Перше судно з українським зерном дісталося Босфору

Судно Razoni, яке у понеділок, 1 серпня, вийшло з порту "Одеса" з вантажем української кукурудзи, прибуло до Босфору, повідомив президент Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення у вівторок. "Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном… Наша мета зараз - щоб була регулярність у цьому процесі", - сказав він.

Очільник держави зазначив, що експорт цьогоріч потрібен, щоб в українських фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. "Це питання продовольчої безпеки вже й для нашої країни - зараз забезпечується наступний рік. Росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю... Але коли світ об'єднаний, коли партнери виконують взяті зобов'язання - можна досягати необхідного результату", - зазначив він.

Про прибуття Razoni до Босфору вже повідомило й міністерство національної оборони Туреччини. У повідомленні відомства йдеться, що "суховантажне судно Razoni з кукурудзою на борту, яке вийшло вчора з Одеського порту України, досягло входу в Чорноморську протоку Босфор і стало на якір у виділеному для нього місці", пише агенція Anadolu.

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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, коментуючи успішне проходження "зернового коридору" першим судном, повідомив, що цьогоріч очікується на експорт понад 20 мільйонів тонн минулорічного врожаю, загальний прогноз нового - на рівні 50-60 мільйонів тонн. Наразі вже зібрано більше шести мільйонів тонн нового врожаю.

Очікується, що судно Razoni після прибуття до Стамбулу оглянуть згідно з домовленостями, які Україна та Росія підписали з Туреччиною за підтримки Організації Об'єднаних Націй 22 липня. Після цього корабель попрямує до порту Тріполі у Лівані. На його борту знаходиться 26 тисяч тонн української кукурудзи.

Ще 16 суден із зерном чекають на відправлення

За словами міністра Кубракова, у портах Одещини на відправлення чекають ще 16 суден, які були заблоковані через повномасштабне військове вторгнення Росії.

Усього, за даними AP, через війну в українських чорноморських портах застрягло 22 мільйона тонн зерна та інших сільськогосподарських товарів.

Розблокування експорту є важливим для України, адже дозволить отримувати мінімум один мільярд доларів доходів на місяць, а фермери матимуть змогу провести посівну на наступний сезон. Зараз залишки зерна в Україні оцінюються у 10 мільярдів доларів, крім того, цього року очікується збір врожаю на ще 20 мільярдів.

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