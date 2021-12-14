SWIFT, оточення Путіна й олігархи: чи зупинять нові санкції вторгнення Росії в Україну? (відео)

У разі військової загрози: де шукати укриття і в якому вони стані (відео)

Сховища й укриття - це захисні споруди, у яких можна сховатися в разі стихійного лиха чи військової загрози. Чи придатні для захисту населення укриття в України і де їх шукати? DW перевірила на собі.