Світові ціни на продовольство різко впали в липні, частково завдяки угоді між Україною та Росією про зняття морської блокади, яка призупинила поставки українського зерна, повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) у п’ятницю, 5 серпня.

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Ціни на продукти харчування зросли до рекордного рівня в березні після того, як Росія вторглася в Україну. У світі виникли побоювання, що ця війна спричинить голод у країнах, які залежать від експорту продовольчих товарів з України та РФ.

Ціни знижуються вже п'ятий місяць

Попри те, що ціни залишаються високими, вони знижуються п'ятий місяць поспіль. Найбільше зниження зафіксовано в липні. Загальні ціни на продовольчий кошик впали на 8,6 відсотка в липні порівняно з червнем, згідно з індексом цін на продовольство ФАО. Індекс, який вимірює місячну зміну міжнародних цін на кошик продовольчих товарів, все ще залишається на 13,1 відсотка вищим, ніж у липні 2021 року. В організації зазначають, що найбільше знизились ціни на рослинну олію, які впали на 19,2 відсотка у липні порівняно з червнем і досягли свого мінімуму за 10 місяців. Індекс цін на зернові впав на 11,5 відсотка за місяць, повідомила ФАО.

"Зниження цін на продовольчі товари з дуже високих рівнів можна тільки вітати, особливо з точки зору доступу до продовольства", - сказав головний економіст ФАО Максимо Тореро. "Однак залишається багато факторів невизначеності", — додав він, вказавши на високі ціни на добрива, "похмуру світову економічну перспективу" та коливання валют.

Зниження цін на зернові було спричинене падінням світових цін на пшеницю, "частково у відповідь на досягнуту Україною та Російською Федерацією угоду про розблокування основних чорноморських портів України", заявляють у ФАО. Іншим фактором у звіті називають традиційний зріст сезонної пропозиції завдяки збору врожаю у Північній півкулі.

Поставки згідно з "зерновою угодою", укладеною минулого місяця за посередництва ООН, почалися цього тижня, коли перше судно з кукурудзою вирушило з України до Лівану в понеділок. Ще три судна, завантажені зерном, відпливли в п'ятницю на шляху до Великобританії, Ірландії та Туреччини.