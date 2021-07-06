 Посилення кордону з Білоруссю обійдеться Литві в 42 мільйони євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2021

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Новини

Посилення кордону з Білоруссю обійдеться Литві в 42 мільйони євро

Литва вважає нелегальну міграцію з Білорусі "гібридної агресією" з боку Мінська. За словами посла в ФРН, Вільнюс витратить 42 мільйони євро на зміцнення кордону.

Спорудження колючого загорожі на кордоні з Білоруссю

Литовська армія приступила до зведення колючого загорожі на кордоні з Білоруссю

У зв'язку зі зростанням потоку нелегальних біженців, що прибувають з Білорусі, Вільнюс планує кардинально перебудувати прикордонні споруди на кордоні. За словами посла Литви в Німеччині Рамунаса Місюліса, зміцнення кордону, а також вдосконалення, зокрема, системи спостереження обійдеться в 42 мільйони євро, передають видання Redaktionsnetzwerk Deutschland в суботу, 10 липня.

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Дипломат зазначив в інтерв'ю німецьким виданням, що в Литві розглядають нелегальну міграцію як "гібридну агресію" з боку Білорусі та очікують підтримки з боку Європейського Союзу. "Прохачі притулку насправді хочуть не в Литву, а в Німеччину або Швецію", - вказав Місюліс і наголосив, що це також є "спільною проблемою" ЄС.

Білоруський правитель Олександр Лукашенко неодноразово погрожував пропустити в Європу біженців з Сирії, Іраку, Афганістану та африканських країн у відповідь на санкції ЄС. За офіційними даними, на білорусько-литовському кордоні, протяжністю майже 680 кілометрів, тільки за перші дні липня затримали 750 осіб, а всього за останній час - вже понад 1500, при тому, що за весь 2020 рік таких випадків було всього 81.

Посол Литви розповів про підозри, що режим Лукашенка навмисно вербує прохачів притулку у них на батьківщині за допомогою державних туристичних агентств, даючи їм надію на те, що вони зможуть проїхати в ЄС. Цілком ймовірно, вважають у Вільнюсі, що до цього доклало руку і білоруське КДБ.

Щоб взяти під контроль потік нелегальних мігрантів, в Литві сподіваються за кілька місяців спорудити 550-кілометрову стіну з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Будувати її розпочала 9 липня литовська армія. За словами міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, паралельно з колючим бар'єром планується звести й загорожу: "При будівництві загорожі ми будемо використовувати колючий бар'єр, це буде подвійний захист".

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