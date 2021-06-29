У Польщі уряд ініціює надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у вівторок, 31 серпня, що уряд країни підготував подання про запровадження надзвичайного стану у прикордонному з Білоруссю регіоні та передав його на розгляд президенту Анджею Дуді.

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Згідно з урядовим проєктом, надзвичайний стан у 183 населених пунктах та місцевостях триватиме 30 днів. У період дії надзвичайного стану будуть обмежені певні громадянські права людей у цих місцевостях, зокрема заборонять проводити екскурсії, демонстрації та інші заходи.

Дуда заявив, що ретельно вивчить подання уряду і оголосить своє рішення найближчим часом. Надзвичайний стан у Польщі набуває чинності після підписання відповідного указу президентом. Утім, глава держави має упродовж 48 годин внести указ у парламент, який може скасувати його, зазначає інформагенція dpa.

Прем'єр Польщі пояснив цю ініціативу уряду ситуацією з мігрантами, які намагаються незаконно потрапити на територію Польщі з боку Білорусі. Моравецький звинуватив Мінськ у шантажі, оскільки білоруські прикордонники не пускають мігрантів назад, а Польща, Латвія і Литва, куди намагаються потрапити втікачі, не пропускають їх у свої країни. Через це на кордоні часто спалахують конфлікти і сутички.

За словами міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського, лише у серпні понад три тисячі мігрантів намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон.

Раніше Польща почала будувати на кордоні з Білоруссю паркан заввишки 2,5 метра і довжиною 418 кілометрів.

Як стверджують оглядачі, запровадження надзвичайного стану дозволить уряду обмежити доступ до кордону журналістів та представників неурядових організацій, які допомагають мігрантам та звинувачують польських прикордонників у тому, що ті силою витісняють шукачів притулку, зазначає інформагенція AFP.

Нагадаємо, у травні Олександр Лукашенко оголосив, що Мінськ більше не перешкоджатиме мігрантам потрапляти до ЄС у відповідь на посилення санкцій проти Білорусі.

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