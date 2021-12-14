SWIFT, оточення Путіна й олігархи: чи зупинять нові санкції вторгнення Росії в Україну? (відео)

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Нові жорсткі санкції проти Росії, якщо Кремль наважиться на військове вторгнення в Україну. Таку можливість нині активно обговорюють США і Євросоюз. Чим саме Захід лякає Москву і чи зможе це зупинити російську агресію?
За інформацією CNN із посиланням на власні джерела, якщо Кремль піде шляхом ескалації, США і Європа можуть застосувати санкції проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, енергетичних компаній, банків, російського держборгу і російських олігархів. За даними CNN, американці начебто розглядають і так звану "ядерну опцію" - відключення Москви від платіжної системи SWIFT. Усі подробиці тут:
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