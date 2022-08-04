Україною прокотилася хвиля "мінувань": евакуйовували з вокзалів, ТЦ і ринків

У четвер, 4 серпня, Україною прокотилася хвиля повідомлень про нібито мінування залізничних і автомобільних вокзалів, торговельних центрів і ринків.

Про замінування повідомили, зокрема, у Тернополі, Рівному, Черкасах, Кропивницькому, Вінниці, Хмельницькому. Людей евакуювали, а спеціальні служби почали проводити перевірку.

За даними міських влад, у Тернополі вибухівку шукали на залізничному вокзалі й у центральному універмазі; у Рівному - на авто- і залізничному вокзалі та на парковці автомобілів у центрі міста; у Черкасах - на пошті, залізничному та автовокзалі. Вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Читайте також:

Київського "мінера" заарештували на 60 днів із можливістю застави

У Кропивницькому, як пише "Суспільне", надходило повідомлення про мінування центрального ринку, залізничного вокзалу та відділення "Нової пошти". У Вінниці правоохоронці шукали вибухівку на залізничному вокзалі, центральному ринку й автовокзалі, повідомляє "Укрінформ". Наразі інформації про виявлення вибухонебезпечних предметів у вказаних місцях немає.

У правоохоронних органах повідомили агентству "Інтерфакс", що з колцентру Служби безпеки України надійшла інформація про нібито мінування залізничних вокзалів, автовокзалів, площ і торгових центрів у Волинській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Кіровоградській областях".

Читайте також: ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди