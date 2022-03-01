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Вінниця

Вінниця - місто в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вінниця".

Вінниця є адміністративним центром Вінницької області. Через Вінницю протікає Південний Буг. У Вінниці проживає понад 370 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Біженці з України - новий виклик для Європи? (01.03.2022)

Біженці з України - новий виклик для Європи? (01.03.2022) 01.03.2022

В ООН прогнозують, що кількість біженців через війну Росії проти України може перевищити чотири мільйони осіб. За даними ЄС, ця цифра може сягнути семи мільйонів. Куди прямують люди, які тікають від війни, і де готові їх зустріти?
Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео)

Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео) 10.02.2021

Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Підвищення якості міського транспорту хочуть досягти, зокрема, спонукавши міста купувати послуги приватних перевізників у системі ProZorro. Репортаж з Вінниці.

Старі маршрутки: позбутися не можна залишити (10.02.2021) 10.02.2021

Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Міста хочуть спонукати купувати послуги приватних перевізників у системі ProZorro. Чи можливо відмовитися від маршруток, DW з'ясовувала у Вінниці.

Тротуарна плитка зі сміття: як ОТГ на Вінниччині утилізує відходи (05.02.2021) 05.02.2021

Проблема зі сміттям - одна з ключових для багатьох ОТГ, адже більшість українських сіл ніколи не мали централізованого вивозу відходів. Найчастіше селяни або спалювали відходи, або створювали нелегальні сміттєзвалища в лісосмугах. Чи допоможе децентралізація вирішити проблему з відходами? Дивіться репортаж DW, як одній ОТГ вдалося стати передовою в цьому питанні.

В українських містах запроваджують нові обмеження через коронавірус

В українських містах запроваджують нові обмеження через коронавірус 28.03.2020

Поліція обмежує в'їзд у Вінницю. Тим часом у Сумах починають діяти обмеження на прогулянки. А у Чернівецькій області вимагають ввести особливий режим в'їзду та виїзду.
Суд заарештував поліцейського, який до смерті побив активіста у Вінниці

Суд заарештував поліцейського, який до смерті побив активіста у Вінниці 03.07.2019

Суд заарештував поліцейського, що побив члена партії "Громадянської позиції", який згодом помер у лікарні. Він перебуватиме під вартою наступні 60 діб без права внесення застави.

Топ-3 найкращих для велосипедистів міст України (02.07.2019) 02.07.2019

В Україні значно менше велосипедистів, ніж в країнах Західної Європи. Чому і які українські міста найкомфортніші та найбезпечніші для подорожей на байку?
Активіст Громадянської позиції помер після побиття поліцейським

Активіст "Громадянської позиції" помер після побиття поліцейським 23.06.2019

У Вінниці поліцейський побив активіста Олександра Комарницького, після того, як він відмовився бути понятим. Партія вимагає покарання винних.
Гройсман планує йти на вибори з новою політичною силою

Гройсман планує йти на вибори з новою політичною силою 23.04.2019

Участь у чергових виборах до Верховної Ради Володимир Гройсман прагне брати з новою політичною силою, до якої увійдуть люди з позитивною репутацією.
Політична вотчина Порошенка вже не за гаранта? (відео)

Політична вотчина Порошенка вже не за гаранта? (відео) 04.04.2019

У першому турі президентських виборів на Вінниччині за Петра Порошенка віддали втричі менше голосів, ніж в 2014 році. В чому причина - в репортажі DW.

Чому Вінниччина проголосувала не за Порошенка (03.04.2019) 03.04.2019

У першому турі виборів президента на Вінниччині за Петра Порошенка віддали втричі менше голосів, ніж в 2014 році. В чому причина - в репортажі DW.

Рейтинг Transparency International: найпрозоріші міста України - ще не найчесніші

Рейтинг Transparency International: найпрозоріші міста України - ще не найчесніші 22.11.2018

Дрогобич, Маріуполь, Вінниця є найбільш прозорими містами України, згідно з результатами дослідження Transparency International. Але це ще не означає, що в цих чи інших відносно прозорих містах немає корупції.

Раїса Панасюк: сміливість та необмежені можливості (18.09.2018) 18.09.2018

Пішла з життя Раїса Панасюк - одна з найвідоміших в Україні громадських активісток. Який спадок вона залишила по собі? Навесні 2018 року проект DW #LocalHeroes зняв сюжет про те, як урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю та засновниця ГО "Гармонія" у Вінниці робила українські міста доступними для кожного.
Порошенко: Україна відкликає своїх представників зі статутних органів СНД

Порошенко: Україна відкликає своїх представників зі статутних органів СНД 19.05.2018

Згідно з підписаним президентським указом, відкликаються всі представники України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав. Президент України Петро Порошенко хоче натомість рухатися в Європу.

#LocalHeroes: як доступність стає нормою завдяки Раїсі Панасюк (26.04.2018) 26.04.2018

Раїса Панасюк з 11 років на колясці. Попри це, жінка здобула дві вищі освіти, заснувала ГО "Гармонія" у Вінниці та стала урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes, як Раїса Панасюк робить українські міста доступними для кожного.
Розвиток міст в Україні за німецьким зразком: більше конкретики - менше мрій

Розвиток міст в Україні за німецьким зразком: більше конкретики - менше мрій 16.03.2018

В Україні вже не один рік німецькі експерти передають досвід складання проектів модернізації міст: інтегрований розвиток і максимальна реалістичність спростять пошук фінансування. До проекту приєднались уже шість міст.
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