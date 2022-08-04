Ще три судна з зерном мають відправитись з України 5 серпня

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 3 серпня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 4 серпня (час київський).

++23.03++

Російські війська завдають артилерійських ударів по Салтівському та Індустріальному районах Харкова. Також під потужним обстрілом знаходиться Павлове Поле в Шевченківському районі, повідомляє мер міста Ігор Терехов.

"Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням головки подарунка, що прилетів. Одна людина на Полях постраждала - забрала швидка. Пошкоджена інфраструктура одного з житлових будинків. Прошу всіх залишатися в укриттях та бути максимально обережними", - написав він у Telegram. Більш детальну інформацію Терехов пообіцяв оприлюднити згодом.

++22.52++

Зеленський про звіт АІ: Спроба амністувати державу-терориста

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 162-го дня війни прокоментував звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI) щодо тактики українських військових з розміщення сил поблизу цивільної інфраструктури.

"Ми побачили сьогодні звіт від Amnesty International, який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву. Якщо хтось робить звіт, у якому жертва і агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор в цей час ігнорується, то з цим не можна миритися (...) Ось така аморальна вибірковість. Кожен, хто амністує Росію і штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам", - сказав він.

++22.45++

Завтра з України має відправитися ще три судна з зерном

З українських портів 5 серпня відправляться ще три судна з зерном і продовольством, заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. "У результаті напруженої роботи Координаційного центру завтра в межах відвантаження зерна з портів України планується відправитися три судна. Крім того, після перевірки очікується рух в Україну порожнього судна зі Стамбулу", - цитує його турецька служба CNN. У свою чергу міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що вихід двох суден очікується з п'ятої до восьмої ранку з порту "Чорноморськ", ще одного - з Одеського порту. На їхніх бортах сукупно буде більше 50 тисяч тонн української кукурудзи.

Перше судно з українським зерном вийшло з порту Одеси на експорт 1 серпня. За даними української влади, на відправлення очікують ще 16 суден, які були заблоковані через повномасштабне військове вторгнення Росії.

++22.31++

У Німеччині збільшилась кількість противників поставок зброї Україні

Більшість жителів Німеччини - 71 відсоток - виступає за енергетичну незалежність від Росії, 24 відсотки дотримуються зворотної думки, свідчить соціологічне опитування Deutschlandtrend, проведене інститутом Infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD з 1 по 3 серпня серед 1313 осіб.

Нинішній обсяг поставок Німеччиною зброї Україні вважають виправданим 39 відсотків, у той час як в червні така думка зустрічалася на три відсотки частіше. При цьому 32 відсотки опитаних (плюс дев’ять відсотків порівняно з червнем) вважають, що постачання зайшли занадто далеко, і лише 23 відсотки (мінус шість) заявили, що їх можна було би збільшити.

Щодо санкцій, запроваджених проти РФ, то їх досі вважають недостатніми 37 відсотків німців, хоча ця частка знижується - у червні був 41 відсоток. 34 відсотки думають, що стільки, скільки потрібно (прихильників такої точки зору поменшало на три відсотки), а 21 відсоток впевнений, що санкційна війна надмірна (плюс шість відсотків).

++22.15++

У Києві відбулася акція за звільнення полонених "азовців"

Понад 300 людей зібралися у четвер на Софійській площі Києва на акцію "Оленівка - новий Освенцим", організовану родичами полонених захисників "Азовсталі" та громадськими активістами.

Учасники акції засудили визнання російським судом полку Національної гвардії України "Азов" терористичною організацією та пообіцяли розгорнути масштабну кампанію за звільнення воїнів із полону в містах України та всього цивілізованого світу.

Читайте докладніше: У Києві відбулася акція за звільнення полонених "азовців"

++22.10++

ЄС запровадив санкції щодо Януковича

Європейський Союз повідомив про запровадження санкцій щодо колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Експрезидент внесений до санкційного списку через його роль в підриві територіальній цілісності, суверенітету, незалежності України та стабільності й безпеці держави, його син - "за здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі в Україні".

