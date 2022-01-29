Загроза нападу РФ: Польща очікує до мільйона українських біженців

Віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік вважає, що у разі вторгнення російських військ в Україну, на польському кордоні можна чекати на хвилю до мільйона біженців з України. Про це він сказав в ефірі телеканалу TV Republika у п'ятницю, 28 січня, передає Польське радіо.

"Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців, які рятуються від смерті", - сказав він.

Він додав, що Польща має бути готовою до найгіршого розвитку подій. "Вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з'явитися на нашому східному кордоні", повідомив віцеміністр.

Вонсік додав, що йдеться про медичне обслуговування, проживання та харчування. "Відповідно до Женевської конвенції, ці люди будуть під захистом Польщі, і ми не будемо від цього дистанціюватися", - запевнив він. Водночас також закликав не піддаватися на істерику та паніку.

"У нас ще Олімпіада попереду (Зимові Олімпійські ігри пройдуть в Пекіні з 4 по 20 лютого - Ред.). Здається, Путін має настільки важливі відносини з Китаєм, що він не зробить жодних рішучих кроків до закінчення Олімпіади, тому що це може обернути китайську сторону проти нього", - припустив він.

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Прем'єр Польщі Моравецький відвідає Україну

У вівторок, 1 лютого, з робочим візитом в Україну прибуде прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єром України Денисом Шмигалем.

"Польща підтримує Україну в діяльності, спрямованій на запобігання агресії Росії.(...) Ми зробимо все можливе, щоб зберегти мир в Європі", - повідомив прессекретар уряду Польщі Пйотр Мюллер у своєму Twitter, анонсуючи візит Моравецького.

25 січня Матеуш Моравецький висловив розчарування реакцією Німеччини на нарощування військ Росії на кордоні України, зокрема, на блокування поставок зброї із Естонії.

Карта розміщення російських військ на українському кордоні

Напруження на кордонах України

У другій половині 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців під приводом проведення військових навчань. Захід підозрює РФ у намірі знову вторгнутися в Україну, але Кремль заперечує наявність у нього таких планів і, зі свого боку, вимагає від НАТО письмових гарантій неприйняття України до складу Альянсу.

НАТО та США відповіли на вимоги РФ відмовою та погрожують санкціями. Низка країн, у тому числі Польща, надали Україні оборонну підтримку.