Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео)

Зближення Мінська з Москвою створює серйозні небезпеки на окремих ділянках кордону України з Білоруссю. Знімальна група DW провела з прикордонниками цілий день, аби з’ясувати, чи безпечна ситуація там.
Випадків, коли хтось намагався прорватися через водний кордон чи кордон України на суші зі зброєю, не було, кажуть прикордонники. Як не було зафіксовано і переміщення диверсійно-розвідувальних груп. Єдине, що виявили минулого року, - один схрон з легкою зброєю біля українського кордону на суші. Це стало ще одним аргументом для заяв офіційного Мінська про те, що з України в Білорусь нібито може потрапляти зброя. За оцінками експосла України в Білорусі Романа Безсмертного, ситуація на кордоні з Білоруссю, особливо на Поліссі, лише офіційно виглядає спокійною. Геополітично ця ділянка українського кордону, на його думку, є найменш захищеною. Чому? Дивіться тут:
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