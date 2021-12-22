Україна без НАТО: як ультиматум Путіна сприйняли на Заході? (відео)

Військові приготування у Росії, Україні та НАТО. І дискусії на всіх рівнях про те, як усе ж таки уникнути реальної ескалації на українському кордоні. Буквально минулого тижня Євросоюз застеріг Кремль щодо жорстких санкцій у разі вторгнення в Україну. Однак на ситуацію це поки ніяк не вплинуло. Навпаки - Москва тепер озвучила свої умови для миру. Спершу вустами дипломатів, а потім особисто Володимира Путіна. Що кажуть на Заході про вимоги Путіна до НАТО і чи можливі "серйозні переговори", як це пропонує президент Росії?