++22.02++

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляє, що зараз армія РФ наносить удари по Харкову. Він просить жителів міста перебувати в укриттях.

++22.00++

Збитки Гостомелю від війни оцінюють у 9,5 мільярда гривень

Київська школа економіки підрахувала, що збитки, завдані інфраструктурі міста Гостомель на Київщині за понад місяць окупації військами РФ, становлять 9,5 мільярда гривень.

Гостомель після окупації РФ

За цей час постраждали більше 4,5 тисячі споруд із майже 12 тисяч, повністю зруйновані - понад 500.

Найбільше збитків зазнала промислова забудова - 5,4 мільярда гривень. 3,3 мільярда гривень збитків завдано житловому фонду - загальна площа пошкодженого житла становить майже мільйон квадратних метрів.

Читайте докладніше: Збитки Гостомелю від війни оцінюють у 9,5 мільярда гривень

++21.44++

Латвія призупинила дію низки угод з Росією. Як повідомило латвійське міністерство закордонних справ в офіційному виданні Latvijas Vеstnesis, з 1 серпня припинені дії угод про економічне співробітництво, про створення міжурядової комісії у сферах економічного, науково-технічного, гуманітарного та культурного співробітництва, а також про спрощення взаємних поїздок між мешканцями прикордонних районів двох країн.

++21.21++

Кабінет міністрів України пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, про це він сказав під час розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

++21.02++

НАТО: Працюємо з оборонними компаніями, щоб Україна мала більше зброї

Члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) тісно співпрацюють з оборонними компаніями, щоб Україна отримувала більше озброєння та техніки, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю агенції Reuters. "Ми надаємо велику підтримку, але нам потрібно робити ще більше і бути готові до довготривалої перспективи. Тому ми також зараз працюємо в тісному контакті з оборонною промисловістю, щоби виробляти більше та постачати більше різних видів амуніції та зброї", - сказав він.

++20.29++

Фінляндія хоче скоротити туристичні візи для росіян

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто представив план щодо обмеження туристичних віз для громадян Росії. Міністерство подало до уряду пропозицію, яка дозволить надавати перевагу членам сім'ї та студентам, одночасно скорочуючи туристичні візи. За прогнозами міністра, остаточне рішення може бути схвалене до кінця місяця.

Оскільки багато мандрівників в'їжджають до Фінляндії з візами, виданими іншою країною Шенгенської угоди, Гаавісто підкреслив необхідність прийняття рішення з цього питання на рівні Європейського Союзу. Фінляндія планує підняти цю тему на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 30 серпня.

Тим часом друге прикордонне з РФ фінське місто вирішило вмикати щодня гімн України на підтримку українців у війні, розв'язаній проти них Росією.

Читайте докладніше: Фінляндія хоче скоротити туристичні візи для росіян

++19.55++

Канада спрямує більше 200 інструкторів на навчання ЗСУ в Великобританії

Канада надішле до Великобританії, яка тренує українських військовослужбовців, своїх військових інструкторів, щоби допомагати в цьому. За словами міністерки оборони країни Аніти Ананд, до Сполученого Королівства направлять до 225 канадських інструкторів. Крім них допомагатимуть також військові з Нідерландів і Нової Зеландії, повідомляє Associated Press

++19.33++

Британський рокер Оззі Озборн випустить лімітовану серію своєї нової вінілової платівки PatientNumber9 у жовто-блакитних кольорах українського прапору.

Як повідомив музикант, його син Джек у лютому допомагав одній з волонтерських організацій евакуйовувати з України сиріт. "Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги, особливо після того, як почалася війна, тому працювати над такою важливою справою є правильним", - написав Озборн на сторінці, де можна зробити передзамовлення платівки.

++19.09++

Служба безпеки України заявляє, що встановила весь ланцюжок причетних до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 200 мільйонів доларів з окупованих російськими військами територій півдня країни.

