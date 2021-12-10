Прикордонні жителі Сходу України не бачать загрози з Росії? (відео)

У прикордонному містечку Мілове російські та українські прикордонники знаходяться на відстані ледь не одного метра один від одного. Кордон тут проходить центральною вулицею, яка досі називається "вулицею дружби" - навіть після всього, що сталося між двома країнами. Але навіть тут, де багато місцевих дивляться на Росію зі своїх вікон, найбільше переймаються пандемією коронавірусу та економічними проблемами, а не російськими танками. І ось чому:



