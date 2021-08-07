 Україна передала Литві 38 тонн колючого дроту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2021

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Новини

Україна передала Литві 38 тонн колючого дроту

У ДСНС України повідомили про відбуття до Литви понад 38 тонн "гуманітарного вантажу" для посилення охорони кордону від нелегальних мігрантів.

Deutschland Heiligendamm Vögel auf Stacheldrahtzaun

Україна передала Литві понад 38 тонн колючого дроту. Про це у четвер, 12 серпня, повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Це перший етап допомоги з трьох, яку Україна спрямовує відповідно до указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету міністрів. Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів", - зазначається в повідомленні.

У відомстві додали, що вантаж супроводжують співробітники ДСНС, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при міністерстві внутрішніх справ Литви.

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Колючий дріт для Литви

Наприкінці липня уряд України схвалив проєкт указу президента України Володимира Зеленського про надання Литві колючого дроту як гуманітарної допомоги для облаштування кордону країни з Білоруссю.

А 3 серпня Зеленський підписав указ "Про надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці", що передбачає допомогу у подоланні наслідків надзвичайної ситуації, "що склалася через стрімке збільшення кількості нелегальних мігрантів із території Білорусі".

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ЄС також допомагає Литві

Європейська Комісія 11 серпня ухвалила виділення Литві 36,7 мільйона євро для подолання міграційної кризи. Кошти будуть направлені на допомогу в прийомі мігрантів, які незаконно перетинають білорусько-литовський кордон. Зокрема, на первинну допомогу, медичне обслуговування, можливості для ізоляції у разі інфікування коронавірусом, вакцинацію, їжу, одяг та предмети гігієни.

Напередодні литовський парламент проголосував за будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. Однак гроші Єврокомісії не будуть використані на цей проєкт, повідомив представник комісії інформагенції dpa.

Криза мігрантів від Лукашенка

З початку року було зареєстровано 4110 мігрантів, які нелегально потрапили в Литву з території Білорусі. Майже 2800 з них прибули з Іраку. Протягом усього 2020 року на білорусько-литовському кордоні був зареєстрований лише 81 нелегальний мігрант.

Посадові особи Литви вважають, що потоки мігрантів, які зростають, є організованою правителем Білорусі Олександром Лукашенком акцією проти Литви, і називають її "гібридною війною" з боку Мінська. Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.

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