 ЄСПЛ просить Польщу і Латвію допомогти біженцям на кордоні з Білоруссю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄСПЛ просить Польщу і Латвію допомогти біженцям на кордоні з Білоруссю

Група біженців, які застрягли між Польщею та Білоруссю, звернулись до ЄСПЛ за допомогою. Суд просить Польщу і Латвію допомогти цим мігрантам.

Мігранти на кордоні між Полльщею і Білоруссю

Мігранти на кордоні між Полльщею і Білоруссю

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликає владу Польщі та Латвії допомогти біженцям, які застрягли на кордоні з Білоруссю, повідомляє в середу, 25 серпня, агенція Reuters. При цьому в ЄСПЛ зазначили, що цей заклик не слід розуміти як вимогу, щоб Польща чи Латвія дозволила мігрантам в'їзд на свою територію. Згідно з заявою, 41 іракський курд та 32 афганці звернулися за допомогою до суду, щоб потрапити до Латвії чи Польщі та попросити міжнародного захисту.

Як зазначається, представники польського благодійного фонду для біженців Ocalenie поспілкувалися з групою з 32 мігрантів біля польського кордону. Біженці розповіли, що багато хто з них мають проблеми зі здоров'ям, що вони не мають води та їжі з 24 серпня, а 12 з них серйозно хворі.

Латвія пообіцяла допомогу

МЗС Латвії вже відповіло на заклик ЄСПЛ і пообіцяло його виконати. "Латвія повністю поважає тимчасові заходи, зазначені судом, і продовжуватиме надавати їжу, воду та медичну допомогу з гуманітарних причин людям, які перебувають у біді. Слід зазначити, що вищезазначені заходи включають заходи, які Латвія вже здійснювала", - сказав прессекретар латвійського МЗС Яніс Бекеріс у письмовому коментарі Reuters. При цьому зазначається, що коментаря від польського уряду поки що не вдалося отримати.

Читайте також: Лукашенко мститься Європі, заманюючи мігрантів до Литви

Нагадаємо, минулого тижня міністерство оборони Польщі повідомило, що спецслужби країни почали укріплювати кордон з Білоруссю колючим дротом, щоб захиститися від потоку біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь. А 23 серпня Польща заявила, що має намір збудувати 2,5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю.

Дивитись відео 09:54

Замість допомоги - штрафи: Україна ускладнює життя біженцям з Білорусі? (10.08.2021)

Також за темою

Grenze zwischen Polen und Belarus im Nordosten Polens

Польща збудує 2,5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю 23.08.2021

Щоб стримати потік нелегальних мігрантів, Польща збудує на кордоні з Білоруссю огорожу висотою в 2,5 метра та відправить на кордон більше солдатів.

26.05.2021, Belarus, Minsk: Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, spricht vor dem Parlament in Minsk. Die EU-Staaten haben sich auf ein umfangreiches neues Sanktionspaket gegen Unterstützer des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko verständigt. Foto: Sergei Shelega/POOL BelTA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Лукашенко доручив закрити "кожен метр" білоруського кордону 05.08.2021

Олександр Лукашенко наказав силовикам повністю закрити державний кордон, щоб Литва не могла повертати нелегальних мігрантів, які прибули з Білорусі.

Reportage an der Grenze von Belarus nach Einreiseverbot wegen Corona. Korrespondent Ales Petrowitsch im November 2020. Kontrollpunkt an der belarussisch-polnischen Grenze.

Польща укріплює кордон з Білоруссю через мігрантів 18.08.2021

Польща відправила на допомогу прикордонникам армію. Також на польсько-білоруському кордоні встановлюють загорожу з колючого дроту.

Реклама

Докладно

Трубопрокладач Фортуна планує найближчим часом завершити прокладання газопроводу Північний потік-2

Суд щодо "Північного потоку-2": зупинка на фінішній прямій

Суд у Німеччині вирішив: для газогону "Північний потік-2" з Росії винятків у нормах ЄС не буде.  

Наслідки повені в Німеччині

Німецькі страховики: Збитки від повені зросли до 7 млрд євро

Сума виплат через збитки, завдані повенями в липні 2021 року на заході ФРН, досягне семи мільярдів млрд євро.  