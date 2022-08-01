Генсека ООН вразила робота "зернового коридору"

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш, який перебуває з візитом у Стамбулі, був вражений роботою так званого "зернового коридору" для вивезення зерна з України, що зазнає агресії Росії. Про це генсек ООН сказав у суботу, 20 серпня, під час виступу в координаційному центрі для експорту зерна з України.

"Яка вражаюча та надихаюча операція", - сказав Гутерріш, якого цитує інформагенція dpa.

Важливість експорту зерна й добрив з РФ для глобального ринку

Утім, експорт українського зерна - це лише частина рішення, визнав Гутерріш. Аналогічним чином, російським продуктам харчування та добривам має бути забезпечений безперешкодний доступ на світові ринки, переконаний генсек ООН. "Без добрив у 2022 році може забракнути продовольства у 2023 році", - застеріг Гутерріш.

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Він, зокрема, зауважив, що для заспокоєння ринків та зниження цін для споживачів "украй важливо, щоб з України та Росії експортувалося більше продовольства та добрив", цитує інформагенція AFP.

Угоди про "зернові коридори"

Нагадаємо, у липні за посередництва Туреччини та ООН Росія та Україна окремо підписали угоди про відновлення постачання українського зерна Чорним морем. Укладені угоди передбачають створення безпечних маршрутів або "зернових коридорів" у Чорному морі. Судна, що перебувають у цих коридорах та відповідних портах, не можуть бути атаковані. За експортом зерна стежать у координаційному центрі у Стамбулі. У ньому під керівництвом ООН працюють представники Росії, України та Туреччини.

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Угода діятиме 120 днів із можливістю подовження. Нині експорт відбувається з трьох портів: "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

Тоді ж ООН та Росія також підписали окремий меморандум про взаєморозуміння. За даними ООН, це передбачає стимулювання експорту російського продовольства та добрив.

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З початку серпня вже 650 тисяч тонн зерна та іншої сільськогосподарської продукції залишили українські порти, нагадує AFP. У тому числі 23 тисячі тонн пшениці для Африки на борту зафрахтованого ООН судна MV Brave Commander. Гутерріш відвідав корабель у Стамбулі у суботу вранці.

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Перед візитом до Стамбула генсек ООН зустрівся у Львові з президентом України Володимиром Зеленським та Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і відвідав Одесу.