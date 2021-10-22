У НАТО погодили план оборони від російських атак

Міністри оборони держав-членів НАТО узгодили генеральний план захисту від потенційних атак з боку Російської Федерації. Його обговорювали на саміті Альянсу, який триває 21-22 жовтня у Брюсселі.

У НАТО підготували конфіденційну стратегію, яка включає оборону від імовірних нападів у регіонах Балтики і Чорного моря. Йдеться про протидію таким викликам, як ядерна зброя, зломи комп'ютерних мереж та атаки з космосу.

Мільярд доларів США на цифрові технології

"Міністри схвалили новий всеохоплюючий план захисту нашого Альянсу в умовах кризи та конфлікту, щоб переконатися, що ми й надалі матимемо потрібні сили в потрібному місці в потрібний час", - цитує Столтенберга пресцентр НАТО. У результаті першого дня зустрічі в НАТО домовилися виділити один мільярд доларів США для розвитку цифрових технологій, повідомляє агенція Reuters.

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"Генсек НАТО також заявив, що метою діяльності Альянсу є "світ без ядерної зброї". "Ми не віримо, що світ, де є Росія, Китай та такі країни, як Північна Корея, які мають ядерну зброю, а ми не маємо, є безпечним", - заявив він. Столтенберг також зауважив, що сучасні відносини між НАТО і Росією сягнули найнижчого рівня з часу закінчення "холодної війни". При цьому, за даними НАТО, загроза нападу Росії не є неминучою.

Перед зустріччю міністрів оборони держав НАТО у Брюсселі міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила, що НАТО має зайняти "чітку позицію щодо загроз з боку Росії".

Москва заперечує агресивні наміри

У Російській Федерації відкидають будь-які агресивні наміри і заявлять, що НАТО такими кроками ризикує дестабілізувати Європу. Західні ж дипломати наголошують на тому, що концепція стримування Росії необхідна, оскільки РФ розробляє передові системи озброєння і розгортає війська та техніку поблизу кордонів союзників.

Нагадаємо, Росія з листопада призупинить роботу свого постійного представництва при НАТО. Окрім того, Москва відкличе акредитацію співробітників воєнної місії зв'язку НАТО і закриє інформаційне бюро НАТО в Москві, яке працювало при посольстві Бельгії в Росії.