Зокрема, про підозру в колабораціонізмі повідомили екснардепу від забороненого "Опозиційного блоку", очільнику окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області Євгену Балицькому. На майно Балицького та його сім’ї в Київській області на суму в 150 мільйонів гривень наклали арешт. Також про підозру повідомили псевдомеру Бердянська Олександру Сауленку та "директору" Бердянського морського торговельного порту Володимиру Стельмаченку.

РФ, за даними спецслужби, залучила для вивезення зерна такі морські судна під своїми прапорами та прапорами Сирії: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "Zhibek Zholy", "Св. Костянтин", "Михаил Ненашев", "Laodicea". Спільне розслідування триває у межах міжнародного співробітництва з правоохоронними органами США, Туреччини та Лівану.

++19.00++

Естонія демонтує або перенесе всі радянські пам'ятники

Естонія демонтує або прибере з публічного простору, перенісши в більш віддалені місця, всі радянські пам'ятники.

Кая Каллас

Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас. За її словами, в Естонії лишилося від 200 до 400 радянських пам'ятників.

Говорячи про пам'ятник радянському танку в місті Нарва, можливе знесення якого збурило місцевих жителів, понад 90 відсотків яких є етнічними росіянами, Каллас заявила: "Танк - це знаряддя вбивства, це не об'єкт пам'яті. Ті самі танки зараз використовують для вбивства людей на вулицях України".

Читайте детальніше: Естонія демонтує або перенесе всі радянські пам'ятники

++18.47++

Судно, яке, за твердженням України перевозить викрадене Росією зерно, покинуло Ліван і відправилось до Сирії. Як повідомляє агентство dpa, його рух дозволив ліванський міністр транспорту після зняття арешту судом.

++18.28++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує восени відвідати низку країн Африки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з африканськими журналістами, зокрема з Нігерії, Південно-Африканської Республіки, Кенії та Гани. Він зазначив, що поки сам не може здійснити такі візити під час війни, але хотів би зробити це після її завершення.

++18.00++

ЄС може виділити Україні вісім мільярдів євро до вересня

Європейський Союз планує надати Україні вісім мільярдів євро фінансової допомоги до вересня. Про це повідомляє агентство з посиланням Reuters із посиланням на анонімного німецького урядовця.

1-2 серпня ЄС перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги в розмірі мільярда євро. Всього Євросоюз схвалив дев'ять мільярдів євро допомоги Україні, однак, за повідомленнями ЗМІ, деякі країни блокують передачу всієї суми. Зокрема, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що виділення ще восьми мільярдів Києву блокує Німеччина.

Читайте докладніше: ЄС планує виділити Україні вісім мільярдів євро макрофіну до вересня

++17.45++

Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича головою Херсонської обласної державної адміністрації. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Янушевич народився в 1978 році, доктор юридичних наук, заслужений економіст України. З 1996 року він працював на різних посадах у Державній податковій інспекції Києва, з 2001 - у Державній податковій адміністрації України, зокрема, у 2006-2007 роках був заступником голови. В 2011-2013 роках працював заступником голови Державної міграційної служби України, в 2013 - генеральним директором державного підприємства "Документ", у 2013-2014 - заступником голови Державної фінансової інспекції України, в 2014-2016 - виконавчим директором підприємства "Український державний центр радіочастот", а з 2016 - радником генерального директора.

На початку липня Зеленський звільнив з посади голови Херсонської обладміністрації Віталія Лагуту, його обов'язки тимчасово виконував заступник Дмитро Бутрій.

++17.32++

Понад 250 білоруських військових братимуть участь у навчаннях "Схід-2022" в Росії, повідомили білоруському виданню "БелТА" в міністерстві оборони РФ. Навчання мають проходити з 30 серпня до 5 вересня. Маневри мають відпрацювати на 13 полігонах східного військового округу РФ, зокрема, в Бурятії, Хабаровському та Забайкальському краях, у Примор'ї та на Сахаліні, а також на Курильських островах. Влада Японії назвала проведення навчань поруч із "північними територіями", як вони називають Південні Курили, "абсолютно неприйнятними".

