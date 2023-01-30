Польща збільшить оборонні витрати до 4 відсотків ВВП
Ольга Журавльова
31 хв. тому
Польща збільшить видатки на оборону на тлі війни Росії проти України. Прем'єр Моравецький анонсував виділення чотирьох відсотків ВВП на польську армію у 2023 році.
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Польща у 2023 році планує витратити на оборону чотири відсотка свого ВВП, повідомив у понеділок, 30 січня, прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. На тлі війни Росії в Україні це буде, ймовірно, "найвищий відсоток коштів, виділених на армію серед усіх країн НАТО", заявив Моравецький.
Закон про бюджет Польщі на 2023 рік, який ще не ухвалений остаточно, наразі все ще передбачає військові витрати на рівні трьох відсотків ВВП, що відповідає еквіваленту близько 20,4 мільярда євро, уточнює AFP.
Країни Північноатлантичного альянсу поставили собі за мету в мирний час збільшити свої оборонні витрати приблизно до двох відсотків від економічного виробництва, але кожен національний уряд ухвалює рішення про власні витрати. У 2022 році на оборону витратила найбільшу частку свого ВВП Греція - 3,76 відсотка. За нею йшли США з 3,47 відсотка, які в абсолютних цифрах витратили на оборону 822 мільярди доларів - понад удвічі більше, ніж усі інші країни Альянсу разом узяті. На третьому місці була Польща з 2,42 відcотка, інформує dpa.