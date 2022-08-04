 ЄС планує виділити Україні вісім мільярдів євро макрофіну до вересня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2022

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Новини

ЄС планує виділити Україні вісім мільярдів євро макрофіну до вересня

Про це агентству Reuters заявив представник німецького уряду, який Україна звинувачувала в блокуванні надання допомоги.

Євро (банкноти)

Німеччина зробить свій внесок у новий пакет допомоги Україні

Європейський Союз має намір виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі вісім мільярдів євро до вересня, заявив агенції Reuters на умовах анонімності представник німецького уряду в четвер, 4 серпня.

За його словами, частина траншу складатиметься з грантів, інша - з позик. Кошти мають підтримати український бюджет, тоді як військову та гуманітарну допомогу фінансуватимуть з інших джерел, зазначив чиновник.

Співрозмовник видання зазначив, що Німеччина зробить свій внесок у новий пакет допомоги. 

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Обвинувачення Німеччини в блокуванні макрофіну

Після початку війни в Україні Євросоюз виділив Києву 1,2 мільярда євро макфрофінансової допомоги.

Згодом Рада ЄС схвалила рішення надати Україні ще один макрофін у розмірі до дев'яти мільярдів євро. Перший транш в один мільярд євро Україна отримала від ЄС 1-2 серпня.

Коментуючи його надходження, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що деякі країни ЄС блокують надання Україні всього пакету допомоги. "Очікуємо на отримання ще восьми мільярдів євро. На жаль, певні держави Євросоюзу, зокрема Німеччина, поки що блокують розгляд цього питання, і президент України веде активні переговори зі своїми партнерами," - сказав він на брифінгу 2 серпня.

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