 Литва висилає більшість білоруських дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2021

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Новини

Литва висилає більшість білоруських дипломатів

У відповідь на дії Мінська МЗС Литви оголосило висилку основної частини дипломатичного персоналу посольства Білорусі у Вільнюсі.

МЗС Литви

Будівля МЗС Литви (архівне фото)

Міністерство закордонних справ Литви оголосило у середу, 7 липня, висилку основної частини дипломатичного персоналу, що працює в посольстві Білорусі у Вільнюсі у відповідь на аналогічний крок Мінська. Глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що Литва дозволила Білорусі залишити в країні одного консульського працівника і трьох технічно-адміністративних працівників, передає агентство BNS.

Мінськ скоротить до мінімуму диппредставництво Литви в Білорусі

Тим часом офіційний Мінськ повідомив, що до мінімуму скоротить дипломатичне представництво Литви в Білорусі. Про це стало відомо після виклику до МЗС Білорусі тимчасового повіреного в справах Литовської Республіки в Білорусі Асти Андіяускене.

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"До тимчасового повіреного в справах доведена інформація про рішення Білорусі скоротити до мінімуму дипломатичне представництво Литви в нашій країні на період до скасування нею (...) недружніх ініціатив, що розпалюють конфронтацію у відносинах із Білоруссю", - йдеться в повідомленні білоруського зовнішньополітичного відомства.

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