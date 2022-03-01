Біженці з України - новий виклик для Європи? (01.03.2022)

В ООН прогнозують, що кількість біженців через війну Росії проти України може перевищити чотири мільйони осіб. За даними ЄС, ця цифра може сягнути семи мільйонів. Куди прямують люди, які тікають від війни, і де готові їх зустріти?