 Прикордонні жителі Сходу України не бачать загрози з Росії? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.12.2021

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Україна

Прикордонні жителі Сходу України не бачать загрози з Росії? (відео)

Про можливе вторгнення Росії в Україну вже декілька тижнів застерігають політики та експерти. Чи занепокоєні місцеві загрозою війни? Дивіться ексклюзивний репортаж DW з кордону з РФ.

Російські війська неподалік кордону з Україною

Російські війська неподалік кордону з Україною

У прикордонному містечку Мілове російські та українські прикордонники знаходяться на відстані ледь не одного метра один від одного. Кордон тут проходить центральною вулицею, яка досі називається "вулицею дружби" - навіть після всього, що сталося між двома країнами. Але навіть тут, де багато місцевих дивляться на Росію зі своїх вікон, найбільше переймаються пандемією коронавірусу та економічними проблемами, а не російськими танками. І ось чому:


 

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