 Україна без НАТО: як ультиматум Путіна сприйняли на Заході? (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.12.2021

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Європа

Україна без НАТО: як ультиматум Путіна сприйняли на Заході? (відео)

Президент Путін зажадав від Заходу письмових "гарантій безпеки", зокрема неприйняття в НАТО України. Що кажуть на Заході про вимоги Путіна до НАТО і чи можливі "серйозні переговори", як це пропонує президент Росії?

Володимир Путін висунув вимоги до НАТО через Україну

Володимир Путін висунув вимоги до НАТО через Україну

Військові приготування у Росії, Україні та НАТО. І дискусії на всіх рівнях про те, як усе ж таки уникнути реальної ескалації на українському кордоні. Буквально минулого тижня Євросоюз застеріг Кремль щодо жорстких санкцій у разі вторгнення в Україну. Однак на ситуацію це поки ніяк не вплинуло. Навпаки - Москва тепер озвучила свої умови для миру. Спершу вустами дипломатів, а потім особисто Володимира Путіна. Що кажуть на Заході про вимоги Путіна до НАТО і чи можливі "серйозні переговори", як це пропонує президент Росії?

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SWIFT, оточення Путіна й олігархи: чи зупинять нові санкції вторгнення Росії в Україну? (відео)

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