++17.18++

Гоголь і Булгаков залишаться в українській шкільній програмі

Міністерство освіти і науки України планує залишити в шкільній програмі зарубіжної літератури російських письменників, життя і творчість яких були тісно пов'язані з Україною.

Як повідомив начальник головного управління міністерства з питань загальної середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко, йдеться, зокрема, про Миколу Гоголя та Володимира Короленка. Також вивчатимуться твори "Собаче серце" Михайла Булгакова, "Бабин Яр" Анатолія Кузнецова, "12 стільців" Ільфа і Петрова.

Читайте детальніше: Гоголя та Булгакова планують залишити в українській шкільній програмі

++17.01++

В окупованому Біловодську на Луганщині обстріляли авто з окупаційною владою - так званим "мером" і його "заступником". Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, обидва були поранені.

++16.46++

Для ЗCУ придбали гелікоптер на кошти, зібрані через United24

На кошти, зібрані краудфандинговою платформою United24, вперше придбали гелікоптер для Збройних сил України. "Це рятувальний гелікоптер МІ-2АМ-1 за 23,4 мільйона гривень. Для евакуації важкопоранених з поля бою. Набирає швидкість до 200 км/год і долає відстані до 600 км", - повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Ця платформа була ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Серед інших, її амбасадорами є американський музичний гурт Imagine Dragons, креативний директор модного дому Balenciaga Демна Гвасалія, українські спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна.

++16.21++

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відкинув звинувачення в причетності Збройних сил України до обстрілу Донецька в четвер під час похорону "командирки дивізіону реактивних систем залпового вогню "ДНР", в результаті якого, за даними російських ЗМІ, загинули п'ятеро цивільних. "По Донецьку б'ють лише самі росіяни, чи корпуси "народної міліції" невизнаних кримінальних республік", - наводить його слова видання "Українська правда".

++16.16++

У США бачать намір Росії сфабрикувати докази щодо Оленівки

Офіційні особи США вважають, що Росія намагається сфабрикувати докази щодо удару по колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, внаслідок якого загинули десятки українських військовополонених.

Про це американський чиновник, знайомий з висновками розвідувальних служб, повідомив агентству Associated Press на умовах анонімності. За його словами, розвідники встановили, що РФ намагається створити враження, ніби відповідальність за атаку несе українська сторона.

Читайте детальніше: У США бачать намір РФ сфабрикувати докази загибелі полонених в Оленівці

++16.05++

Офіційний Київ обурений звітом міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI) щодо тактики українських військових з розміщення сил поблизу цивільної інфраструктури.

Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що організація намагається створити "фальшивий баланс між злочинцем і жертвою". А радник голови офісу президента України Михайло Подоляк звинуватив міжнародних правозахисників в участі в інформаційній кампанії з дискредитації збройних сил України, яку організувала РФ, щоб зупинити поставки озброєнь.

Читайте докладніше: Українські реакції на заяву АІ: "Фальшивий баланс між злочинцем і жертвою"

++15.32++

Президент України Володимир Зеленський зібрав у четвер засідання Ставки верховного головнокомандувача. Як повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборони України, обговорювалось питання щодо стану забезпечення сил оборони необхідним озброєнням і військовою технікою. "Було також заслухано інформацію щодо стану виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача, прийнятих на попередніх засіданнях, і наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив верховного головнокомандувача України", - йдеться у повідомленні. Також учасники заслухали доповіді щодо продовження дії зведеного плану територіальної оборони та щодо перебігу загальної мобілізації.

Читайте також: Міністр оборони України проти вручення повісток як покарання за порушення

++15.05++

Європейський Союз виділить 16 мільйонів євро для підтримки доступу до освіти та допомоги жертвам сексуального насильства в Україні. "Фінансування є частиною відповіді ЄС на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України", - повідомляє представництво Євросоюзу в Україні.

