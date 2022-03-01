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Вінниця - місто в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вінниця".
Вінниця є адміністративним центром Вінницької області. Через Вінницю протікає Південний Буг. У Вінниці проживає понад 370 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Проблема зі сміттям - одна з ключових для багатьох ОТГ, адже більшість українських сіл ніколи не мали централізованого вивозу відходів. Найчастіше селяни або спалювали відходи, або створювали нелегальні сміттєзвалища в лісосмугах. Чи допоможе децентралізація вирішити проблему з відходами? Дивіться репортаж DW, як одній ОТГ вдалося стати передовою в цьому питанні.
Дрогобич, Маріуполь, Вінниця є найбільш прозорими містами України, згідно з результатами дослідження Transparency International. Але це ще не означає, що в цих чи інших відносно прозорих містах немає корупції.
Пішла з життя Раїса Панасюк - одна з найвідоміших в Україні громадських активісток. Який спадок вона залишила по собі? Навесні 2018 року проект DW #LocalHeroes зняв сюжет про те, як урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю та засновниця ГО "Гармонія" у Вінниці робила українські міста доступними для кожного.
Раїса Панасюк з 11 років на колясці. Попри це, жінка здобула дві вищі освіти, заснувала ГО "Гармонія" у Вінниці та стала урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes, як Раїса Панасюк робить українські міста доступними для кожного.
В Україні вже не один рік німецькі експерти передають досвід складання проектів модернізації міст: інтегрований розвиток і максимальна реалістичність спростять пошук фінансування. До проекту приєднались уже шість міст.