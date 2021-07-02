МЗС України заперечило заяву Лукашенка про нібито постачання зброї

Міністерство закордонних справ України категорично заперечує слова Олександра Лукашенка про постачання зброї з України в Білорусь. Київ вважає, що ця заява спрямована на залякування білоруського народу, зазначив у п'ятницю, 2 липня, речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі інформагенції "Українські новини".

"Україна категорично відкидає закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України", - сказав речник. Він наголосив, що Україна ніколи не втручалася у внутрішні справи Білорусі і не збирається робити цього в майбутньому. Київ очікує такої ж позиції Мінська, "щоб північний кордон залишався простором безпеки".

Речник додав, що політика України спрямована "на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини і існує верховенство права. Зате позиціонування України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення".

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Окрім того, в МЗС України станом на вечір 2 липня не підтвердили закриття кордону з Білоруссю. Там повідомили, що українська сторона не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі.

Раніше правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розпорядився "повністю перекрити" кордон Білорусі з Україною. Він стверджує, що в Білорусь із України надходить велика кількість зброї. Лукашенко також звинуватив Німеччину, Україну, США, Польщу та Литву у створенні "терористичних осередків" у Білорусі.