Кошти будуть направлені на підтримку урядової "Всеукраїнської шкільної онлайн-платформи", на обладнання безпечних навчальних просторів для очного навчання, на матеріали для дітей, на підтримку вчителів, а також на підтримку дистанційної освіти для дітей, які були вимушені покинути країну, тікаючи від війни.

Інша частина коштів включатиме допомогу місцевим організаціям громадянського суспільства, службам швидкої допомоги, спеціалізованим слідчим групам під керівництвом генеральної прокуратури України, зусиллям спеціального представника генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з питань сексуального насильства щодо забезпечення підтримки жертв в Україні під керівництвом українського уряду.

++14.40++

У четвер Україною прокотилася хвиля повідомлень про нібито мінування залізничних і автомобільних вокзалів, торговельних центрів і ринків.

Правоохоронці отримали інформацію про "замінування" у Волинській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Кіровоградській областях. Людей евакуювали, а спеціальні служби почали проводити перевірку. В більшості місць інформація не підтвердилась, з інших її поки немає.

Читайте детальніше: Україною прокотилася хвиля "мінувань": евакуйовували з вокзалів, ТЦ і ринків

++14.28++

На Херсонщині окупанти викрали голову Горностаївської громади Дмитра Ляхно та місцевого волонтера Олександра Слісаренка, повідомляє голова евакуйованої обласної адміністрації Дмитро Бутрій. Про місце перебування та стан чоловіків нічого не відомо.

++14.15++

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру п'ятьом чиновникам на тимчасово окупованих РФ територіях Луганщини та Донеччини, які отримали нові адміністративні посади від окупаційної влади. Їх звинувачують у колабораціонізмі. У разі доведення їхньої вини, їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Зокрема йдеться про мешканців Рубіжного, Мангуша, Волновахи, Марківки. Серед них є колишня депутатка міської ради та очільники ЦНАПів, які тепер обійняли посади "керівників" районних адміністрацій.

Також СБУ повідомляє про затримку двох мешканців Одеси і Івано-Франківська, які, за даними відомства, створили міжрегіональну агентурну мережу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, яка "забезпечувала ворога інформацією про військові та стратегічні об’єкти по всій Україні".

++13.30++

Українські війська ставлять під загрозу цивільне населення, створюючи бази та використовуючи системи озброєння в населених житлових районах, зокрема в школах і лікарнях, під час опору російському вторгненню, стверджується в звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI).

"Ми задокументували зразки того, як українські війська наражають на небезпеку цивільних осіб і порушують закони війни, коли вони діють у населених пунктах", - сказала Аґнес Калламар, генеральний секретар Amnesty International.

Втім AI у своєму звіті наголошує, що "практика українських військових щодо розміщення військових об’єктів у населених пунктах жодним чином не виправдовує невибіркових атак Росії".

Читайте докладніше: АІ: українська військова тактика загрожує цивільним

++13.10++

Не можна допустити, щоб Росія здобула перемогу у війні з Україною, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "У наших інтересах, щоб така агресивна політика не мала успіху", - зазначив Столтенберг. Він назвав російське вторгнення атакою на теперішній світоустрій.

++12.55++

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), дві третини зареєстрованих у цьому році атак на медичні установи у світі сталися в Україні - 434 напади з 615. Крім того, погіршенню ситуації в українській сфері охорони здоров'я сприяють перевтома персоналу та почастішання обстрілів медустанов. За оцінкою ВООЗ, найбільшого ризику наражаються люди в районах, недоступних через бойові дії, що продовжуються - зокрема на Донбасі та Херсонщині.

++12.50++

Через обстріли російською армією Торецька на підконтрольній Києву частині Донбасу об 11 ранку загинули восьмеро цивільних, повідомляє голова обласної адміністрації Павло Кириленко. Четверо людей: троє дітей та місцевий священик поранені. "За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей. Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки", - пише Кириленко.

