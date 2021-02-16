У Білорусі відбулися обшуки в десятків журналістів

Співробітники силових органів Білорусіу п'ятницю, 9 липня, знову прийшли з обшуками до місцевих журналістів. Так, міліція обшукала квартири співробітників гомельського порталу "Сильные новости": головної редакторки Анни Якштас, редакторки Ірини Вольської, очільниці рекламного відділу Євгенії Крещук та засновника порталу Павла Кузнєцова. Окрім того, обшукали журналістів порталу Наталю Суслову, Юрія Глушакова, Катерину Тельман та Олексія Шкурова. У більшості з них вилучили техніку, однак співробітників видання не затримували.

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Того ж дня білоруські силовики обшукали редакції видання "Информ-Прогулка" в Лунинці та "Ганцавiцкi час" у Ганцевичах, а також квартири окремих журналістів. Окрім того, обшуки відбулися у брестських журналістів Максима Хлібця й Олег Супрунюка, адміністратора порталу "Виртуальный Брест" Андрія Кухарчика, кореспондентки порталу Onliner в Мінську Анастасії Занько, редактора Павла Дайліди з Іванцевичів і журналістки Тетяни Смоткіної з міста Глибокого. Хлібець і Супрунюк проходять як свідки у справі про тероризм, обшуки у Занько відбулися в рамках справи про масові заворушення.

Днем раніше силовики провели обшуки в редакціях видань "Медыя-Палессе", Intex-Press, "Брестская газета" та "Наша Ніва". У Брестській області обшуки відбулися в рамках кримінальної справи про тероризм, пише інтернет-портал Zerkalo.io. Тоді як головний редактор газети "Наша Ніва" Єгор Мартинович, а також співробітники видання Андрій Скурко, Андрій Динько і Ольга Ракович проходять у справі про масові заворушення, вони затримані на три доби. Видання повідомляє, що Мартиновича під час затримання побили. Він отримав травму голови.

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Увечері 8 липня Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі оголосив про "зачистку" країни від "радикалів". Під підозрою силовиків опинилися учасники кількох чатів і каналів у Telegram. Упродовж 8 і 9 липня в редакціях та домівках журналістів у Білорусі провели не менше 23 обшуків, повідомляє Білоруська асоціація журналістів (БАЖ). "Затримано семеро наших колег", - зазначили в БАЖ. Загалом, за даними асоціації, у Білорусі за ґратами перебувають 32 представника ЗМІ.