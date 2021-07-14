 У Білорусі - чергова хвиля обшуків і затримань журналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2021

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Новини

У Білорусі - чергова хвиля обшуків і затримань журналістів

Силовики провели обшуки в журналістів телеканалу "Белсат" і "Радіо Свобода". Кількох працівників ЗМІ затримали. Обшуки у правозахисників, журналістів, у офісах ЗМІ та неурядових організацій Білорусі тривають третій день.

Білоруська міліція, Мінськ

Білоруська міліція, фото з архіву

У Білорусі проводять обшуки в журналістів польського телеканалу "Белсат" і "Радіо Свобода", а також у офісі радіостанції. Про це повідомив у п'ятницю, 16 липня, білоруський правозахисний центр "Вясна" на своєму Telegram-каналі.

За даними правозахисників, уранці у п'ятницю силовики прийшли з обшуком до журналістів "Белсат": Павла Можейка, Анни Галети, Галини Абакунчик, Христини Чернявської, Олексія Кайріса, ведучого програми "Кожен із нас" і засновника курсів "Мова нанова" Гліба Лободенка, гомельського кореспондента телеканалу Євгена Меркіса, Ігоря Ілляша. Дружина Ілляша, журналістка Катерина Андрєєва, була засуджена за стрім із акції протесту.

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Обшуки також провели в журналіста "Радіо Свобода" Валентина Жданка і колишньої журналістки цього ЗМІ Інеси Студінської, яку затримали. Як повідомляє "Вясна", в офіс "Радіо Свободи" приїхали силовики, вибили двері й почали обшук. Також затримали журналіста "Радіо Свобода" Олега Грузділовича, який спеціалізується на правозахисній тематиці.

Окрім того, обшуки провели в журналістів із Пінська Брестської області Віктора Ярошука та Андрія Якімуша, батьків брестського журналіста Алеся Левчука.

ЄС погрожує Лукашенку санкціями за репресії

Білоруська влада третій день поспіль проводить обшуки у правозахисників, журналістів, у офісах ЗМІ та неурядових громадських організацій. 15 липня силовики прийшли у приміщення громадського об'єднання "Говори правду", організацій "Громадянський форум" і "АКТ", "Таварыства беларускай мовы".

14 липня обшуки провели у працівників правозахисного центру "Вясна". Окрім того, представники правоохоронних органів прийшли у приміщення БАЖ, опозиційної партії БНФ, Центру економічних досліджень Beroc, правозахисної організації "Гендерні перспективи", руху "За свободу", Білоруського Гельсінського комітету, Спілки білоруських письменників.

Євросоюз 15 липня засудив обшуки в Білорусі та пригрозив розглянути нові санкції щодо режиму Лукашенка. "Нова хвиля репресій - ще один доказ того, що режим Лукашенка провадить систематичну і добре сплановану кампанію з кінцевою метою заглушити всі дисидентські голоси, які лишилися, і придушити громадянське суспільство в Білорусі", - йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, опублікованій на офіційному сайті Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS).

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