ЄСПЛ просить Польщу і Латвію допомогти біженцям на кордоні з Білоруссю

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликає владу Польщі та Латвії допомогти біженцям, які застрягли на кордоні з Білоруссю, повідомляє в середу, 25 серпня, агенція Reuters. При цьому в ЄСПЛ зазначили, що цей заклик не слід розуміти як вимогу, щоб Польща чи Латвія дозволила мігрантам в'їзд на свою територію. Згідно з заявою, 41 іракський курд та 32 афганці звернулися за допомогою до суду, щоб потрапити до Латвії чи Польщі та попросити міжнародного захисту.

Як зазначається, представники польського благодійного фонду для біженців Ocalenie поспілкувалися з групою з 32 мігрантів біля польського кордону. Біженці розповіли, що багато хто з них мають проблеми зі здоров'ям, що вони не мають води та їжі з 24 серпня, а 12 з них серйозно хворі.

Латвія пообіцяла допомогу

МЗС Латвії вже відповіло на заклик ЄСПЛ і пообіцяло його виконати. "Латвія повністю поважає тимчасові заходи, зазначені судом, і продовжуватиме надавати їжу, воду та медичну допомогу з гуманітарних причин людям, які перебувають у біді. Слід зазначити, що вищезазначені заходи включають заходи, які Латвія вже здійснювала", - сказав прессекретар латвійського МЗС Яніс Бекеріс у письмовому коментарі Reuters. При цьому зазначається, що коментаря від польського уряду поки що не вдалося отримати.

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Нагадаємо, минулого тижня міністерство оборони Польщі повідомило, що спецслужби країни почали укріплювати кордон з Білоруссю колючим дротом, щоб захиститися від потоку біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь. А 23 серпня Польща заявила, що має намір збудувати 2,5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю.