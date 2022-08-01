Німеччина виділяє майже мільярд євро на боротьбу з голодом у світі

Уряд Німеччини виділяє 880 мільйонів євро на боротьбу з голодом у світі. Згідно з опублікованим у понеділок, 1 серпня, повідомленням видань німецької медіагрупи Funke, міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ) інвестує кошти "туди, де потреба в них найбільша, де кілька криз накладаються одна на одну", наприклад, у постраждалі від посухи країни - Ефіопію, Судан і Кенію.

В березні канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) говорив, що його країна виділить 430 мільйонів євро на подолання голоду, спричиненого агресивною війною Росії проти України. Таким чином, Німеччина збільшує це зобов'язання вдвічі.

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Протидія використанню пшениці як зброї

Підтримка надаватиметься також державам, що особливо постраждали від зміни клімату та збройних конфліктів, таким як регіон Сахель в Африці та країни Близького Сходу. Як і Ліван, вони є основним місцем притулку сирійських біженців і стикаються зі зростанням цін на продовольство. Крім того, допомога надаватиметься Тунісу та Єгипту, які значною мірою залежать від імпорту зерна з Росії та України.

Як пояснюють німецькому міністерстві економіки, йдеться як про надання короткострокової підтримки населенню для пом'якшення наслідків раптової кризи, так і про надання довгострокової допомоги для оптимізації ланцюжків поставок і підтримки розвитку сільського господарства. За словами міністерки економічної співпраці та розвитку Свеньї Шульце (Svenja Schulze), забезпечення стійкішого розвитку аграрного сектора на місцях - найкраща перешкода використанню пшениці як зброї, до якого вдається президент РФ Володимир Путін.

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