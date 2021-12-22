Україна без НАТО: як ультиматум Путіна сприйняли на Заході? (відео)

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Президент Путін зажадав від Заходу письмових "гарантій безпеки", зокрема неприйняття в НАТО України. Що кажуть на Заході про вимоги Путіна до НАТО і чи можливі "серйозні переговори", як це пропонує президент Росії?
Військові приготування у Росії, Україні та НАТО. І дискусії на всіх рівнях про те, як усе ж таки уникнути реальної ескалації на українському кордоні. Буквально минулого тижня Євросоюз застеріг Кремль щодо жорстких санкцій у разі вторгнення в Україну. Однак на ситуацію це поки ніяк не вплинуло. Навпаки - Москва тепер озвучила свої умови для миру. Спершу вустами дипломатів, а потім особисто Володимира Путіна. Що кажуть на Заході про вимоги Путіна до НАТО і чи можливі "серйозні переговори", як це пропонує президент Росії?
Нові жорсткі санкції проти Росії, якщо Кремль наважиться на військове вторгнення в Україну. Таку можливість нині активно обговорюють США і Євросоюз. Чим саме Захід лякає Москву і чи зможе це зупинити російську агресію?
Про можливе вторгнення Росії в Україну вже декілька тижнів застерігають політики та експерти. Чи занепокоєні місцеві загрозою війни? Дивіться ексклюзивний репортаж DW з кордону з РФ.
Телефонний саміт президентів США та Росії не приніс дипломатичного прориву, констатують в Україні. Водночас українські політики та експерти вказують на те, що світ чи не вперше об'єднався саме довкола України.