++12.35++

Турецький балкер Ospreys під прапором Ліберії прямує для завантаження до порту Чорноморськ на Одещині , судно планує прибути в Україну 5 серпня, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. "Це буде перше судно з тих, що не було заблоковано в наших портах з 24 лютого, яке прямує по українське експортне зерно", - написав він у своєму телеграм-каналі.

++12.25++

Російські інформагенства з посиланням на очевидців повідомляють про денний обстріл Донецька українською армією. "Було кілька потужних вибухів. Обстріляли центр міста", - пише російський "Интерфакс".

Державне агентство "РИА Новости" з посиланням на ватажків самопроголошеної "ДНР" повідомляє про п'ятьох загиблих та шістьох поранених.

++12.15++

Російська армія більше не пройде Київщиною, запевняє командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв після інспекції позицій на північному напрямку. "Ми проаналізували попередні дії противника та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії... Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил. Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків", - зазначив він.

++11.35++

Через обстріли армією РФ Чугуєва загинув місцевий мешканець, 58-річний громадянин Росії, повідомляє голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, протягом минулої доби через обстріли у Чугуївському та Харківському районах госпіталізували чотирьох цивільних, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж.

++11.15++

На Донеччині за минулу добу російська армія обстріляла 10 населених пунктів: Авдіївку, Бахмут, Сіверськ, Часів Яр, Соледар, Мар’їнку, села Шевченко, Ласточкине, Бахмутське, Георгіївку. Національна поліція відкрила 18 кримінальних справ про порушення законів та звичаїв війни. Є загиблі та поранені.

Поліцейські також повідомляють про 11 зруйнованих чи пошкоджених цивільних об’єктів, зокрема вісім житлових будинків.

++10.45++

Міністерство цифрової трансформації планує за найближчий місяць забезпечити всі бомбосховища в українських школах wi-fi доступом до інтернету. "Ми вже отримали від наших партнерів, бізнесу 3,5 тис. wi-fi роутерів. Найближчим часом отримаємо ще партію", - зазначив міністр Михайло Федоров на пресконференції у четвер.

++10.30++

Суд у ліванському місті Триполі зняв арешт із із сирійського судна Laodecia, яке перевозило ячмінь та борошно з окупованого Криму, повідомляє міністерство закордонних справ України. Рішення суду дозволяє судну Laodecia, яке до того ж перебуває під дією міжнародних санкцій, безперешкодно залишити порт Триполі.

В МЗС продовжують стверджувати, що Laodecia перевозила збіжжя вкрадене з елеваторів на тимчасово окупованих РФ територіях, втім на думку дипломатів "суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України". "Зазначене рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера", - наголошують у МЗС, додаючи, що Україна минулого року була головним експортером агропродукції до цієї країни

++10.15++

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль проанонсував "масовий старт" приватизації з 1 вересня . "Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким", - цитує очільника пресслужба уряду.

Шмигаль обіцяє, що приватизація дасть можливість розширити виробництво для аграріїв. "Будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах", - зазначають в Кабміні.

++09.30++

Російські війська, швидше за все, розташували пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкоджених Антонівського та залізничного мостів, обидва з яких перетинають річку Дніпро в Херсоні. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії у Twitter. Радіолокаційні відбивачі, ймовірно, використовуються, щоб приховати міст від радіолокаційних зображень із синтетичною апертурою та можливого обладнання для наведення ракет. Це підкреслює загрозу, яку відчуває Росія через збільшення радіусу дії та точності систем, що постачаються із Заходу.

Ракетно-артилерійські підрозділи України продовжують обстрілювати опорні пункти російських військ, скупчення особового складу, бази матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів. Це дуже ймовірно вплине на матеріально-технічне забезпечення російської армії та чинить тиск на елементи бойової підтримки російської армії, йдеться у звіті.

3 серпня 2022 року до протоки Босфор прибуло перше судно з українським зерном, яке пройшло транзитом через Чорне море з Одеси. Відомство переконане, що успіх цього транзиту призведе до більш частого транзиту в обох напрямках. Усунення відставання, спричиненого блокуванням портів, яке діяло з лютого 2022 року, залишатиметься логістичним викликом.

