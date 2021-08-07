Україна передала Литві 38 тонн колючого дроту

У ДСНС України повідомили про відбуття до Литви понад 38 тонн "гуманітарного вантажу" для посилення охорони кордону від нелегальних мігрантів.
Україна передала Литві понад 38 тонн колючого дроту. Про це у четвер, 12 серпня, повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Це перший етап допомоги з трьох, яку Україна спрямовує відповідно до указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету міністрів. Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів", - зазначається в повідомленні.
У відомстві додали, що вантаж супроводжують співробітники ДСНС, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при міністерстві внутрішніх справ Литви.
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Наприкінці липня уряд України схвалив проєкт указу президента України Володимира Зеленського про надання Литві колючого дроту як гуманітарної допомоги для облаштування кордону країни з Білоруссю.
А 3 серпня Зеленський підписав указ "Про надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці", що передбачає допомогу у подоланні наслідків надзвичайної ситуації, "що склалася через стрімке збільшення кількості нелегальних мігрантів із території Білорусі".
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Європейська Комісія 11 серпня ухвалила виділення Литві 36,7 мільйона євро для подолання міграційної кризи. Кошти будуть направлені на допомогу в прийомі мігрантів, які незаконно перетинають білорусько-литовський кордон. Зокрема, на первинну допомогу, медичне обслуговування, можливості для ізоляції у разі інфікування коронавірусом, вакцинацію, їжу, одяг та предмети гігієни.
Напередодні литовський парламент проголосував за будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. Однак гроші Єврокомісії не будуть використані на цей проєкт, повідомив представник комісії інформагенції dpa.
З початку року було зареєстровано 4110 мігрантів, які нелегально потрапили в Литву з території Білорусі. Майже 2800 з них прибули з Іраку. Протягом усього 2020 року на білорусько-литовському кордоні був зареєстрований лише 81 нелегальний мігрант.
Посадові особи Литви вважають, що потоки мігрантів, які зростають, є організованою правителем Білорусі Олександром Лукашенком акцією проти Литви, і називають її "гібридною війною" з боку Мінська. Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.