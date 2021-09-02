Криза на кордоні з Білоруссю підштовхує ЄС до нової міграційної політики

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю може прискорити ухвалення загальноєвропейської політики щодо біженців. Про це заявив заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас під час візиту в Литву в суботу, 4 вересня.

Він повідомив, що впоратися з кризою Литві допомагають 19 країн ЄС. На кордоні працюють понад 20 співробітників європейських агентств, країні виділено допомогу обсягом 36,7 мільйона євро. "Це - зовнішній кордон Європейського Союзу, і ми захистимо його", - заявив Схінас.

Ця ситуація показує, що "зараз саме час створити передбачувані і всеосяжні європейські рамки для міграційної політики", зазначив він. За словами Схінаса, пора перейти від режиму "гасіння пожеж" в питанні біженців до створення єдиної "архітектури" щодо правил їхнього прийому та розподілу. Останні пропозиції Єврокомісії з цього приводу були представлені 2020 року, але відкладені через коронавірусну кризу.

"Від Евросу до Сеути і аж до кордону з Білоруссю. Ті, хто намагаються інструменталізувати міграцію, будуть розчаровані", - додав єврокомісар.

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Міграційна криза на кордоні ЄС і Білорусі

Польща, Литва та Латвія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їхній кордон з боку Білорусі. Вони звинувачують Мінськ у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Потік нелегалів "спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка", йшлося в спільній заяві прем'єрів цих країн, оприлюдненій 23 серпня.

Європейський Союз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму правителя Білорусі Лукашенка. Брюссель назвав однією з причин такого рішення використання Мінськом мігрантів як інструменту тиску на Євросоюз.