НАТО: більше ніж два відсотки ВВП на оборону?

Через війну Росії проти України деякі члени НАТО вимагають збільшення витрат на оборону. У Литві вважають, що поточний орієнтир на два відсотки ВВП - це мінімум. Чи чекає на НАТО нове випробування на єдність?

Одного погляду на карту достатньо, щоби збагнути складне геополітичне розташування Литви. На сході ця балтійська країна має 680-кілометровий кордон з Білоруссю, а на південному заході межує з російським ексклавом Калінінградом. "Будучи так близько до Росії та Білорусі, ми повинні серйозно ставитися до оборони", - сказав DW заступник міністра оборони Литви Жільвінас Томкус.

У 2023 році оборонний бюджет країни, згідно з даними уряду, досягне 2,52 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП). Але Томкус каже, що Литва готова витрачати на модернізацію своїх збройних сил та військової інфраструктури ще більше. На її території базується одна з вісьмох багатонаціональних бойових груп НАТО. "Для нас два відсотки - це мінімум, а не межа", - зазначив Томкус.

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Хто ще наполягає на збільшенні витрат?

Разом із Польщею та Великобританією Литва - серед тих країн НАТО, які вимагають підвищення витрат на оборону. Якщо НАТО серйозно ставиться до забезпечення та зміцнення своєї оборони та стримування, якщо там прагнуть захищати кожен дюйм своєї території, необхідно збільшити витрати на оборону, вважає Томкус.

Заступник міністра оборони Литви Жільвінас Томкус вважає, що два відсотки - не межа Фото: Fredrik Sandberg/TT/picture alliance

За планами, країни-члени НАТО досягнуть поставленої цілі витрачати щонайменше два відсотки свого ВВП на оборону у 2024 році. Цю ціль було погоджено на саміті 2014 року в Уельсі, одразу після того, як Росія анексувала український півострів Крим. "Дискусія щодо розподілу (фінансового. - Ред.) тягаря найбільш "токсично" велася за президента Трампа, але вона точилася до нього і триватиме надалі", - сказала DW експертка з європейської безпеки з Німецького фонду Маршалла Крістіне Берзіна (Kristine Berzina).

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Чому НАТО збільшує витрати?

У 1990-х, за її словами, на Заході було відчуття того, що "нам більше не потрібно платити за оборону". "І витрати на неї значно впали. Але реальність така, що ми живемо зараз в настільки ж небезпечні, якщо не ще більш небезпечні, часи, ніж у добу "холодної війни". І витрати на оборону повинні це відображати", - зазначає експертка.

Берзіна вказує і на незадовільний стан із запасами озброєнь та готовністю в багатьох країнах НАТО, серед яких і в Німеччині. "Отже, це покликано розв'язати системну проблему, щоб вийти на більш конкурентоспроможну позицію відносно Росії та, можливо, Китаю в майбутньому. І це вимагатиме великих інвестицій", - сказала вона.

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Чому Німеччина недостатньо витрачає на оборону?

У той час, як фактично прифронтові держави на кшталт Литви збираються перевищити показник у два відсотки ВВП у своїх військових витратах, такі країни, як Бельгія та Німеччина, роками недофінансовували власні збройні сили. Берзіна очікує, що це питання стане предметом ще більших суперечок.

Більшість союзників по НАТО ще навіть не досягли заявленої цілі щодо витрат у два відсотки. За оцінками, витрати Німеччини на оборону у 2022 році мали становити 1,44 відсотка, а Бельгія планує досягти рівня у 1,54 відсотка лише до 2030 року. За словами дипломатів, Бельгію і ФРН, а також Канаду вважають противниками підвищення витрат, незважаючи на війну Росії проти України. Це питання все ж планують винести на порядок денний наступної зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі в середині лютого.

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"Прагнення досягти цілі у два відсотки"

"Німеччина залишається відданою поставленому за мету показнику у два відсотки, узгодженому на саміті в Уельсі, - заявив DW речник міністерства оборони ФРН у Берліні. - Достатнє фінансування і постійне зростання цільової межі витрат є ключовим фактором для модернізації Бундесверу, що дозволить Німеччині бути надійним міжнародним партнером і мати можливість брати на себе більше відповідальності".

Однак попри кардинальні зміни в політиці безпеки Німеччини, оголошені торік канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz), Берлін досягне цільових показників у два відсотки не за річними підсумками, а лише в середньому за підсумками кількох років - і лише завдяки спеціальному фонду у 100 мільярдів євро, затвердженому Бундестагом після вторгнення Росії в Україну.

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Чи ризикує Німеччина своєю роллю лідерки в Європі?

Речник міністерства оборони ФРН не став коментувати дискусію про збільшення витрат на оборону, але зазначив, що "саме на Німеччину та США зараз припадає найбільша частка спільного фінансування НАТО, з кожного боку по 16,34 відсотка". На цей маловідомий факт часто посилаються німецькі посадовці, щоби підкреслити цінність внеску Берліна в безпеку Альянсу, незважаючи на те, що рівня цільових витрат на власні збройні сили він ще не досягнув.

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Але ці цифри переконують не всіх оглядачів. "Німеччиною постійно розчаровані", - констатує у розмові з DW Крістіне Берзіна. Критики мають сумніви щодо того, яку роль у Європі Німеччина відіграватиме в майбутньому. "Будь-яка потенційна лідерська позиція, на яку може вийти Німеччина, має свою ціну", - сказала вона.

Берзіна очікує, що "неймовірний тиск" на Німеччину лише посилюватиметься. "Це, звичайно, створить певне напруження всередині Альянсу, - зазначає вона. - Буде дуже важко залишити два відсотки реальним мінімумом. Але думаю, що цілком вірогідним є надання певних зобов'язань не провалювати виконання намічених цілей, як це сталося у випадку багатьох інших країн".

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Єдність НАТО попри внутрішні протиріччя

Однак Берзіна не очікує, що це питання загрожуватиме єдності НАТО: "Те, що буде погоджено та представлено світові, буде спільною позицією, яка підкреслюватиме єдність. Але за лаштунками йтиме вперта боротьба".

Дебати серед членів НАТО можуть бути важкими, "але зрештою якимось чином їм зазвичай вдається досягти консенсусу, що дуже важливо для Альянсу", - сказав DW Жільвінас Томкус і додав, що домовленостей може бути досягнуто на наступному черговому саміті НАТО, який відбудеться у червні цього року у столиці Литви Вільнюсі. "Україна стала випробуванням для нашої єдності", - вважає Томкус. Але Альянс, за його словами, наразі витримав це випробування "на відмінно".