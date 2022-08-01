З порту України вийшло перше судно із пшеницею

З українських портів в Чорному морі у п'ятницю, 12 серпня, в рамках укладеної за посередництвом ООН і Туреччини угоди вийшли чергові два судна із зерном. Серед них - перше з початку повномасштабної агресії РФ судно з пшеницею. Про це повідомило міністерство оборони Туреччини у Twitter.

За даними турецького відомства, порт "Чорноморськ" залишив суховантаж Sormovsky під прапором Беліза, який доставить 3,5 тисяч тонн пшениці до міста Текірдаг на північному заході Туреччини. Судно Star Laura під прапором Маршаллових островів перевозить із порту "Південний" 60 тисяч тонн кукурудзи до Ірану.

Також це підтвердив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

З України вже вийшло понад 14 суден

Таким чином уже 14 суховантажів із продовольством вийшли з портів України за останні два тижні в рамках операції з вивезення зерна. Досі переважно перевозилося зерно, призначене для виробництва кормів для тварин або переробки на паливо.

Читайте також: Війна Росії проти України та зернові: п'ять фактів

Один з них - Polarnet - 8 серпня прибув до порту призначення Деріндже в Ізмітській затоці, на його борту було близько 12 тисяч тонн кукурудзи. Судно Razoni, що першим вийшло з українського порту в рамках ініціативи з вивезення зерна та прямувало до ліванського міста Тріполі, зупинилося у турецькому місті Мерсін. Згідно з даними порталу Marine Traffic, цей суховантаж прямує до Єгипту. Зміна кінцевого пункту призначення сталася після того, як ліванський замовник відмовився від товару. Інші 12 суховантажів досі прямують до портів призначення.

"Зерновий коридор" з України

22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та Росія за підтримки генсекретаря ООН Антоніу Гуттеріша підписали документи щодо сприяння безпечному судноплавству для експорту продовольчих товарів з українських портів.

Передбачено створення безпечних коридорів у Чорному морі від узбережжя України до Босфору. Судна, що перебувають у цих коридорах та відповідних портах, не можуть бути атаковані. За експортом зерна стежать у координаційному центрі у Стамбулі. У ньому під керівництвом ООН працюють представники Росії, України та Туреччини.

Угода діятиме 120 днів із можливістю подовження. Нині експорт відбувається з трьох портів: "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

Нагадаємо, українські порти Чорного та Азовського морів були заблоковані через атаки російських військових кораблів та мінування водних шляхів.