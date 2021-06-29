 Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.06.2021

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Політика й суспільство

Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео)

Зближення Мінська з Москвою створює серйозні небезпеки на окремих ділянках кордону України з Білоруссю. Знімальна група DW провела з прикордонниками цілий день, аби з’ясувати, чи безпечна ситуація там.

Українсько-білоруський кордон

Українсько-білоруський кордон

Випадків, коли хтось намагався прорватися через водний кордон чи кордон України на суші зі зброєю, не було, кажуть прикордонники. Як не було зафіксовано і переміщення диверсійно-розвідувальних груп. Єдине, що виявили минулого року, - один схрон з легкою зброєю біля українського кордону на суші. Це стало ще одним аргументом для заяв офіційного Мінська про те, що з України в Білорусь нібито може потрапляти зброя. За оцінками експосла України в Білорусі Романа Безсмертного, ситуація на кордоні з Білоруссю, особливо на Поліссі, лише офіційно виглядає спокійною. Геополітично ця ділянка українського  кордону, на його думку, є найменш захищеною. Чому? Дивіться тут:

 


 

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