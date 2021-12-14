 SWIFT, оточення Путіна й олігархи: чи зупинять нові санкції вторгнення Росії в Україну? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.12.2021

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Політика й суспільство

SWIFT, оточення Путіна й олігархи: чи зупинять нові санкції вторгнення Росії в Україну? (відео)

Нові жорсткі санкції проти Росії, якщо Кремль наважиться на військове вторгнення в Україну. Таку можливість нині активно обговорюють США і Євросоюз. Чим саме Захід лякає Москву і чи зможе це зупинити російську агресію?

Санкції проти Росії запроваджуватимуть лише у разі відкритого військового наступу РФ

Санкції проти Росії запроваджуватимуть лише у разі відкритого військового наступу РФ

За інформацією CNN із посиланням на власні джерела, якщо Кремль піде шляхом ескалації, США і Європа можуть застосувати санкції проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, енергетичних компаній, банків, російського держборгу і російських олігархів. За даними CNN, американці начебто розглядають і так звану "ядерну опцію" - відключення Москви від платіжної системи SWIFT. Усі подробиці тут:


 

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Докладно

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Санкції проти Росії запроваджуватимуть лише у разі відкритого військового наступу РФ

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