++09.00++

У четвер близько 3.30 ранку російські військові вдарили по околицях одного із районів Запоріжжя.

"Зафіксовано два "прильоти". Руйнування зазнала багатоповерхівка та кілька приватних будинків. На щастя, людських жертв немає", - написав секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у телеграм-каналі.

++08.40++

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони США Ллойд Остін провели розмову, під час якої обговорили потреби України у безпековій сфері, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США. "Держсекретар Остін знову підкреслив відданість США підтримці здатності України протистояти агресивній війні Росії, яка нещодавно була підтверджена оголошенням про надання додаткової допомоги США в безпековій сфері для України на початку цього тижня у розмірі 550 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті американського відомства.

Пізніше Резніков повідомив, що також було обговорено майбутній пакет допомоги у сфері безпеки. "Новий аташе з питань оборони США, що прибув до Києва, допоможе підвищити рівень довіри між Україною та США у сфері оборони та безпеки", - написав Резніков у твіттері у четвер уранці.



++08.20++

В середу в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинули троє людей, ще п'ятеро були поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08.10++

Сенат США проголосував за ратифікацію приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу. На підтримку членства цих країн до НАТО виступили 95 зі 100 сенаторів, один проголосував проти. Для позитивного рішення було необхідно мінімум 67 голосів сенаторів.

++08.00++

У ніч проти четверга російська армія обстріляла місто Нікополь і Криворізький район Дніпропетровської області, в результаті було поранено жінку, пошкоджено будинки, перебито лінію електропередач, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з "Градів". Попередньо люди не постраждали. Один будинок знищено, майже 50 - пошкоджено, зачепило і три десятки господарських споруд. На двох приватних дворах сталося загоряння. Полум'я рятувальники приборкали", - написав Резніченко у телеграм-каналі у четвер уранці.

У Криворізькому районі окупанти обстріляли з "Ураганів" Карпівську та Широківську громади, є руйнування будинків. Унаслідок обстрілу поранено 44-річну жінку.





++07.55++

Україна шукає можливості поговорити з Китаєм "напряму" щодо війни з Росією, заявив президент країни Володимир Зеленський в інтерв’ю китайському виданню South China Morning Post, опублікованому у четвер, 4 серпня. Зеленський закликав азіатську державу використати свій величезний політичний та економічний вплив на Росію, щоб припинити бойові дії. Він також наголосив, що Україна постійно прагнула до тісних стосунків з Пекіном у роки, що передували повномасштабній війні.

++07.45++

У Харкові російська армія обстріляла Немишлянський район, було зафіксовано "прильоти" до адміністративної будівлі, постраждалих немає, повідомляє мер Ігор Терехов.





++07.35++

Армія РФ веде наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема та Байрак – Гусарівка. Там тривають бої, йдеться у щоденному ранковому зведенні генерального штабу збройних сил України. На Харківському напрямку росіяни обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. У генштабі зазначають,що "окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч і відійшли". Також вдалося відбити атаку на напрямку Яремівка - Долина на Краматорському напрямку. Там велись обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників.

Росіяни намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина. На всіх вказаних напрямках армія РФ успіху не мала та відійшла.

На Авдіївському напрямку росіяни обстріляли райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вели штурмові дії в напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски, успіху не мали, відійшли.

На Південнобузькому напрямку армія РФ здійснювала обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів.

За даними генштабу ЗСУ, війська РФ зазнають втрат, деморалізовані і "вдаються до самоскалічень", щоб повернутись на територію Росії.

++07.15++

Зранку у четвер у Миколаєві пролунали потужні вибухи, за попередньою інформацією було пошкоджено житлові будинки, повідомляє мер Олександр Сєнкевич. "Під обстріл потрапили два райони міста. Є попередня інформація про пошкодження житлових будинків та пожежу. У місті знову звучить повітряна тривога. Прошу всіх залишатися вдома", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.