 ″Люблінський трикутник″: глави МЗС трьох країн підписали дорожню карту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2021

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"Люблінський трикутник": глави МЗС трьох країн підписали дорожню карту

Під час зустрічі глав МЗС України, Литви та Польщі у Вільнюсі було підписано низку документів в рамках "Люблінського трикутника".

Будівля МЗС України

Будівля МЗС України

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба, Литви Габріелюс Ландсбергіс і Польщі Збігнєв Рау провели третє засідання "Люблінського трикутника".  Як повідомляє у середу, 7 липня, пресслужба МЗС України, зустріч відбулася у Вільнюсі на полях 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні.

Міністри під час зустрічі підписали два документи - дорожню карту подальшої взаємодії та декларацію про європейську спадщину та спільні цінності, а також ухвалили план спільних дій із протидії дезінформації.

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"Сьогодні ми підписали та прийняли важливі документи "Люблінського трикутника". Вони відображають спільне європейське минуле, спільну протидію сучасним викликам і спільне майбутнє України в ЄС і НАТО разом із Польщею та Литвою. "Люблінський трикутник" зміцнюється, наповнюється практичними механізмами взаємодії та набуває нової ваги. Фактично ми пропонуємо альтернативу "рускому міру" в нашому регіоні", - наводить слова Дмитра Кулеби пресслужба МЗС України.

"Люблінський трикутник": від безпеки і оборони й до культури

Дорожня карта визначає основні напрями співпраці "Люблінського трикутника", серед яких безпека, оборона, енергетика, протидія кіберзагрозам, торгівля, культура і боротьба з пандемією COVID-19, зазначено в повідомленні МЗС України.

Декларація про європейську спадщину та культурні цінності, зокрема, визнає конституцію Пилипа Орлика як невід'ємну частину спільної культурно-правової спадщини України, Литви та Польщі, та підтверджує європейську перспективу України, засуджує російську агресію, тимчасову окупацію українських територій та деструктивні дії Росії в Чорному морі.

Затверджений план дій боротьби проти дезінформації та пропаганди передбачає підготовку регулярних доповідей і розробку механізму спільного реагування на російські дестабілізаційні кампанії, обмін досвідом та посилення інституційних спроможностей із протидії гібридним загрозам.

Київ, Варшава та Вільнюс оголосили про створення нового формату співпраці під назвою "Люблінський трикутник" влітку минулого року. Як пояснив Дмитро Кулеба, співпраця трьох країн не обмежиться лише питаннями оборони, а поширюватиметься насамперед на економічну, торговельну та туристичну сфери.

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