 У Польщі запровадили надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2021

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У Польщі запровадили надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Президент Польщі запровадив надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через велику кількість мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

На кордоні Польщі з Білоруссю

На кордоні Польщі з Білоруссю

Президент Польщі Анджей Дуда у четвер, 2 вересня, підписав указ про запровадження на кордоні з Білоруссю режиму надзвичайного стану на прохання уряду. Про це повідомив речник президентської канцелярії. "Ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю складна і небезпечна", - цитує слова речника агенція dpa.

Надзвичайний стан триватиме 30 днів з моменту його публікації, тобто від 2 вересня. Він поширюється на 183 населені пункти. У цей час там будуть діяти певні обмеження, зокрема заборонять проводити  екскурсії, демонстрації та інші заходи.

Крім того, у ці населені пункти не зможуть в'їхати люди, які в них не проживають, це стосується і журналістів. Порушникам правил загрожуватиме штраф або арешт.

Нагадаємо, 31 серпня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував передачу президенту Дуді урядового подання про запровадження надзвичайного стану у прикордонному з Білоруссю регіоні.

Прем'єр Польщі пояснив цю ініціативу уряду ситуацією з мігрантами, які намагаються незаконно потрапити на територію Польщі з боку Білорусі. Моравецький звинуватив Мінськ у шантажі, оскільки білоруські прикордонники не пускають мігрантів назад, а Польща, Латвія і Литва, куди намагаються потрапити втікачі, не пропускають їх у свої країни. Через це на кордоні часто спалахують конфлікти і сутички.

За словами міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського, лише у серпні понад три тисячі мігрантів намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон.

Раніше Польща почала будувати на кордоні з Білоруссю паркан заввишки 2,5 метра і довжиною 418 кілометрів.

Як зауважують оглядачі, запровадження надзвичайного стану дозволить уряду обмежити доступ до кордону журналістам та представникам неурядових організацій, які допомагають мігрантам, а також звинувачують польських прикордонників у тому, що ті силою витісняють шукачів притулку, зазначає інформагенція AFP.

Нагадаємо, у травні Олександр Лукашенко оголосив, що у відповідь на посилення санкцій проти Білорусі Мінськ більше не перешкоджатиме мігрантам потрапляти до ЄС.

Як повідомлялося, ЄС почав роботу над п'ятим пакетом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Однією з причин підготовки нового пакета санкцій у Брюсселі називають використання Мінськом мігрантів як інструменту проти ЄС.

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