, 21 червня.

Санкції треба поширити на цілі сектори білоруської економіки, заявив глава німецького зовнішньополітичного відомства, навівши як приклад калійну промисловість та енергетику. Крім того, необхідно "позбавити Мінськ можливості залучати кошти всередині ЄС за допомогою випуску державних облігацій", зазначив Маас.

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Санкції ЄС щодо Білорусі

Євросоюз в кінці 2020 року запровадив три пакети санкцій щодо Білорусі за фальсифікацію президентських виборів 9 серпня 2020 року і за репресії щодо учасників протесту. У списку налічується 88 осіб, включаючи самого Олександра Лукашенка, а також сім підприємств.

А 5 червня набули чинності санкції ЄС щодо державних білоруських авіакомпаній. Їм заборонено користуватися повітряним простором і аеропортами Євросоюзу. Цей крок став відповіддю Брюсселя на примусову посадку Мінськом лайнера Ryanair і затримання опозиційного блогера Романа Протасевича і його супутниці, росіянки Софії Сапеги.

Міністри закордонних справ країн ЄС 21 червня офіційно оголосять про запровадження четвертого пакета вже узгоджених штрафних заходів щодо Білорусі.

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