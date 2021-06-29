Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео)

Випадків, коли хтось намагався прорватися через водний кордон чи кордон України на суші зі зброєю, не було, кажуть прикордонники. Як не було зафіксовано і переміщення диверсійно-розвідувальних груп. Єдине, що виявили минулого року, - один схрон з легкою зброєю біля українського кордону на суші. Це стало ще одним аргументом для заяв офіційного Мінська про те, що з України в Білорусь нібито може потрапляти зброя. За оцінками експосла України в Білорусі Романа Безсмертного, ситуація на кордоні з Білоруссю, особливо на Поліссі, лише офіційно виглядає спокійною. Геополітично ця ділянка українського кордону, на його думку, є найменш захищеною. Чому? Дивіться тут:



