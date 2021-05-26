 Наступ влади Білорусі на незалежні ЗМІ: як вони виживають | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.06.2021

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Європа

Наступ влади Білорусі на незалежні ЗМІ: як вони виживають

Більшість недержавних суспільно-політичних видань у Білорусі не можуть виходити друком, під тиском влади перебувають і онлайн-ЗМІ. Як їм усім вдається залишатися на плаву?

Друковані ЗМІ Білорусі

"Влада хоче системно, одним махом, припинити поширення інформації у всіх сегментах - в традиційних незалежних і в інтернет-ЗМІ", - так в інтерв'ю DW схарактеризував умови, в яких опинилися недержавні медіа Білорусі, голова Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) Андрій Бастунець.

Як приклад він навів розгром найпопулярнішого незалежного порталу Tut.by, а також загальнонаціональні видання "Народная воля", "Комсомольская правда" в Белорусии" і "Белгазета", які з серпня 2020 року не можна ні друкувати в країні, ні поширювати в друкованій формі через державні підприємства-монополісти "Белпошта" і "БелДрук". Крім того, з держсистеми поширення у 2021 році були виключені газети "Свободные новости плюс" і "Новы час".

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Регіональні ЗМІ також на межі виживання

Аналогічна доля спіткала цілу низку регіональних недержавних ЗМІ - з 12 газет, які є членами Асоціації видавців регіональної преси "Об'єднані мас-медіа", на папері вже не виходять три видання ("Вольнае Глыбокае", "Брестська газета", "Газета Слонімская"), а ще одне, можливо, буде змушене це зробити: барановицька Intex Press у квітні виключена з каталогу передплати "Белпошти", 9 травня друкарня повідомила редакцію, що "в односторонньому порядку" розриває договір на надання своїх послуг.

Тиск на незалежні ЗМІ в Білорусі

Барановицька газета Intex Press у квітні виключена з каталогу передплати "Белпошта"

"Ситуація складна. Нам реально не дають працювати", - зізнався в інтерв'ю DW головний редактор "Брестської газети" Віктор Марчук. Видання відмовилася друкувати спочатку місцева друкарня, а потім і друкарні в інших містах, що мають ліцензію на друк газет. "Вже минає п'ятий місяць як газета не виходить, - розповідає Марчук. - Нам, природно, довелося скоротити штат, тому що були люди, які працювали тільки для паперової версії".

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Унаслідок втрати друкованого випуску білоруські регіональні газети втрачають також значну частину доходів, що формуються від реклами й продажу тиражу в роздріб і за передплатою. Самі видавці визнають, що до третини доходів їм давала інтернет-реклама. "Зараз доводиться економити на всьому, але п'ять місяців ми прожили", - констатує головний редактор Марчук. Жодних чітких планів на перспективу він не плекає: "Чи доживемо ми до кінця року чи не доживемо - все залежатиме від загальнополітичної ситуації, від того, як вирішить влада, який варіант розвитку подій вона обере. Якщо будуть далі закручувати гайки, то преса - серед перших (жертв. - Ред.)".

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"Ми намагаємося виживати"

Його колега з Молодечно (Мінська область) головний редактор "Рэгіянальнай газеты" Олександр Манцевич продовжує випуск друкованої версії видання. В інтерв'ю DW Манцевич називає нинішню ситуацію "невизначеною для доль наших видань і незрозумілою".

Олександр Манцевич

Олександр Манцевич

"Можливо комусь на думку спаде, що потрібно залишити якийсь десяток видань, щоб комусь показувати, що незалежна преса є, а можливо і ні. Розуміємо, що численні події підтверджують те, що їм (можновладцям. - Ред.) зовнішні оцінки не важливі, їх всього лише беруть до відома", - пояснює Манцевич.

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За його словами, "Регіянальная газета" має попит у читачів, але останнім часом її викидають з торгових мереж без пояснення причин. "Ми намагаємося виживати. Якщо раптом ситуація в країні зміниться і запанують рівні умови господарювання для всіх медіа - приватних і державних, то ми матимемо шанс", - сподівається Манцевич.

"Друковані видання скрізь у світі змушені переходити в онлайн"

Медіаекспертка Марія Садовська-Комлач в інтерв'ю DW зазначила, що білоруські друковані ЗМІ зіткнулися відразу з двома видами тиску. "З одного боку, це відкат до практики 2000-х, коли незалежну пресу надовго виключали з систем друку і поширення. З іншого - розвиток глобального ринку медіа. Друковані видання скрізь у світі змушені переходити в онлайн через зміни звичок споживання інформації. Тож, якщо 10-15 років тому незалежна газета могла вижити коштом передплатників і поширення поза державними мережами, зараз її цільова аудиторія стає дедалі вужчою і дедалі менш платоспроможною", - підкреслює експертка.

Марія Садовська-Комлач

Марія Садовська-Комлач

Значною частиною передплатників газет і журналів в Білорусі парадоксальним чином є ув'язнені - їм не можна отримувати в листах друковані видання, але дозволено це робити за передплатою через каталог держпідприємства "Белпошта". У підсумку у деяких видань ув'язнені становлять третину передплатників, а в окремих - перевищують половину. У 2021 році чимало недержавних суспільно-політичних видань було виключено з каталогу передплати.

"Залишаться на ринку ті, хто зможе намацати цей зв'язок з аудиторією"

Садовська-Комлач припускає, що основний мотив дій білоруської влади - "не стільки не допустити газети в тюрми або СІЗО, оскільки політики й активісти, які там перебувають, вже виключені з громадської діяльності, скільки покарати за поширення небезпечної, з їхньої точки зору, інформації серед тих, хто ще на волі". Цю версію підтверджує і розгром Tut.by, а також переслідування гродненського інтернет-видання Hrodna.lifе.

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Крім того, медіаекспертка Садовська-Комлач вказує на те, що білоруські ЗМІ кажуть про велику хвилю солідарності з ними, яку демонструє їхня аудиторія, тому можлива "благодійна" передплата, коли паперова версія буде купуватися радше з солідарності.

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У деяких країнах Східної Європи, наприклад в Молдові, популярною є електронна передплата у форматі PDF і передплата на паперові версії видань, яку оплачують представники діаспори для родичів, що залишилися в країні. "Залишаться на ринку ті, хто попри все зможе намацати цей зв'язок з аудиторією й отримати підтримку, навіть якщо доведеться змінити періодичність або формат видання", - резюмує Садовська-Комлач.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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Друковані ЗМІ Білорусі

Наступ влади Білорусі на незалежні ЗМІ: як вони виживають

Більшість недержавних видань в Білорусі не можуть виходити друком, під тиском також і інтернет-ЗМІ.  

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