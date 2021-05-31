Берлін виділить незалежним білоруським журналістам 2,9 мільйона євро

Для підтримки білоруських журналістів, що стали жертвами політичних переслідувань, уряд Німеччини виділить близько 2,9 мільйонів євро. Про це у п'ятницю, 4 травня, з посиланням на відповідь МЗС ФРН на депутатський запит представника Зелених Мануеля Саррацина (Manuel Sarrazin) повідомляють видання німецької редакційної мережі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Згідно з даними МЗС, у 2021 році цю суму заплановано надати незалежним білоруським ЗМІ як у самій Білорусі, так і за її межами. Ці кошти можуть бути використані і для юридичної підтримки ув'язнених. З них також можлива компенсація за ушкоджені чи втрачені техніку та програмне забезпечення.

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Зелені підтримують допомогу уряду Німеччини

За словами Саррацина, підтримка Берліном незалежних медіа, які перебувають у Білорусі чи працюють у вигнанні, є важливою, і у багатьох випадках вирішальну роль відіграє пряма та швидка допомога. "Жорстока хвиля репресій проти незалежних журналісток і журналістів у Білорусі не припиняється", - зазначив депутат Бундестагу, цитує інормагенція AFP.

Раніше колишній співголова партії Зелених, голова комітету Бундестагу з транспорту і цифрової інфраструктури Джем Ездемір (Cem Özdemir) взяв шефство над затриманим в аеропорту Мінська білоруським журналістом і блогером Романом Протасевичем. "Диктатор Олександр Лукашенко змушений боятися власного народу і утримувати владу за допомогою насильства щодо демократичного руху у власній країні", - заявив Ездемір наприкінці травня цього року.

Атака на незалежних журналістів у Білорусі

Окрім Протасевича, якого затримали після примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair за наказом влади Білорусі, репресій у країні зазнають і інші незалежні журналісти.

Зокрема, 18 травня стало відомо про обшуки в офісі білоруського порталу Tut.by та у помешканнях його журналістів. При цьому сайт порталу було заблоковано на території країни. Ці дії білоруської влади засудили у міжнародній організації "Репортери без кордонів".

Ситуація зі свободою преси в Білорусі різко погіршилася після президентських виборів в серпні 2020 року, констатують "Репортери без кордонів". Відтоді влада заблокувала десятки сайтів і затримувала понад 400 працівників ЗМІ. Більшість із затриманих згодом відпустили.