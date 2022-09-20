Діти - забуті жертви війни

Одного погожого липневого дня в українському місті Вінниця чотирирічна Ліза та її матуся, прогулюючись прямували до логопеда. На відео, яке її матуся опублікувала в Instagram, видно щасливу дівчинку, що бавиться в своєму дитячому візочку. Але зненацька по Вінниці вдарили російські ракети, внаслідок чого Ліза дістала несумісні з життям поранення. На відео, що швидко стало вірусним, видно порожній візочок Лізи, її неживе тіло, а поряд - плюшевого ведмедика. Російські війська завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня. Внаслідок тодішнього обстрілу цього обласного центру загинули щонайменше 23 особи, у тому числі троє дітей.

"Війна в Україні - це сумне нагадування про те, що діти завжди є найбільш вразливими та часто забутими жертвами воєн", - зазначив Орелі Ламазьєр у розмові з DW. На дискусійному заході в Берліні Ламазьєр представляв найбільшу незалежну організацію з захисту прав дітей під назвою "Врятуймо дітей" (Save the Children)

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За даними Організації Об'єднаних Націй (ООН), станом на 12 вересня у війні Росії проти України загинуло щонайменше 5827 мирних жителів, з яких щонайменше 375 дітей. До відповідальності за ці злочини проти найслабших і найбеззахисніших ще нікого не притягли. Власне, випадок із загиблими в Вінниці дітьми нічим не відрізнявся від інших подібних випадків загибелі дітей.

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Квіти й іграшки на місті ракетного удару в Вінниці (архівне фото) Фото: Ed Ram/ZUMA/picture alliance

Організація "Врятуймо дітей" нарікає, що діти дуже часто просто забуваються судами. Воєнні злочини проти дітей нерідко недостатньо задокументовують, а також переслідують та карають за них. Це також пов'язано з тим, що "дітям практично немає місця у судовій практиці", зазначила юристка Наталі фон Вістінґгаузен (Natalie von Wistinghausen) під час дискусійного заходу, що проводиться за підтримки відомого німецького Фонду Бертельсманна (Bertelsmann-Stiftung. - Ред.). Звісно, зала суду - не те місце, куди можна запрошувати дітей для надання свідчень, додає фон Вістінґгаузен. Але насправді, каже правниця, "закон існує, його треба просто застосовувати".

Мається на увазі, зокрема, принцип універсальної юрисдикції, в якому йдеться, що національне кримінальне право може застосовуватися до розгляду фактів злочинних дій, безвідносно до країни, де було скоєно злочин. Тож згідно з принципом універсальної юрисдикції, воєнних злочинців можна судити, скажімо, й у тій же Німеччині.

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Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини збирає докази воєнних злочинів, скоєних військовими російської армії в Україні. В нещодавньому інтерв'ю газеті Welt am Sonntag голова цього відомства Гольґер Мюнх (Holger Münch) пояснив, що його колеги вже отримали тризначну кількість таких доказів. Та чи включені сюди також випадки жорстокого поводження з дітьми та скільки їх, поки неясно. Орелі Ламазьєр з організації "Врятуймо дітей" сподівається, що цього разу випадки насильства над дітьми також будуть належно задокументовані.

За даними організацій з надання допомоги дітям, нині близько 452 мільйонів дітей у всьому світі перебувають у зонах воєнних дій. Це майже вдвічі більше, ніж 20 років тому. Нині війни або інші збройні конфлікти точаться в близько 30 країнах і територіях. Окрім України, можна назвати ще Малі, Сомалі, Сирію, Ірак, Ємен, а також східну частину М'янми й Кашмір. Через бойові дії близько 27 мільйонів дітей не можуть навчатися в школі. Крім того, в гарячих точках світу насильно завербували близько 250 тисяч дітей та неповнолітніх. Їх використовують як бійців, шпигунів, саперів або для сексуального рабства.

Німеччина - "чемпіон" щодо універсальної юрисдикції

До речі, саме в Німеччині суд ухвалив перше у світі подібне рішення. Судовий розгляд стосувався головно злочинів проти дитини, а точніше п'ятирічної Реди, яку, так само як і її матір, тримали рабинею у місті Фаллуджі на півночі Іраку. Мати та донька належать до релігійної меншини єзидів. Вони були викрадені бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), зазнали жорстокого поводження і потрапили в рабство до будинку одного з членів ІД та його дружини-німкені. Реда нерідко заважала виконувати роботу по дому. А після того, як вона замочила ліжко у спекотний серпневий день 2015 року, сім'я члена ІД покарала її - зв'язала та залишила під палючим сонцем.

Таких тортур Реда не пережила. Але тих, хто її закатував, змогли притягнути до відповідальності завдяки принципу універсальної юрисдикції в Міжнародному кримінальному кодексі. Вироком стало довічне ув'язнення для іракського прихильника ІД та десять років позбавлення волі для його тодішньої дружини-німкені, яка приєдналася до ІД. Та ухвала суду викликала справжній міжнародний фурор, оскільки злочин було скоєно за межами Німеччини, а також через те, що не всі злочинці та їхні жертви були громадянами Німеччини. Вердиктом Вищого земельного суду в Франкфурті у листопаді 2021 року ці протиправні дії прихильників ІД були розцінені як воєнний злочин і геноцид.

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"Німеччина показала тоді, що справедливість може перемогти. Країна - чемпіон", - каже Орелі Ламазьєр. Загалом на адресу Німеччини лунає багато схвальних відгуків, оскільки вона серйозно ставиться до захисту прав дітей та вперше застосувала принцип універсальної юрисдикції.

Орелі Ламазьєр (з мікрофоном) під час дискусійного заходу в Берліні Фото: Volker Witting/DW

Серед учасників і учасниць заходу була й Луїзе фон Амтсберґ (Luise von Amtsberg). Ця представниця партії "Зелених" обіймає пост уповноваженої федерального уряду з прав людини. "Так, ми мусимо робити більше", - визнала вона у вступній промові. "Але для цього нам потрібно більше грошей і ще тісніша співпраця з неурядовими організаціями". Амтсберґ каже, що уряд Німеччини прагне посилити захист прав дітей, що містить також надання їм якіснішої психологічної та медичної допомоги, якщо вони стали жертвами пов'язаного з війною насильства.

Війна проти України як "шанс"?

Це може здатися трохи абсурдним, каже Орелі Ламазьєр у коментарі DW, але "можливо, війна Росії проти України - це навіть шанс домогтися більше правосуддя за воєнні злочини проти дітей". Нині за конфліктом спостерігає весь світ. І ніколи ще ймовірні воєнні злочини не були так ретельно задокументовані такою значною кількістю міжнародних організацій, пояснила Ламазьєр.

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