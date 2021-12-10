Прикордонні жителі Сходу України не бачать загрози з Росії? (відео)

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Про можливе вторгнення Росії в Україну вже декілька тижнів застерігають політики та експерти. Чи занепокоєні місцеві загрозою війни? Дивіться ексклюзивний репортаж DW з кордону з РФ.
У прикордонному містечку Мілове російські та українські прикордонники знаходяться на відстані ледь не одного метра один від одного. Кордон тут проходить центральною вулицею, яка досі називається "вулицею дружби" - навіть після всього, що сталося між двома країнами. Але навіть тут, де багато місцевих дивляться на Росію зі своїх вікон, найбільше переймаються пандемією коронавірусу та економічними проблемами, а не російськими танками. І ось чому:
З одного боку - мігранти на білорусько-польському кордоні. З іншого - скупчення російських військ. Чи здатний Київ протистояти зовнішнім небезпекам і чи не запізно реагує на них?
Маріуполь міг стати основною мішенню для російського війська, скупченого біля кордонів України, вважають багато експертів.Чи бояться його мешканці "великої війни" та як готуються до можливої ескалації?
Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських ЗРК Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW перевірила, що насправді за цим стоїть.