У НАТО погодили план оборони від російських атак

На саміті у Брюсселі міністри оборони країн НАТО узгодили план захисту на випадок одночасного нападу Росії у регіонах Балтійського і Чорного морів. В Альянсі також виділять мільярд доларів на цифрові технології.
Міністри оборони держав-членів НАТО узгодили генеральний план захисту від потенційних атак з боку Російської Федерації. Його обговорювали на саміті Альянсу, який триває 21-22 жовтня у Брюсселі.
У НАТО підготували конфіденційну стратегію, яка включає оборону від імовірних нападів у регіонах Балтики і Чорного моря. Йдеться про протидію таким викликам, як ядерна зброя, зломи комп'ютерних мереж та атаки з космосу.
"Міністри схвалили новий всеохоплюючий план захисту нашого Альянсу в умовах кризи та конфлікту, щоб переконатися, що ми й надалі матимемо потрібні сили в потрібному місці в потрібний час", - цитує Столтенберга пресцентр НАТО. У результаті першого дня зустрічі в НАТО домовилися виділити один мільярд доларів США для розвитку цифрових технологій, повідомляє агенція Reuters.
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"Генсек НАТО також заявив, що метою діяльності Альянсу є "світ без ядерної зброї". "Ми не віримо, що світ, де є Росія, Китай та такі країни, як Північна Корея, які мають ядерну зброю, а ми не маємо, є безпечним", - заявив він. Столтенберг також зауважив, що сучасні відносини між НАТО і Росією сягнули найнижчого рівня з часу закінчення "холодної війни". При цьому, за даними НАТО, загроза нападу Росії не є неминучою.
Перед зустріччю міністрів оборони держав НАТО у Брюсселі міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила, що НАТО має зайняти "чітку позицію щодо загроз з боку Росії".
У Російській Федерації відкидають будь-які агресивні наміри і заявлять, що НАТО такими кроками ризикує дестабілізувати Європу. Західні ж дипломати наголошують на тому, що концепція стримування Росії необхідна, оскільки РФ розробляє передові системи озброєння і розгортає війська та техніку поблизу кордонів союзників.
Нагадаємо, Росія з листопада призупинить роботу свого постійного представництва при НАТО. Окрім того, Москва відкличе акредитацію співробітників воєнної місії зв'язку НАТО і закриє інформаційне бюро НАТО в Москві, яке працювало при посольстві Бельгії в Росії.
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Реалізація стратегічного оборонного партнерства, протидія агресії РФ на Донбасі й у Чорному морі, сприяння досягненню Україною критеріїв вступу в НАТО були головними темами візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Києва.
Під час візиту до Грузії та України глава Пентагону підтвердить, що двері НАТО відкриті для цих країн. Ллойд Остін закличе Тбілісі та Київ здійснити необхідні реформи для вступу в НАТО.