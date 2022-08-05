 Світові ціни на продовольство різко впали в липні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Світові ціни на продовольство різко впали в липні

Згідно даних агенства ООН, світові ціни на продовольство знизились, частково завдяки угоді щодо експорту зернових з України.

Фермер спостерігає за пожежою на полі внаслідок боїв у Дніпропетровській області в Україні

Фермер спостерігає за пожежою на полі внаслідок боїв у Дніпропетровській області в Україні

Світові ціни на продовольство різко впали в липні, частково завдяки угоді між Україною та Росією про зняття морської блокади, яка призупинила поставки українського зерна, повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) у п’ятницю, 5 серпня.

Читайте також: Німеччина виділяє майже мільярд євро на боротьбу з голодом у світі

Ціни на продукти харчування зросли до рекордного рівня в березні після того, як Росія вторглася в Україну.  У світі виникли побоювання, що ця війна спричинить голод у країнах, які залежать від експорту продовольчих товарів з України та РФ.

Ціни знижуються вже п'ятий місяць

Попри те, що ціни залишаються високими, вони знижуються п'ятий місяць поспіль. Найбільше зниження зафіксовано в липні. Загальні ціни на продовольчий кошик впали на 8,6 відсотка в липні порівняно з червнем, згідно з індексом цін на продовольство ФАО. Індекс, який вимірює місячну зміну міжнародних цін на кошик продовольчих товарів, все ще залишається на 13,1 відсотка вищим, ніж у липні 2021 року. В організації зазначають, що найбільше знизились ціни на рослинну олію, які впали на 19,2 відсотка у липні порівняно з червнем і досягли свого мінімуму за 10 місяців. Індекс цін на зернові впав на 11,5 відсотка за місяць, повідомила ФАО.

 "Зниження цін на продовольчі товари з дуже високих рівнів можна тільки вітати, особливо з точки зору доступу до продовольства", - сказав головний економіст ФАО Максимо Тореро. "Однак залишається багато факторів невизначеності", — додав він, вказавши на високі ціни на добрива, "похмуру світову економічну перспективу" та коливання валют.

Зниження цін на зернові було спричинене падінням світових цін на пшеницю, "частково у відповідь на досягнуту Україною та Російською Федерацією угоду про розблокування основних чорноморських портів України", заявляють у ФАО. Іншим фактором у звіті називають традиційний зріст сезонної пропозиції завдяки збору врожаю у Північній півкулі.

Поставки згідно з "зерновою угодою", укладеною минулого місяця за посередництва ООН, почалися цього тижня, коли перше судно з кукурудзою вирушило з України до Лівану в понеділок. Ще три судна, завантажені зерном, відпливли в п'ятницю на шляху до Великобританії, Ірландії та Туреччини.

Зерно на продаж: чому це так потрібно Україні і світу? (27.07.2022)

 

Реклама

Докладно

Путін та Ердоган, Сочі, вересень 2021

Секрет Ердогана. Як Туреччина виграє від війни в Україні

Продавати "Байрактари" Києву та допомагати РФ пом'якшувати ефект санкцій? Інтерв'ю із експерткою про позицію Ердогана.  

Економіка Росії падає. Хоча Кремль стверджує протилежне

Санкції шкодять економіці РФ. Хоча Кремль стверджує інше

Росія не має виходу з "економічної прірви" за умови, що Захід збереже єдність щодо санкцій, кажуть науковці.  